Tóc layer uốn con sâu là gì? Top những kiểu tóc uốn con sâu HOT nhất 2022

Tóc uốn con sâu hay còn được biết đến với cái tên khác là Texture, với kỹ thuật uốn hiện đại, sử dụng giấy bạc kết hợp với phương pháp uốn hấp nhiệt, giúp tóc xoăn xù và bồng bềnh

Tóc uốn con sâu hay còn được biết đến với cái tên khác là Texture, với kỹ thuật uốn hiện đại, sử dụng giấy bạc kết hợp với phương pháp uốn hấp nhiệt, giúp tóc xoăn xù và bồng bềnh. Tóc uốn kiểu sâu là tác phẩm trông khá cầu kỳ và lạ mắt.

Kiểu tóc này ra đời vào thời điểm hè 2020, được sáng tạo bởi những thợ cắt barber, với sự táo bạo, kết hợp cùng một chút chơi “ngông”, điên rồ và bạo dạn. Tóc uốn sâu được lấy cảm hứng từ những kiểu tóc Mohican trẻ trung, kết hợp với kỹ thuật uốn textured trên nền tóc layer, tạo nên một biến thể mới có thiết kế thú vị mang tên tóc uốn kiểu con sâu.

Đây là kiểu tóc uốn thường được các HOT Tiktoker hay Dancer lựa chọn để kết hợp với các bộ trang phục mang màu sáng, với phong cách cá nhân hóa, giúp toát lên hình ảnh chuyên nghiệp của một tín đồ tóc tai.

1.1. Kiểu tóc layer con sâu là gì?

Thực tế cho thấy kiểu tóc layer là một kiểu tóc khá phổ biến và được rất nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn. Với những lớp tóc xếp chồng lên nhau tạo sự liên kết đã cho ra đời một kiểu tóc vừa đẹp mắt, vừa trẻ trung.

Còn với kiểu uốn con sâu (hay còn gọi là fly) là một kiểu uốn hot trend đang được rất nhiều bạn trẻ săn đón. Đây là kiểu uốn phá cách có hình dáng như hàng chục chú sâu lông ngoe nguẩy trên đầu.

Chính vì vậy nên khi Layer kết hợp uốn con sâu đã phá tan hình ảnh một chàng thư sinh mà chúng ta thường thấy. Thay vào đó là một con người mới lột xác hoàn toàn với hình ảnh cá tính.

1.2. Uốn con sâu có gì khác uốn tóc bình thường?

Về nguyên lý thì để uốn con sâu, hay bất kì một kiểu tóc nào bạn vẫn phải cần đến hóa chất. Phương pháp uốn cũng không khác những kiểu uốn bình thường, được chia ra làm uốn nóng và uốn lạnh tùy theo Salon.

Sự khác biệt giữa tóc layer uốn con sâu so với những kiểu uốn khác nằm ở chỗ: Kiểu uốn này không dùng lô, thay vào đó sẽ dùng giấy bạc để xoăn từng lọn tóc lại. Người thợ tiến hành làm như vậy với toàn bộ mái tóc, cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên thành quả mang lại thì cực kỳ ấn tượng.

1.3. Những ưu điểm của tóc layer nam uốn con sâu

+ Tôn vẻ đẹp khuôn mặt

Nếu bạn muốn F5 bản thân với một kiểu tóc thật ấn tượng, thì hãy thử làm mới mình bằng kiểu layer uốn con sâu này. Chắc chắn bạn bè và chính bản thân bạn cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi lớn này đấy. Một vài ưu điểm trên khuôn mặt của bạn sẽ được tôn lên, cho bạn cảm giác mới mẻ và cực kỳ thu hút.

Chắc chắn bạn bè và chính bản thân bạn cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi lớn này đấy. Một vài ưu điểm trên khuôn mặt của bạn sẽ được tôn lên, cho bạn cảm giác mới mẻ và cực kỳ thu hút

Một điểm đặc biệt ở kiểu tóc layer uốn con sâu sẽ giúp bạn toát lên vẽ mạnh mẽ, dứt khoát và lạnh lùng. Ngay lập tức bạn gây ấn tượng mạnh với các cô gái. Đi đâu bạn cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

+ Tạo độ dày và phồng cho tóc

Bạn đang sở hữu một mái tóc thưa? Bạn muốn mái tóc của mình trông dày và bồng bềnh hơn? Vậy hãy thử trải nghiệm với mái tóc Layer uốn con sâu. Bởi bản chất của mọi kiểu uốn luôn khiến tóc dày và phồng hơn so với thực tế. Khi Layer kết hợp với tóc uốn sẽ giúp mái tóc của bạn cuốn hút hơn bao giờ hết.

1.4. Bạn có hợp với layer uốn con sâu không?

Bạn thích kiểu tóc này nhưng đang phân vân không biết mình có hợp không? Vậy hãy cùng chúng tôi kiểm tra xe bạn có sở hữu những đặc điểm sau đây không:

Layer con sâu thường phù hợp với khá nhiều kiểu khuôn mặt. Nhưng sẽ lý tưởng nhất nếu bạn có khuôn mặt dài, mặt trái tim, mặt trái xoan, mặt nhỏ, trán cao, mặt kim cương hoặc mặt tam giác. Riêng bạn nam có khuôn mặt tròn không nên để kiểu tóc này.

Khi bạn đã có một mái tóc dày, thì lời khuyên cho bạn là không nên để kiểu tóc này. Bởi nó sẽ khiến khuôn mặt bạn trông nặng nề hơn. Tuy nhiên, Layer con sâu lại cực kỳ hợp với chất tóc mỏng hoặc vừa. Tóc bạn sẽ dày lên trông thấy khi để kiểu tóc này.

II. Top những kiểu tóc uốn sâu HOT nhất 2022

2.1. Uốn tóc con sâu layer

Uốn tóc con sâu layer, được xem là kiểu uốn đơn giản không quá cầu kỳ, nhưng hình ảnh mà nó mang lại thì rất hiện đại, trẻ trung.

Uốn tóc con sâu layer, được xem là kiểu uốn đơn giản không quá cầu kỳ, nhưng hình ảnh mà nó mang lại thì rất hiện đại, trẻ trung

Kiểu tóc uốn này cực kỳ phù hợp với những bạn là dân văn phòng hoặc các bạn học sinh sinh viên. Với kiểu uốn này, bạn có thể kết hợp đa dạng phong cách với những bộ trang phục khác nhau, từ cổ điển, bụi bặm hoặc trang nhã, hầu hết đều phù hợp.

2.2. Kiểu uốn tóc con sâu ngắn

Khi bạn sở hữu một mái tóc không quá dài, nhưng vẫn muốn uốn cho hợp trend. Thì giải pháp cho bạn là kiểu tóc uốn con sâu ngắn. Cùng với kỹ thuật tạo texture cổ điển, sẽ giúp mái tóc của bạn được thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài, khi kết hợp với những phong cách kiểu hiện đại, năng động, trẻ trung, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy tự tin ngay lập tức.

2.3. Uốn tóc sâu dài kiểu Dreadlock

Bạn mê mệt với mái tóc dài, nhưng nó lại khiến bạn khó chịu? để khắc phục vấn đề này bạn có thể tham khảo Uốn tóc con sâu dài kiểu Dreadlock. Với kỹ thuật uốn này, phần tóc mái, phom tóc của bạn sẽ được uốn gọn lên, để lộ vùng trán và cả khuôn mặt góc cạnh nam tính của bạn.

Bên cạnh đó với kiểu tóc này, form tóc của bạn cũng được bồng bềnh hơn, việc này thời gian đầu sẽ khiến bạn hơi vướng một chút, nhưng khi quen dần, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thích thú.

2.4. Mohican uốn Textured hiện đại

Bạn yêu thích sự đơn giản, không cầu kỳ, ghét màu mè. Thì kiểu tóc Mohican uốn Textured hiện đại là sự lựa chọn dành cho bạn. Kiểu tóc này sẽ giúp mái tóc của bạn trông tự nhiên, dễ thay đổi, dù có đội mũ hay xịt gel cũng không ảnh hưởng nhiều với việc re-style form tóc. Kiểu uốn này hợp với những chàng có khuôn mặt đại trà, nên bạn đừng lo rằng mình có hợp hay không nhé.

2.5. Tóc uốn con sâu kiểu dài

Kiểu uốn con sâu dài đã xuất hiện từ khá lâu. Tuy nhiên để khiến nó mới lạ hơn thì các nhà tạo mẫu tóc đã biến tấu kiểu tóc này thành nhiều kiểu khác nhau và mang nhiều điểm thú vị. Với các kỹ thuật chuyên sâu, tỉ mỉ, cẩn thận, sẽ cho ra những kiểu đầu uốn xoăn mang cá tính riêng biệt, phù hợp với từng form đầu, chất tóc, đảm bảo bạn sẽ hài lòng tuyệt đối.

Kiểu uốn con sâu dài đã xuất hiện từ khá lâu. Tuy nhiên để khiến nó mới lạ hơn thì các nhà tạo mẫu tóc đã biến tấu kiểu tóc này thành nhiều kiểu khác nhau và mang nhiều điểm thú vị

2.6. Tóc con sâu Undercut

Bạn mong muốn sở hữu một gương mặt chuẩn nam thần thì kiểu tóc này chính là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Tóc layer uốn xoăn cộng hưởng cùng undercut thực sự là một phong cách đáng để thực hiện. Với kiểu tóc này phần tóc tỉa ở đỉnh đầu sẽ được uốn xoăn sau đó cạo hai bên phần mai và sau gáy.

Mái tóc khi được tỉa layer và uốn xoăn thì sẽ tạo ra một hiệu ứng rất cầu kỳ và kiểu cách. Chính vì vậy để cân bằng lại thì phần tóc bên dưới với những đường cắt undercut sẽ giúp mái tóc của bạn trong đơn giản và tinh tế hơn.

2.7. Tóc uốn con sâu Mullet

Kiểu uốn sâu Mullet chỉ hợp với những ai thích phong cách thật cá tính, kiểu đầu này có phần gáy hơi sâu, các lớp tóc được dập xoăn xù mạnh, hai bên side cắt ngắn, nếu bạn có khuôn mặt tròn hoặc trái tim, thì lời khuyên dành cho bạn là không nên để kiểu tóc này.

2.8. Tóc uốn con sâu cho mặt vuông

Bạn muốn thay đổi phong cách của mình nhưng lại không muốn quá phô trương? Vậy bạn hãy thử với kiểu tóc layer uốn con sâu. kiểu tóc này có thiết kế khá đơn giản, chủ yếu là giữ được nét thanh thoát, gọn gàng, phong độ của nhân tướng, ngoài ra, giúp tạo điểm thu hút, để người khác dễ chú ý hơn.

2.9. Tóc uốn sâu kiểu Hàn Quốc

Bạn muốn tạo cho mình một phong cách mềm mại, trang nhã, với hình ảnh lãng tử, bảnh bao. Thì đây chính là lựa chọn dành cho bạn. Với Kiểu uốn sâu Hàn Quốc khi kết hợp với mọi loại trang phục, bạn đều sẽ sở hữu một diện mạo vô cùng chỉnh chu và thân thiện.

Với Kiểu uốn sâu Hàn Quốc khi kết hợp với mọi loại trang phục, bạn đều sẽ sở hữu một diện mạo vô cùng chỉnh chu và thân thiện

2.10. Tóc uốn con sâu nhuộm mà

Nếu muốn nhấn nhá một chút cho mái tóc của mình, thì ngay sau khi uốn kiểu sâu, bạn hãy điểm thêm cho mái tóc một chút màu với các tone sáng hoặc trầm tùy ý, để thêm phần lung linh và nổi bật.

III. Bí quyết chăm sóc tóc nam layer uốn con sâu bền và đẹp

Bạn luôn băn khoăn không biết chăm sóc tóc layer uốn con sâu thế nào để có thể chơi được lâu nhất có thể? Chính vì vậy trong phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách chăm sóc tóc layer con sâu giữ nếp đẹp, chơi được tận 3-4 tháng:

3.1. Tuyệt đối không dùng dầu gội chứa bạc hà

Lý do là vì bạc hà là chất làm duỗi sóng xoăn và màu nhuộm rất nhanh. Vì vậy khi bạn uốn hay nhuộm bất cứ kiểu gì cũng nên tránh xa thành phần này ra.

3.2. Khi mới uốn tóc bạn không nên dùng dầu gội

Khoảng 3-5 ngày sau khi uốn tóc bạn chỉ nên gội đầu bằng dầu xả và hạn chế dùng dầu gội. Điều này sẽ giúp tóc giữ sóng được lâu hơn. Lưu ý mỗi lần gội đầu không nên gãi quá mạnh vì sẽ làm xù tóc có thể dẫn đến tình trạng gãy chân tóc.

3.3. Không nên dùng lược chải đầu

Tuyệt đối không được dùng lược chải đầu vì sẽ gây mất nếp con sâu. Thay vào đó, bạn hãy gỡ tóc ngay ở bước bôi dầu xả.

Tuyệt đối không được dùng lược chải đầu vì sẽ gây mất nếp con sâu. Thay vào đó, bạn hãy gỡ tóc ngay ở bước bôi dầu xả

3.4. Sấy tóc theo chiều xuôi xuống

Lấy xoáy làm điểm chuẩn và sấy xuôi xuống, tóc mọc theo chiều nào thì sấy chiều đó. Lúc sấy bạn nên sấy ôm vào da đầu để tránh tóc bị xoè.

3.5. Nên dùng sáp để tóc vào nếp đẹp hơn

Muốn tóc vào nếp đẹp hơn thì sau mỗi lần gội đầu và sấy khô tóc bạn nên dùng một lượng sáp nhỏ khoảng hơn nửa đốt ngón tay xoa đều ra lòng bàn tay trước. Sau đó mới vuốt đều nên tóc tránh không bôi sáp vào da đầu gây bết tóc.

IV. Layer nam uốn con sâu hợp với trang phục nào?

Đây được xem là kiểu tóc Quốc Dân được nhiều bạn nam ưu ái lựa chọn. Bởi kiểu layer uốn con sâu phù hợp với mọi loại trang phục. Từ đồng phục đi học cho đến quần áo đi làm, đi chơi. Layer uốn con sâu khi đi học trông không quá nghịch ngợm mà vẫn cuốn hút.

Nếu bạn là học sinh thì bạn có thể những màu như: nâu chocolate hay nâu hạt dẻ… những màu nhuộm này giúp khuôn mặt sáng ngời hơn. Nhưng nếu bạn đã là sinh viên hoặc đi làm thì bạn hoàn toàn có thể nhuộm những màu như: nâu tây, xanh đen, vàng sáng, nâu rêu hay đỏ rượu càng nổi bật và chất hơn.

V. Tổng hợp những câu hỏi liên quan về tóc layer uốn con sâu

Thứ 1: Tóc uốn con sâu bao nhiêu tiền?

Trung bình dao động khoảng 400.000đ/ 1 lần uốn, tuy nhiên tuỳ vào mỗi tiệm và loại thuốc, cũng như công nghệ uốn mà giá có thể chênh lệch từ 50-100K nữa.

Thứ 2: Uốn tóc con sâu sau mấy ngày thì được gội? Dùng dầu gội gì?

Khoảng 3 ngày là có thể gội đầu. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm là sau khi uốn xong, tiệm sẽ gội luôn cho bạn thật cẩn thận, nếu chỉ đi làm và sinh hoạt tại nhà, thì để tận 4-5 hôm sau thì tóc vẫn sẽ sạch.

Khoảng 3 ngày là có thể gội đầu. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm là sau khi uốn xong, tiệm sẽ gội luôn cho bạn thật cẩn thận, nếu chỉ đi làm và sinh hoạt tại nhà, thì để tận 4-5 hôm sau thì tóc vẫn sẽ sạch.

Bạn nên ưu tiên dùng các loại dầu gội có tính kiềm cao (độ PH cao), một số gợi ý cho bạn có thể sử dụng pantene, rejoice, sunsilk hoặc Dove.

Thứ 3: Uốn tóc nhiều có ảnh hưởng gì không?

Câu trả lời là “Có”. Bởi, tóc uốn con sâu cần tối thiểu 3 tháng để phục hồi lại nguyên trạng ban đầu, nhiều khi phải cắt đi để tóc mới mọc lên thì mới hết được.

Khi uốn tóc con sâu, thì nên hạn chế tẩy tóc, hoặc tóc đã tẩy trước đó thì nên cân nhắc, vì khi uốn có thể tóc sẽ bị xù, cứng hoặc gãy, rụng do quá yếu.

Thứ 4: Tóc uốn con sâu giữ xoăn được bao lâu?

Trung bình khoảng 4 tháng, nếu bạn cắt tóc thường xuyên thì khoảng 3,5 tháng là tóc sẽ phục hồi trạng thái bình thường. Nếu muốn tóc mọc nhanh hơn, bạn có thể dùng các loại tinh dầu dưỡng tóc nha.

Thứ 5: Uốn tóc con sâu có cần dùng sáp vuốt tóc không?

Để tóc không bị vểnh lên, cụp xuống hay mọc chĩa sang hai bên, thì bạn nên dùng sáp vuốt tóc để cố định form tóc, đồng thời giúp mái tóc trông gọn gàng, bồng bềnh và tự nhiên hơn.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến quý bạn đọc những thông tin tổng quan về kiểu tóc Layer uốn con sâu. Cũng như, một số kiểu tóc uốn con sâu được dự đoán sẽ là “hot trend” năm 2022. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.