Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID?

Ảnh minh họa

Việc đeo khẩu trang cả ngày dài có thể gây khó khăn cho da nhạy cảm. Dưới đây là các vấn đề về da thường gặp do đeo khẩu trang và cách ngăn ngừa cũng như điều trị chúng.

Các vấn đề về da thường gặp do đeo khẩu trang