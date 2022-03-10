Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID?

Làm đẹp 10/03/2022 08:57

Trong nhiều tháng nay, nhiều người trong chúng ta đeo khẩu trang ít nhất một tiếng trong ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đeo khẩu trang nơi công cộng có thể giúp giảm sự lây lan của vi rút Corona .

Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Việc đeo khẩu trang cả ngày dài có thể gây khó khăn cho da nhạy cảm. Dưới đây là các vấn đề về da thường gặp do đeo khẩu trang và cách ngăn ngừa cũng như điều trị chúng.

Các vấn đề về da thường gặp do đeo khẩu trang

Sử dụng khẩu trang trong thời gian dài có thể gây ra các vấn đề mới về da hoặc làm cho các vấn đề hiện có trở nên trầm trọng hơn. Các vấn đề về da này bao gồm:

Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 2
Ảnh minh họa
  • Mụn
  • Mụn đầu đen
  • Da ngứa khô
  • Bệnh chàm
  • Da dầu
  • Lột da
  • Phát ban
  • Bệnh mụn trứng cá 

Làm thế nào để ngăn ngừa các vấn đề về da khi đeo khẩu trang

Khuôn mặt của bạn cần thêm một chút thao thao dưỡng da khi bạn đeo mặt nạ hay khẩu trang phòng dịch. Dưới đây là một số mẹo giúp giữ cho làn da của bạn thoải mái và khỏe mạnh:

Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Bỏ qua các sản phẩm quá mạnh và chọn một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không có mùi thơm.
  • Dưỡng ẩm. Một loại kem dưỡng ẩm tốt sẽ bổ sung hàng rào bảo vệ cho làn da của bạn. Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến nghị sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa ceramides, axit hyaluronic hoặc dimethicone. Hãy chọn loại không có mùi thơm và không chứa dầu.
Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Đừng quên kem chống nắng. Da của bạn có thể bị cháy nắng ngay cả khi đeo khẩu trang. Sử dụng kem chống nắng gốc khoáng có chứa titanium dioxide hoặc oxit kẽm.
Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Bảo vệ đôi môi của bạn. Đôi môi của bạn có thể bị nứt nẻ sau lớp mặt nạ và khẩu trang, vì vậy hãy thoa một chút dầu sáp khoáng hay son dưỡng trước khi đeo khẩu trang.
  • Hãy tạm dừng trang điểmTrang điểm dưới lớp mặt nạ và khẩu trang dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn, vì vậy hãy đánh phấn nền và phấn má hồng thôi vì dù sao thì không ai nhìn thấy rõ lớp trang điểm đằng sau một chiếc khẩu trang nên đừng trang điểm quá kỹ.
Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 6
Ảnh minh họa
  • Tránh khẩu trang làm từ vải tổng hợp. Chúng có nhiều khả năng giữ nhiệt và độ ẩm, gây kích ứng da của bạn. Bông là một lựa chọn tốt về nguyên liệu của khẩu trang, đặc biệt nếu bạn có da mụn hoặc da dầu.
Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 7
Ảnh minh họa
  • Luôn rửa tay ít nhất 20 giây với xà phòng và nước mỗi khi bạn tháo mặt nạ, khẩu trang.
  • Giặt khẩu trang vải của bạn sau mỗi lần sử dụng. Nếu không vệ sinh khẩu trang, vi khuẩn có thể tích tụ và gây ra nhiều vấn đề về da hơn. Sử dụng nước nóng và xà phòng giặt không có mùi thơm, không gây dị ứng cho khẩu trang vải.

Điều trị các vấn đề về da do đeo khẩu trang

Bạn có thể điều trị nhiều vấn đề về da liên quan đến việc phải đeo khẩu trang nhiều giờ liền tại nhà bằng các sản phẩm đơn giản không kê đơn.

  • Sử dụng thuốc mỡ vào ban đêm. Thoa sáp dầu khoáng lên vùng da thô, nứt nẻ trước khi đi ngủ. Nó sẽ bảo vệ da và cho phép nó chữa lành làn da hư tổn.
Đeo khẩu trang liên tục khiến da gặp những vấn đề 'nhức nhối', giải pháp nào cho làn da đang đối mặt với 'ô nhiễm' mùa dịch COVID? - Ảnh 8
Ảnh minh họa
  • Rửa mặt thường xuyên. Để kiểm soát mụn bùng phát, điều quan trọng là phải giữ cho da của bạn không có vi khuẩn. Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng càng sớm càng tốt sau khi gỡ bỏ mặt nạ, khẩu trang. Rửa lại mặt trước khi đi ngủ và vào buổi sáng.
  • Hãy cho đôi tai của bạn được nghỉ ngơi. Nếu tai bạn bị đau hoặc rát, hãy thử xen kẽ các kiểu mặt nạ khác nhau để giảm bớt áp lực của dây đeo mặt nạ, khẩu trang lên tai.
  • Tìm một loại khẩu trang phù hợp. Mặt nạ hay khẩu trang của bạn phải vừa khít quanh mũi và cằm. Nếu mặt nạ của bạn không vừa vặn, bạn có thể phải điều chỉnh nó thường xuyên, điều này làm tăng nguy cơ truyền vi khuẩn sang da mặt. Khẩu trang cũng có thể gây kích ứng da của bạn khi nó trượt xung quanh vùng da mặt.
  • Dễ dàng với các liệu pháp chăm sóc daBây giờ hãy bỏ qua việc lột da, tẩy tế bào chết và các thiết bị ánh sáng tại nhà. Ngay cả sau cạo lông cũng có thể là một tác nhân gây khó chịu cho da.
  • Sử dụng bình xịt khoáng ngăn không gây châm chích da. Sản phẩm này có sẵn trong các hiệu thuốc và mua sắm trực tuyến. Nó tạo thành một lớp phủ thoáng khí trên da và có thể giúp bảo vệ da mặt của bạn khỏi kích ứng của khẩu trang.

Theo UPMC

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