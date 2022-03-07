Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm

Làm đẹp 07/03/2022 09:34

Chân tóc chẻ ngọn làm bạn mất tự tin. Chúng làm cho tóc của chúng ta trông khô, xoăn và cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của tóc. Mặt nạ tóc tự làm tại nhà rất tốt để làm dịu và khắc phục những hư tổn do dụng cụ hoặc hóa chất quá nóng gây ra cho tóc. 

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tốt nhất để ngăn ngừa và sửa chữa tóc chẻ ngọn dễ dàng tại nhà.

Mặt nạ tóc bằng sữa chua và dầu oliu

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dầu ô liu chứa các axit béo bao phủ tóc và khóa ẩm đồng thời bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn. Sữa chua có chứa axit lactic giúp loại bỏ da chết trên da đầu, khi da đầu khỏe mạnh sẽ tạo ra một mái tóc khỏe mạnh. 

Trộn nửa cốc sữa chua với 2 thìa dầu ô liu và thoa mặt nạ dưỡng tóc này lên tóc. Để nó trong 20 đến 30 phút sau đó rửa sạch.

Mặt nạ dưỡng tóc bằng lòng đỏ trứng và mật ong

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên giúp ngăn ngừa khô da và khóa ẩm. Trứng rất giàu axit amin ngăn ngừa tình trạng tóc chẻ ngọn trở nên tồi tệ hơn. Hai thành phần này có thể phục hồi độ bóng, độ chắc và độ bồng của tóc. Tất cả những gì bạn phải làm là kết hợp một lòng đỏ trứng gà với 1 thìa cà phê mật ong và đắp mặt nạ này lên tóc. Để nó trong một giờ trước khi gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

Mặt nạ cho tóc bằng dầu dừa 

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Dầu dừa là một trong những loại dầu tốt nhất cho tóc của bạn. Làm ấm nửa cốc dầu dừa trong khoảng 15 giây trong lò vi sóng và thoa lên tóc khô của bạn. Bạn có thể thoa dầu trên da đầu và ngọn tóc để chữa lành những phần tóc bị chẻ ngọn. Quấn đầu bằng khăn tắm hoặc đội mũ tắm và để trong ít nhất 30 phút. Gội sạch lại bằng dầu gội nhẹ.

Gội đầu bằng giấm táo

Tạm biệt mái tóc xơ rối, chẻ ngọn chỉ với những loại mặt nạ tự nhiên cho da đầu này, vừa rẻ vừa 'lợi hại' mà siêu dễ làm - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Gội đầu bằng giấm sẽ giúp tóc bạn rất mềm mại! Axit axetic trong giấm táo giúp loại bỏ bụi bẩn trên tóc và tăng thêm độ bóng, đồng thời giúp tóc chắc khỏe. Đun sôi 1 cốc nước và để nguội. Thêm 2 thìa giấm táo và xả tóc sau khi gội đầu. Để nó ngấm trên tóc trong một phút trước khi gội sạch.

Theo Times of India

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