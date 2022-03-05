3 loại mặt nạ từ thiên nhiên vừa an toàn lại siêu tiết kiệm này sẽ mang lại cho bạn hàng mi cong vút, dài mượt mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu

Hầu hết chúng ta đều khao khát có hàng mi đầy đặn và tự nhiên. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi hàng mi có từ bên trong, nhưng chúng ta có thể sử dụng các phương pháp điều trị tại chỗ để giúp chúng phát triển khỏe mạnh và dài hơn.
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Có một số loại serum dưỡng mi và dầu dưỡng mọc mi khác nhau mà bạn có thể mua ở cửa hàng hoặc được bác sĩ da liễu kê đơn. Chúng có những lợi ích và rủi ro, vì vậy hãy đảm bảo xem kỹ thành phần có gây kích ứng với bạn hay không hoặc nói chuyện với bác sĩ da liễu của bạn để xem sản phẩm nào phù hợp với bạn nhất.
Có một số biện pháp tự nhiên khác nhau để tạo ra dầu dưỡng mi tự chế của riêng bạn. Kết quả sẽ không đến trong một sớm một chiều mà trong khoảng thời gian vài tuần, cũng có thể là vài tháng nhưng lại rất an toàn mà lại đẹp được từ bên trong. Vì vậy hãy chuẩn bị cho một quá trình chậm rãi giúp hàng mi đẹp từ trong ra ngoài nhé. Thỉnh thoảng hãy tạm ngưng sử dụng mascara và uốn mi để giúp mi nghỉ ngơi sau mọi tác động lên mi. Hãy thử các công thức dưỡng mi tự nhiên này để mi dài hơn nhé.
Dưỡng mi bằng dầu hạnh nhân, dầu thầu dầu
Dầu thầu dầu hoặc dầu hạnh nhân
Tinh dầu vanilla
Đũa mascara dùng một lần
Hộp đựng nhỏ
Chọn một lọ nhỏ dầu thầu dầu hoặc dầu hạnh nhân từ cửa hàng tạp hóa và đũa mascara dùng một lần từ cửa hàng cung cấp đồ làm đẹp. Nếu bạn có một cây mascara cũ mà bạn không sử dụng nữa, hãy khử trùng và làm sạch thật kỹ cây đũa chải mi để sử dụng thay thế. Chỉ cần đảm bảo làm sạch cây đũa chải mi sau mỗi lần sử dụng. Đổ thầu dầu hoặc dầu hạnh nhân và chiết xuất vani vào hộp đựng nhỏ của bạn (ba phần dầu và một phần vani) và lắc hỗn hợp. Nhúng đũa mascara của bạn vào dầu dưỡng và thoa từ gốc đến ngọn lên mi trên và dưới, hai lần một ngày.
Dưỡng mi bằng Vitamin E
Dầu vitamin E hoặc viên nang
Hộp hoặc đĩa nhỏ
Bông băng gạc
Bạn có thể sử dụng viên nang hoặc lọ dầu vitamin E để sử dụng như một loại dầu dưỡng mi. Vắt hoặc thêm một vài giọt dầu vitamin E vào hộp hoặc đĩa sạch của bạn, đảm bảo không để đầu ngón tay chạm vào dầu. Chấm tăm bông vào dầu và quét tăm bông lên lông mi sạch từ gốc đến ngọn ở cả hai bên lông mi, hai lần một ngày (thường vào buổi sáng trước khi trang điểm và trước khi đi ngủ).
Dưỡng mi bằng dầu dừa
Dầu dừa
Dầu ô liu nguyên chất
Dầu vitamin E hoặc viên nang
Hộp đựng nhỏ
Đũa hoặc tăm bông mascara dùng một lần
Đổ các phần bằng nhau của ba loại dầu vào một lọ sạch. Nhúng đũa mascara hoặc tăm bông vào dầu dưỡng và thoa lên gốc mi, hai lần một ngày. Đảm bảo sử dụng dầu dưỡng cho lông mi đã được vệ sinh sạch.
Theo Beautylish