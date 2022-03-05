3 loại mặt nạ từ thiên nhiên vừa an toàn lại siêu tiết kiệm này sẽ mang lại cho bạn hàng mi cong vút, dài mượt mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu

Có một số biện pháp tự nhiên khác nhau để tạo ra dầu dưỡng mi tự chế của riêng bạn. Kết quả sẽ không đến trong một sớm một chiều mà trong khoảng thời gian vài tuần, cũng có thể là vài tháng nhưng lại rất an toàn mà lại đẹp được từ bên trong. Vì vậy hãy chuẩn bị cho một quá trình chậm rãi giúp hàng mi đẹp từ trong ra ngoài nhé. Thỉnh thoảng hãy tạm ngưng sử dụng mascara và uốn mi để giúp mi nghỉ ngơi sau mọi tác động lên mi. Hãy thử các công thức dưỡng mi tự nhiên này để mi dài hơn nhé.

Có một số loại serum dưỡng mi và dầu dưỡng mọc mi khác nhau mà bạn có thể mua ở cửa hàng hoặc được bác sĩ da liễu kê đơn. Chúng có những lợi ích và rủi ro, vì vậy hãy đảm bảo xem kỹ thành phần có gây kích ứng với bạn hay không hoặc nói chuyện với bác sĩ da liễu của bạn để xem sản phẩm nào phù hợp với bạn nhất.

Tinh dầu vanilla

Đũa mascara dùng một lần

Hộp đựng nhỏ

Ảnh minh họa

Chọn một lọ nhỏ dầu thầu dầu hoặc dầu hạnh nhân từ cửa hàng tạp hóa và đũa mascara dùng một lần từ cửa hàng cung cấp đồ làm đẹp. Nếu bạn có một cây mascara cũ mà bạn không sử dụng nữa, hãy khử trùng và làm sạch thật kỹ cây đũa chải mi để sử dụng thay thế. Chỉ cần đảm bảo làm sạch cây đũa chải mi sau mỗi lần sử dụng. Đổ thầu dầu hoặc dầu hạnh nhân và chiết xuất vani vào hộp đựng nhỏ của bạn (ba phần dầu và một phần vani) và lắc hỗn hợp. Nhúng đũa mascara của bạn vào dầu dưỡng và thoa từ gốc đến ngọn lên mi trên và dưới, hai lần một ngày.

Dưỡng mi bằng Vitamin E

Dầu vitamin E hoặc viên nang Hộp hoặc đĩa nhỏ Bông băng gạc

Ảnh minh họa

Bạn có thể sử dụng viên nang hoặc lọ dầu vitamin E để sử dụng như một loại dầu dưỡng mi. Vắt hoặc thêm một vài giọt dầu vitamin E vào hộp hoặc đĩa sạch của bạn, đảm bảo không để đầu ngón tay chạm vào dầu. Chấm tăm bông vào dầu và quét tăm bông lên lông mi sạch từ gốc đến ngọn ở cả hai bên lông mi, hai lần một ngày (thường vào buổi sáng trước khi trang điểm và trước khi đi ngủ).

Dưỡng mi bằng dầu dừa

Dầu dừa Dầu ô liu nguyên chất Dầu vitamin E hoặc viên nang Hộp đựng nhỏ Đũa hoặc tăm bông mascara dùng một lần

Ảnh minh họa

Đổ các phần bằng nhau của ba loại dầu vào một lọ sạch. Nhúng đũa mascara hoặc tăm bông vào dầu dưỡng và thoa lên gốc mi, hai lần một ngày. Đảm bảo sử dụng dầu dưỡng cho lông mi đã được vệ sinh sạch.

Theo Beautylish