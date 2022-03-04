Bạn muốn điều trị làn da của mình ngay để nó trông thật tuyệt. Nhưng một số thói quen hàng ngày mà bạn có thể không nghĩ đến có thể gây ra thiệt hại theo thời gian cho da của bạn. Giữ cho làn da của bạn luôn đi đúng hướng và biết những thói quen nào cần thay đổi là những điều rất cần thiết.
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1. Bạn không rửa mặt trước khi ngủ Cảm giác muốn bỏ qua bồn rửa là hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là sau một ngày dài bạn uể oải với công việc. Nhưng chỉ vì bạn không thể nhìn thấy bụi bẩn trên mặt không có nghĩa là nó không có ở đó và theo thời gian, làn da của bạn sẽ phải "trả giá". Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York cho biết: "Bụi bẩn, dầu và ô nhiễm tích tụ và dẫn đến cả viêm và mụn trên da."
1. Bạn không rửa mặt trước khi ngủ
Cảm giác muốn bỏ qua bồn rửa là hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là sau một ngày dài bạn uể oải với công việc. Nhưng chỉ vì bạn không thể nhìn thấy bụi bẩn trên mặt không có nghĩa là nó không có ở đó và theo thời gian, làn da của bạn sẽ phải "trả giá". Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York cho biết: "Bụi bẩn, dầu và ô nhiễm tích tụ và dẫn đến cả viêm và mụn trên da."
Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng với chất dưỡng ẩm như glycerin hoặc dầu thực vật để giữ nước cho làn da của bạn. Và nếu bạn không thể vào bồn rửa mặt hoặc chỉ không muốn, thì một vài thao tác lau mặt sẽ có hiệu quả.
2. Bạn hút thuốc
Nicotine làm giảm lưu lượng máu đến da của bạn, có nghĩa là nó không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng. Bác sĩ da liễu Yoon-Soo Cindy Bae, bác sĩ thuộc Trung tâm phẫu thuật da và Laser ở New York cho biết các hóa chất trong thuốc lá làm hỏng các protein collagen và elastin tạo nên cấu trúc da của bạn. Cô nói: "Da của một người hút thuốc sẽ mỏng, xỉn màu, nhiều nếp nhăn và ít có khả năng chữa lành."
Thêm vào đó, nhiều năm mím môi để giữ điếu thuốc hoặc nheo mắt để tránh khói có thể làm hằn sâu các nếp nhăn và dẫn đến nhiều nếp nhăn hơn ở những vùng đó.
Trong khi các chất chống oxy hóa như vitamin A và C có thể giảm bớt một số thiệt hại, cách khắc phục chắc chắn duy nhất là bỏ thuốc lá cho tốt.
3. Bạn bỏ qua việc bôi kem chống nắng
Ánh nắng mặt trời mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da của bạn, nhưng nó cũng có tia cực tím (UV) gây hại. Bác sĩ Zeichner nói: "Tia UV dẫn đến lão hóa sớm và ung thư da."
Không chỉ những ngày đi biển khi bạn cần được bảo vệ. Ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho làn da của bạn ngay cả khi bên ngoài trời lạnh hoặc nhiều mây.
SPF phổ rộng ngăn chặn cả tia UVA và UVB và giúp bạn được bảo vệ toàn diện. Hãy tìm loại kem có chỉ số SPF tối thiểu là 30 và nếu bạn đang ở ngoài, hãy thoa lại sau mỗi 2 giờ. Đảm bảo bạn sử dụng đủ: Một thìa cà phê đầy vừa phải cho khuôn mặt của bạn, bao gồm bôi cả sau gáy, quanh mũi và dưới cằm.
4. Bạn ăn nhiều đường và không ăn nhiều trái cây, rau quả
Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Điều đó áp dụng cho các món ngọt như kẹo mút và kem cũng như tinh bột trong carbs tinh chế như bánh mì trắng và mì ống. Một chế độ ăn uống thân thiện với làn da nên tập trung vào rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Nghiên cứu cho thấy trái cây tươi và rau có thể giúp ngăn ngừa tổn thương có thể dẫn đến lão hóa da. Bae nói: "Sản phẩm rau quả cũng có chất chống oxy hóa có thể giúp sửa chữa làn da của bạn". 5. Bạn quá khắc nghiệt với những nốt mụn Khi bạn có một chiếc mụn có kích thước nhỏ đang ủ trên mặt, bạn sẽ muốn nó biến mất càng sớm càng tốt. Nặn nó không phải là câu trả lời hay vì điều đó có thể dẫn đến sẹo và nhiễm trùng. Làm thế nào với những nốt mụn ấy bây giờ? Benzoyl peroxide và axit salicylic là hai trong số những phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả. Nhưng hãy nhớ rằng các sản phẩm khác nhau có lượng thành phần này khác nhau. Tại sao không nên dùng liều cao nhất? Bạn có thể không cần phải làm như vậy, bác sĩ Zeichner nói "Các nghiên cứu đã chứng minh rằng 2,5% benzoyl peroxide có hiệu quả tương đương với mức 5% hoặc 10%." Nồng độ thuốc cao có thể dẫn đến kích ứng, đặc biệt nếu da bạn nhạy cảm. Điều đó có thể khiến làn da của bạn trông còn tệ hơn trước. Zeichner khuyến nghị sản phẩm 2,5% benzoyl peroxide. Đối với axit salicylic, 2% là đủ nhẹ nhàng cho hầu hết mọi người, nhưng nếu bạn thấy mình đang bùng phát kích ứng, hãy giảm xuống nồng độ thấp hơn. 6. Bạn tẩy tế bào chết cho vùng da bị bong tróc Vảy và da chết là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng khô da. Zeichner nói: Mặc dù tẩy tế bào chết sẽ làm bong tróc các mảng sần tại chỗ, nhưng việc điều trị thô bạo đó thực sự có thể phá vỡ hàng rào cân bằng độ ẩm trên da. Vì vậy, thay vì tẩy rửa hãy làm dịu tình trạng khô da bằng cách cũng cấp đủ độ ẩm cho da. Kem dưỡng và kem không có mùi thơm với chất dưỡng ẩm như glycerin, dimethicone, petrolatum, và bơ như ca cao và hạt mỡ hấp thụ nhanh chóng và khiến làn da của bạn dịu nhẹ nhưng không nhờn dính. Theo Webmd
Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Điều đó áp dụng cho các món ngọt như kẹo mút và kem cũng như tinh bột trong carbs tinh chế như bánh mì trắng và mì ống. Một chế độ ăn uống thân thiện với làn da nên tập trung vào rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.
Nghiên cứu cho thấy trái cây tươi và rau có thể giúp ngăn ngừa tổn thương có thể dẫn đến lão hóa da. Bae nói: "Sản phẩm rau quả cũng có chất chống oxy hóa có thể giúp sửa chữa làn da của bạn".
5. Bạn quá khắc nghiệt với những nốt mụn
Khi bạn có một chiếc mụn có kích thước nhỏ đang ủ trên mặt, bạn sẽ muốn nó biến mất càng sớm càng tốt. Nặn nó không phải là câu trả lời hay vì điều đó có thể dẫn đến sẹo và nhiễm trùng.
Làm thế nào với những nốt mụn ấy bây giờ? Benzoyl peroxide và axit salicylic là hai trong số những phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả. Nhưng hãy nhớ rằng các sản phẩm khác nhau có lượng thành phần này khác nhau.
Tại sao không nên dùng liều cao nhất? Bạn có thể không cần phải làm như vậy, bác sĩ Zeichner nói "Các nghiên cứu đã chứng minh rằng 2,5% benzoyl peroxide có hiệu quả tương đương với mức 5% hoặc 10%."
Nồng độ thuốc cao có thể dẫn đến kích ứng, đặc biệt nếu da bạn nhạy cảm. Điều đó có thể khiến làn da của bạn trông còn tệ hơn trước. Zeichner khuyến nghị sản phẩm 2,5% benzoyl peroxide. Đối với axit salicylic, 2% là đủ nhẹ nhàng cho hầu hết mọi người, nhưng nếu bạn thấy mình đang bùng phát kích ứng, hãy giảm xuống nồng độ thấp hơn.
6. Bạn tẩy tế bào chết cho vùng da bị bong tróc
Vảy và da chết là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng khô da. Zeichner nói: Mặc dù tẩy tế bào chết sẽ làm bong tróc các mảng sần tại chỗ, nhưng việc điều trị thô bạo đó thực sự có thể phá vỡ hàng rào cân bằng độ ẩm trên da.
Vì vậy, thay vì tẩy rửa hãy làm dịu tình trạng khô da bằng cách cũng cấp đủ độ ẩm cho da. Kem dưỡng và kem không có mùi thơm với chất dưỡng ẩm như glycerin, dimethicone, petrolatum, và bơ như ca cao và hạt mỡ hấp thụ nhanh chóng và khiến làn da của bạn dịu nhẹ nhưng không nhờn dính.
Theo Webmd