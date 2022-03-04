Cảm giác muốn bỏ qua bồn rửa là hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là sau một ngày dài bạn uể oải với công việc. Nhưng chỉ vì bạn không thể nhìn thấy bụi bẩn trên mặt không có nghĩa là nó không có ở đó và theo thời gian, làn da của bạn sẽ phải "trả giá". Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York cho biết: "Bụi bẩn, dầu và ô nhiễm tích tụ và dẫn đến cả viêm và mụn trên da."

1. Bạn không rửa mặt trước khi ngủ Ảnh minh họa Cảm giác muốn bỏ qua bồn rửa là hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là sau một ngày dài bạn uể oải với công việc. Nhưng chỉ vì bạn không thể nhìn thấy bụi bẩn trên mặt không có nghĩa là nó không có ở đó và theo thời gian, làn da của bạn sẽ phải "trả giá". Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York cho biết: "Bụi bẩn, dầu và ô nhiễm tích tụ và dẫn đến cả viêm và mụn trên da."

Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng với chất dưỡng ẩm như glycerin hoặc dầu thực vật để giữ nước cho làn da của bạn. Và nếu bạn không thể vào bồn rửa mặt hoặc chỉ không muốn, thì một vài thao tác lau mặt sẽ có hiệu quả.

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Nicotine làm giảm lưu lượng máu đến da của bạn, có nghĩa là nó không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng. Bác sĩ da liễu Yoon-Soo Cindy Bae, bác sĩ thuộc Trung tâm phẫu thuật da và Laser ở New York cho biết các hóa chất trong thuốc lá làm hỏng các protein collagen và elastin tạo nên cấu trúc da của bạn. Cô nói: "Da của một người hút thuốc sẽ mỏng, xỉn màu, nhiều nếp nhăn và ít có khả năng chữa lành."

Thêm vào đó, nhiều năm mím môi để giữ điếu thuốc hoặc nheo mắt để tránh khói có thể làm hằn sâu các nếp nhăn và dẫn đến nhiều nếp nhăn hơn ở những vùng đó. Trong khi các chất chống oxy hóa như vitamin A và C có thể giảm bớt một số thiệt hại, cách khắc phục chắc chắn duy nhất là bỏ thuốc lá cho tốt. 3. Bạn bỏ qua việc bôi kem chống nắng

Ánh nắng mặt trời mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da của bạn, nhưng nó cũng có tia cực tím (UV) gây hại. Bác sĩ Zeichner nói: "Tia UV dẫn đến lão hóa sớm và ung thư da." Ảnh minh họa Không chỉ những ngày đi biển khi bạn cần được bảo vệ. Ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho làn da của bạn ngay cả khi bên ngoài trời lạnh hoặc nhiều mây. SPF phổ rộng ngăn chặn cả tia UVA và UVB và giúp bạn được bảo vệ toàn diện. Hãy tìm loại kem có chỉ số SPF tối thiểu là 30 và nếu bạn đang ở ngoài, hãy thoa lại sau mỗi 2 giờ. Đảm bảo bạn sử dụng đủ: Một thìa cà phê đầy vừa phải cho khuôn mặt của bạn, bao gồm bôi cả sau gáy, quanh mũi và dưới cằm. 4. Bạn ăn nhiều đường và không ăn nhiều trái cây, rau quả Ảnh minh họa