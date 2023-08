Những chất dinh dưỡng siêu cần thiết cho làn da, vừa giúp bạn khỏe mạnh lại hỗ trợ đẩy lùi lão hóa 'cực đỉnh' mà bạn nhất định không nên bỏ qua

Chất đạm

Một số axit amin là chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào da chống lại tia UV và khỏi "các gốc tự do" được tạo ra khi cơ thể bạn phân hủy một số loại thực phẩm hoặc xung quanh khói thuốc lá.

Vitamin C

Hãy nghĩ "C" cho collagen: Loại vitamin này giúp mạng lưới xoắn của protein giữ hình dạng của nó. Nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do và có thể làm giảm nguy cơ ung thư da. Hàm lượng vitamin C thấp có thể khiến nướu dễ bị bầm tím và chảy máu, cũng như vết loét lâu lành hơn.