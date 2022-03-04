Những chất dinh dưỡng siêu cần thiết cho làn da, vừa giúp bạn khỏe mạnh lại hỗ trợ đẩy lùi lão hóa 'cực đỉnh' mà bạn nhất định không nên bỏ qua

Đây là cách giúp làn da của bạn "bừng sáng"! Quá ít chất béo trong chế độ ăn uống của bạn có thể khiến da bạn nhăn nheo và khô ráp.

Ảnh minh họa Chất béo lành mạnh Đây là cách giúp làn da của bạn "bừng sáng"! Quá ít chất béo trong chế độ ăn uống của bạn có thể khiến da bạn nhăn nheo và khô ráp.

Axit béo omega-3 là một loại chất béo không bão hòa đa, mà cơ thể bạn không thể tạo ra nhưng cần phải xây dựng thành tế bào. Chúng cũng ngăn chặn một chất hóa học cho phép ung thư da phát triển và lây lan và chúng cũng có thể làm giảm viêm.

Tập trung vào chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa từ thực vật như quả hạch, hạt, bơ và từ cá. Những chất này giúp làn da của bạn luôn ẩm, săn chắc và linh hoạt, và chúng tốt cho tim mạch hơn là chất béo bão hòa.

Chất đạm

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Cơ thể bạn biến các protein bạn ăn thành các khối xây dựng được gọi là axit amin và tái sử dụng chúng để tạo ra các protein khác, bao gồm collagen và keratin hình thành cấu trúc của da. Axit amin cũng giúp làm bong tróc lớp da cũ. Một số axit amin là chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào da chống lại tia UV và khỏi "các gốc tự do" được tạo ra khi cơ thể bạn phân hủy một số loại thực phẩm hoặc xung quanh khói thuốc lá. Vitamin A Ảnh minh họa

Cả lớp trên và lớp dưới của da đều cần vitamin A. Nó dường như ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách làm gián đoạn quá trình phá vỡ collagen. Vì nó là một chất chống oxy hóa, nó có thể cung cấp cho làn da của bạn một số bảo vệ chống lại cháy nắng (mặc dù không nhiều như thoa kem chống nắng). Nó giúp các tuyến dầu xung quanh nang tóc của bạn hoạt động và cũng có thể giúp các vết cắt và vết xước mau lành, đặc biệt nếu bạn đang dùng steroid để giảm viêm. Nếu không có đủ vitamin A, da của bạn có thể bị khô và ngứa hoặc nổi mụn. Vitamin C Ảnh minh họa

Hãy nghĩ "C" cho collagen: Loại vitamin này giúp mạng lưới xoắn của protein giữ hình dạng của nó. Nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do và có thể làm giảm nguy cơ ung thư da. Hàm lượng vitamin C thấp có thể khiến nướu dễ bị bầm tím và chảy máu, cũng như vết loét lâu lành hơn.

Vitamin E

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Chất chống oxy hóa và chống viêm này cũng có thể hấp thụ năng lượng từ tia UV, gây hại cho da và dẫn đến nếp nhăn, chảy xệ và ung thư da. Vitamin E hoạt động cùng với vitamin C để củng cố thành tế bào. Kẽm

Lớp bên ngoài của da có lượng khoáng chất này nhiều hơn năm lần so với lớp bên dưới. Kẽm giúp da bạn lành lại sau chấn thương. Nó cần thiết để giữ cho thành tế bào ổn định và để các tế bào phân chia và chuyên hóa khi chúng phát triển. Kẽm có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV vì cách nó hoạt động liên quan đến các kim loại khác trong cơ thể bạn, như sắt và đồng. Nó cũng hoạt động giống như một chất chống oxy hóa. Quá ít kẽm có thể dẫn đến bệnh chàm. Phát ban ngứa sẽ không thuyên giảm khi bạn bôi kem dưỡng ẩm và kem steroid, vì vậy hãy nhớ bổ sung thêm cả kẽm để chăm sóc sức khỏe làn da. Selen Ảnh minh họa

Selen là một khoáng chất giúp chống oxy hóa nhất định bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV. Thiếu hụt selen có liên quan đến nguy cơ ung thư da cao hơn. Thực phẩm và chất bổ sung

Nói chung, trái cây và rau quả là những lựa chọn tốt vì chúng có các vitamin tốt cho da và các chất chống oxy hóa khác. Một số loại thực phẩm chứa nhiều hơn một chất dinh dưỡng cho làn da của bạn, điều này thường giúp chúng hoạt động tốt hơn: Cá béo (cá hồi, cá mòi, cá ngừ): protein, omega-3, selen

Rau xanh (cải xoăn, rau bina, cải thìa): vitamin A, C và E; omega-3; protein - cộng với selen trong rau chân vịt Ảnh minh họa Trứng: protein, vitamin A và E, selen, kẽm

Hạt lanh: omega-3, selen

Các loại đậu (đậu lăng, đậu gà): protein, kẽm

Bơ: chất béo lành mạnh, vitamin C và E

Dầu ô liu nguyên chất: chất béo lành mạnh, vitamin E Ảnh minh họa Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng rằng bạn không nhận được đủ các chất dinh dưỡng quan trọng này từ thực phẩm của bạn để đảm bảo rằng chất bổ sung sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo những cách khác. Ví dụ, dầu cá là một nguồn cung cấp omega-3, nhưng dùng nó có thể không phải là ý kiến ​​hay nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc có hệ miễn dịch suy yếu. Hay bổ sung kẽm có thể làm cho một số loại thuốc kháng sinh kém hiệu quả hơn.