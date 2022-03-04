Che phủ vết chân chim vùng quanh mắt có thực sự nên không? Chuyên gia lý giải những lưu ý tại sao bạn không nên sử dụng những sản phẩm này để làm mờ vết nhăn

Làm đẹp 04/03/2022 08:53

Tuổi tác thường đi kèm với sự thay đổi. Thật không may, điều đó có nghĩa là nếp nhăn và thường là vết chân chim sẽ hiện diện trên khuôn mặt của bạn. Tuy nhiên, khi có vết chân chim, việc che phủ chúng đôi khi có thể khiến làn da của bạn trông xấu hơn thay vì tốt hơn. 

Che phủ vết chân chim vùng quanh mắt có thực sự nên không? Chuyên gia lý giải những lưu ý tại sao bạn không nên sử dụng những sản phẩm này để làm mờ vết nhăn - Ảnh 1

Có thể bạn đã thử tất cả mọi thứ, từ kem dưỡng đến tạo đường viền để che đi vết chân chim, nhưng có một số thứ cụ thể mà bạn đang sử dụng có thể gây hại nhiều hơn lợi. Nếu bạn muốn che khuyết điểm vùng quanh mắt hơn là thu hút sự chú ý vào chúng, thì có một giải pháp. Cùng tìm hiểu để biết sản phẩm nào bạn không nên sử dụng nếu có vết chân chim và thay vào đó bạn nên làm gì. 

Ngừng sử dụng phấn phủ dạng bột ngay lập tức nếu bạn có vết chân chim

Che phủ vết chân chim vùng quanh mắt có thực sự nên không? Chuyên gia lý giải những lưu ý tại sao bạn không nên sử dụng những sản phẩm này để làm mờ vết nhăn - Ảnh 2
Nguồn ảnh: iStock

Theo Ben Johnson, người sáng lập và điều chế sản phẩm làm đẹp Osmosis Beauty , các vết chân chim "là do mất thể tích ở hai vùng, cấu trúc đệm mỡ gần mắt và mất collagen và elastin trong lớp hạ bì." Nếu bạn không sử dụng các sản phẩm có thành phần phù hợp xung quanh khu vực nhạy cảm này, bạn chỉ có thể gây kích ứng da và khiến những khía cạnh bạn muốn che giấu trở nên rõ ràng hơn.

Một cách để tránh điều này vĩnh viễn là gì? Nói lời tạm biệt với bột phấn phủ. Hãy lưu ý khi lần tới bạn định thoa kem che khuyết điểm và muốn phủ phấn phủ lên vùng mắt này, hãy dừng lại. Chuyên gia chia sẻ "Đừng sử dụng phấn phủ nếu bạn có vết chân chim. Nó có thể đọng lại trong các nếp nhăn và làm cho chúng trở nên rõ ràng hơn." 

Phấn phủ dạng bột sẽ khiến bạn trông già hơn

Che phủ vết chân chim vùng quanh mắt có thực sự nên không? Chuyên gia lý giải những lưu ý tại sao bạn không nên sử dụng những sản phẩm này để làm mờ vết nhăn - Ảnh 3
Nguồn ảnh: Shutterstock

Ngoài việc lớp phấn phủ không che được những vết chân chim đó, nó thực sự có thể kéo dài thêm tuổi cho vẻ ngoài của bạn. Người có ảnh hưởng đến từ trung tâm làm đẹp Sydney Ellen Malone tin rằng bạn có thể đang tự làm lão hóa bản thân với phấn mắt mà không hề nhận ra. Cô nói: "Nếu bạn tán kem che khuyết dạng phấn bột phủ như vậy, nó sẽ khiến bạn trông có nếp nhăn. Nó cũng khiến lớp trang điểm bị tách rời, tạo ra kết cấu sần sùi."

Bác sĩ da liễu thành phố New York Marisa Garshick cũng đồng ý rằng phấn phủ bột là một sản phẩm sẽ làm cho vết chân chim trông nổi rõ hơn. bột có thể khô trên da và có thể đọng vào các nếp nhăn, làm cho các vết chân chim dễ nhận thấy hơn.  

Kem nền là "người bạn" lý tưởng của bạn

Che phủ vết chân chim vùng quanh mắt có thực sự nên không? Chuyên gia lý giải những lưu ý tại sao bạn không nên sử dụng những sản phẩm này để làm mờ vết nhăn - Ảnh 4
Nguồn ảnh: Shutterstock

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng một số lớp che phủ nhưng muốn tránh vẻ ngoài nhăn nheo, Merry Thornton, trợ lý bác sĩ và là người sáng lập của Element Medical Aesthetic, khuyên bạn "nên chọn các công thức kem có độ che phủ nhẹ đến trung bình nếu bạn sử dụng kem nền hoặc kem che khuyết điểm thì hãy nhớ đánh kem lót trước để tạo lớp nền mịn màng."

Các sản phẩm dạng kem cũng sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài căng mọng tười trẻ hơn, giúp "cải thiện vết chân chim", bác sĩ da liễu Garshick cho biết thêm.

Đọc danh sách thành phần của mỹ phẩm

Che phủ vết chân chim vùng quanh mắt có thực sự nên không? Chuyên gia lý giải những lưu ý tại sao bạn không nên sử dụng những sản phẩm này để làm mờ vết nhăn - Ảnh 5
Nguồn ảnh: Shutterstock

Khi bạn đang chọn một công thức kem hiệu quả, một trong những điều quan trọng nhất cần tìm là một sản phẩm có thành phần tự nhiên. Ildi Pekar, một chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng và Giám đốc điều hành của trung tâm chăm sóc da Ildi Pekar Skin Care cảnh báo, "Hãy cố gắng tránh các sản phẩm có màu nhân tạo, hương thơm và cồn, vì chúng có thể gây viêm, mất nước và gây nhạy cảm cho da, dẫn đến lão hóa nhanh và làm nổi bật các vết nhăn quanh mắt."

Giải pháp tốt nhất cho điều này theo Pekar là kiểm tra kỹ "danh sách thành phần" để đảm bảo rằng không có chất bổ sung nhân tạo nào ẩn trong các sản phẩm bạn sử dụng quanh mắt. Nếu làm được điều này, bạn có thể tạm biệt vết chân chim của mình.

Theo Bestlife

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