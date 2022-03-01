Đừng bỏ qua những mẹo nhỏ này để biến tấu trang phục đơn điệu của bạn trở nên sang trọng, phá cách

Sau đây là tổng hợp một danh sách 10 ý tưởng phong cách nhanh chóng và tiện dụng sẽ cách mạng hóa hoàn toàn phong cách của bạn. Nhờ hướng dẫn thời trang này, bạn sẽ có được sự tự tin và không còn bối rối không biết nên mặc gì nữa đâu nhé.

Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua sự thất vọng vì những chiếc áo sơ mi dài tay liên tục trượt xuống tay. Nếu bạn có một chiếc áo khoác, áo len hay áo khoác có ống tay quá khổ hoặc dài, có một mẹo hữu ích mà bạn có thể áp dụng để sửa chúng. Điều này cũng rất tốt để tạo ra một bộ trang phục phong cách.



Đặt một sợi dây chun quanh cổ tay qua tay áo, kéo tay áo lên từ khuỷu tay và gấp miếng vải ở cổ tay lên trên phần thun để giấu nó.

2. Quần tất dài

Nếu quần tất của bạn liên tục tuột xuống và bạn phải thực hiện điệu nhảy vụng về và ngọ nguậy để kéo phần đáy quần lên trên đầu gối, điều đó có thể khá khó chịu.



một thủ thuật rất hữu ích cho bạn đó là: nó hơi khác thường nhưng ai cũng có thể làm được. Đơn giản chỉ cần phủ một chiếc quần lót khác lên trên quần tất để giữ cho chúng không bị tụt xuống. Bằng cách này, bạn sẽ có thể tránh phải cố gắng liên tục kéo quần tất lên.

3. Thay đổi kích thước thắt lưng của quần jean của bạn

Bạn tìm thấy một chiếc quần jean hoàn hảo vừa vặn hoàn hảo ở mọi nơi trừ phần eo khoảng trống giữa cạp và rốn của bạn trông thật kỳ lạ và phá hỏng diện mạo của bạn. Tuy nhiên, giải pháp để không mua một chiếc quần jean khác lại khiến bạn xót về ví tiền.



Để thắt lưng quần, bạn chỉ cần luồn nút trung tâm của quần jean vào vòng vào nút thắt lưng bên cạnh. Sau đó, cài nút và kéo khóa quần của bạn. Như vậy, bạn đã thay đổi hoàn toàn cách chiếc quần jeans để trở nên vừa vặn.

3. Xén áo hoodie ngoại cỡ

Bạn có thể không có manh mối về những cách khác nhau để bạn có thể tạo kiểu cho một chiếc áo hoodie oversize đơn giản. Nhiều người thích cắt áo nỉ để lộ bụng trần nhưng nếu bạn không biết cách thực hiện đúng cách, dùng kéo hoặc đường khâu có thể làm hỏng trang phục của bạn.



Tuy nhiên, có một mẹo hữu ích và nhanh chóng để cắt áo hoodie và tôn lên vẻ ngoài của bạn. Tất cả những gì bạn cần là một cặp dây chun. Lấy một trong hai bên của áo len và xoắn chúng lại xung quanh. Cố định các mặt bị xoắn bằng dây thun và sau đó quấn áo lên. Bằng cách này, bạn đã làm cho chiếc áo hoodie của mình vừa vặn và sành điệu.

4. Phá cách cho áo gài khuy

Có khả năng chiều dài của áo cài khuy không quá khéo, khiến bạn trông lớn hơn 2 cỡ so với hiện tại. Hãy cho những chiếc áo sơ mi nhăn nheo và xỉn màu của bạn cơ hội thứ hai nếu chúng khiến bạn cảm thấy xấu xí hơn là tuyệt vời.



Chọn một chiếc áo có các nút dọc theo toàn bộ mặt trước, cài khuy lại tất cả các nút trừ chiếc cuối cùng. Nút cuối cùng sẽ được cài vào lỗ phía trên chiếc nút trước đó. Sau đó, ở lỗ dưới cùng, lại cài tiếp nút áo tiếp theo. Bây giờ, bạn sẽ có một chiếc áo cài hoàn toàn mới trong tủ của mình.

5. Áo len cao cổ

Áo lên cao cổ là một trong những món đồ mùa đông mà chúng ta đều có trong tủ đồ của mình. Nhiều người trong chúng ta chắc chắn đã phải vật lộn với việc cuộn cổ áo cao cổ của mình đúng cách để chúng trông gọn gàng. Cách đơn giản nhất là gập cả hai bên cổ xuống phía ngực, sao cho đường viền trên của cổ chạm vào cổ áo.



Để có một cái nhìn tinh tế, giản dị, hãy cuộn các mép bên trong cổ áo để nó không lộ đường viền áo. Thủ thuật này sẽ mang lại cho chiếc áo cổ lọ của bạn một cái nhìn tinh tế hơn bằng cách tạo cho nó một thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ.

6. Váy lưng rộng

Nếu bạn đã tìm thấy chiếc váy lý tưởng để đi cùng bộ trang phục của mình nhưng nó hơi quá rộng quanh eo, bạn có một vài lựa chọn thay thế. Một trong những cách đơn giản và rẻ nhất là sử dụng dây giày .



Bắt đầu bằng cách buộc dây quanh eo của bạn. Sau đó gấp đôi cạp váy và lật nếp gấp vào bên trong váy, trượt nếp gấp trên dây giày. Dây giày thắt chặt sẽ giữ cho váy của bạn gọn gàng và vừa vặn bằng cách giữ dây thắt lưng đúng cách.

7. Dây chuyền có cùng chiều dài

Kết hợp vòng cổ là một trong những xu hướng được yêu thích hiện nay. Nó có vẻ đơn giản, nhưng những chiếc vòng cổ dây dài sẽ có những vấn đề riêng. Điển hình nhất là khi các sợi xích quấn vào nhau.

Bạn vẫn có thể ngăn chặn vấn đề rối ren này nếu bạn làm theo lời khuyên dưới đây. Điều quan trọng là lấy những chiếc vòng cổ có cùng chiều dài. Đeo 2 chiếc vòng cổ vào, tháo rời chúng, sau đó nối lại từng chiếc móc cài vào chuỗi của chiếc vòng cổ đối diện. Cuối cùng, cố định chúng bằng cách xoắn chúng quanh cổ của bạn. Kỹ thuật này tránh bị rối và cho phép bạn xếp nhiều lớp vòng cổ tùy thích.

8. Phối áo len bên ngoài một chiếc váy

Bạn không muốn loại bỏ những chiếc váy mùa hè, mùa thu khi nhiệt độ đã hạ, vì vậy nếu bạn muốn phủ một chiếc áo len bên ngoài một chiếc váy để có thêm sự đa dạng và sử dụng trong tủ quần áo của mình, thì mẹo này có thể dành cho bạn.



Khi xếp áo len bên ngoài một chiếc váy, hãy đảm bảo nó dài đến eo của bạn, tạo ảo giác về phần áo và váy. Nói một cách đơn giản, bạn mặc áo ngực bên ngoài váy, sau đó mặc áo len vào. Nếu làm theo lời khuyên này, bạn có thể diện những chiếc váy mùa thu mà không cần lo lắng về thời tiết lạnh giá.

9. Tạo kiểu áo tank top

Áo sơ mi tank là món đồ cơ bản trong tủ quần áo mà đôi khi chúng ta bỏ qua sự thật rằng chúng có thể là tâm điểm của một bộ trang phục và được tạo kiểu theo nhiều cách khác nhau. Áo ba lỗ có thể giúp bạn đạt được phong cách tôn dáng hoặc thoải mái hơn bằng cách thêm một chút thủ thuật vào trang phục của bạn.



Tùy thuộc vào cách bạn muốn nó trông như thế nào, bạn có thể điều chỉnh dây đai của áo ba lỗ để tạo cho nó một diện mạo hoàn toàn mới. Ví dụ, đan chéo cả hai dây áo của bạn ở phía trước để có một phong cách hoàn toàn độc đáo.

Theo Brightside