Làn da phát ban, mẩn đỏ khiến bạn khó chịu? Không những là 'tiên dược' mà còn là liệu pháp hương thơm, những loại tinh dầu này sẽ giúp bạn xóa tan vấn đề ngứa ngáy

Pooja Nagdev, Chuyên gia thẩm mỹ, Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm đã cung cấp cho độc giả thông tin về một số loại dầu thiết yếu mà bạn có thể sử dụng để làm dịu và thư giãn làn da khi bị phát ban.

Trong số nhiều nguyên nhân, dị ứng, vết cắt, vảy da, côn trùng cắn, nhiễm trùng, ngứa do nắng nóng mùa hè và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cháy nắng là những nguyên nhân phổ biến khiến bạn bị mẩn đỏ ngứa ngáy. Một trong những cách hiệu quả nhất để kiểm soát phát ban là sử dụng tinh dầu. Một số loại tinh dầu có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn. Chúng được chiết xuất từ ​​lá, chồi, vỏ cây và hoa của cây vẫn giữ được các đặc tính chữa bệnh giống như thực vật.

- Tinh dầu gỗ đàn hương : Nó có đặc tính tinh dầu tương tự như thực vật và gỗ, được sử dụng phổ biến cho nhiều lý do tôn giáo. Gỗ đàn hương là một thành phần nổi tiếng trong việc điều trị phát ban ngứa.

- Tinh dầu bạc hà : Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại phát ban để giảm viêm trên da. Nó có tinh dầu bạc hà tự nhiên có tác dụng giảm đau trên da bị kích ứng.

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- Tinh dầu sả và cỏ xạ hương : Đây là một loại tinh dầu hữu hiệu có tác dụng rất tốt đối với vết côn trùng cắn. Nó có đặc tính làm se tự nhiên giúp chữa bệnh về da mau lành hơn.

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- Tinh dầu hoa oải hương : Nó đã được chứng minh trong nhiều năm là có hiệu quả trong việc giảm đau cũng như giúp làm dịu phát ban và da bị viêm. Nó cũng giúp giảm mẩn đỏ da thường do kích ứng và sạm nắng.

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- Tinh dầu khuynh diệp : Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại phát ban trên da. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc cung cấp độ ẩm cho các vết mẩn ngứa, mẩn ngứa trên da.

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- Tinh dầu hoa cúc : Nó có azulene được biết là có tác dụng dưỡng ẩm cho da bị ngứa và bị kích ứng. Nó cũng tốt để giảm viêm trong tất cả các loại phát ban.

- Tinh dầu phong lữ : Nó có hiệu quả nhất trong việc giảm phát ban nhiệt vì nó có tính chất kiềm dầu giúp cân bằng lượng dầu trên da. Nó làm ẩm da và giúp phục hồi nhanh hơn các vấn đề về da bị viêm.

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Tinh dầu phải là một phần trong thói quen chăm da phát ban hàng ngày của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm chúng vào thành bình xịt hoặc làm đá viên đế sử dụng. Thêm dầu hoa oải hương vào nước và đông lạnh thành từng viên nhỏ có thể là một cách tốt để làm dịu vết sưng tấy hoặc vết thương trên da trong những ngày nắng nóng. Ví dụ: tinh dầu có thể hữu dụng trong các chuyến đi bộ tự nhiên, các kỳ nghỉ phiêu lưu. Sả, cỏ xạ hương và hoa oải hương có thể được trộn với kem dưỡng ẩm để sử dụng như một loại thuốc chống thấm. Nó phải là một phần quan trọng trong bộ đồ du lịch của bạn, đặc biệt là các loại dầu như Oải hương và Bạch đàn.

Nghiên cứu về các loại tinh dầu rất rộng và bao gồm nhiều cơ sở hữu ích trong việc chăm sóc da. Giải quyết phát ban trên da của bạn với các loại tinh dầu có nguồn gốc tự nhiên sẽ rất hữu hiệu để bạn tạm biệt làn da ngứa ngáy, mẩn đỏ.

Theo Times of India