Màu tóc 'hot trend' 2022 mà nhất định bạn nên thử

Làm đẹp 28/02/2022 09:10

Bạn đang suy nghĩ về việc nhuộm màu cho mái tóc của mình nhưng lại băn khoăn không biết xu hướng mới nhất của mùa là gì? Hay cùng tham khảo một số xu hướng màu tóc mới nhất cho năm 2022 này nhé.

Màu nâu sô cô la (Chocolate caramel balayage): Một ví dụ hoàn hảo được lấy cảm hứng từ món tráng miệng yêu thích của bạn, màu sô cô la tan chảy tạo ra một sự pha trộn màu sắc hấp dẫn đến mức bạn không thể rời mắt.

Màu tóc 'hot trend' 2022 mà nhất định bạn nên thử - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Màu vàng hightlight (Sun-Kissed Hair): Để có được vẻ ngoài hoàn hảo như nụ hôn nắng, hãy sử dụng màu tóc nâu sáng kết hợp màu vàng ấm.

Màu tóc 'hot trend' 2022 mà nhất định bạn nên thử - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhuộm màu sáng cho 2 dải tóc mái phía trước khuôn mặt (Money Piece) : Nếu bạn đang tìm kiếm một diện mạo mới nhưng muốn tạo thêm điểm nhấn, hãy cân nhắc thêm việc nhuộm kiểu Money Piece với các vệt sáng ở phía trước tóc. Đó là một cách tuyệt vời để thu hút sự chú ý vào các đặc điểm của bạn và làm sống động kiểu tóc của bạn mà không cần nhuộm toàn bộ đầu.

Màu tóc 'hot trend' 2022 mà nhất định bạn nên thử - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Kiểu nhuộm thành mảng màu rực rỡ (A splash of colour): Theo xu hướng màu tóc mùa hè 2022, hầu hết mọi thứ đều phù hợp nếu nó có màu sắc sặc sỡ với mái tóc. Đừng lo lắng, bạn không cần phải nhuộm đủ màu sắc trừ khi bạn muốn vì các màu sáng và mẹo kết hợp màu nhuộm cũng đang "hot" trong mùa này.

Màu tóc 'hot trend' 2022 mà nhất định bạn nên thử - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Màu nhuộm Reverse Balayage: Balayage đang là xu hướng thịnh hành nhất trong những mùa gần đây và nó không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thay vì để phần chân tóc màu tối hơn phần còn lại, hãy chọn màu gốc sáng hơn màu tự nhiên của bạn để nhuộm. Phong cách này không chỉ trông tuyệt vời mà còn ít cần dưỡng tóc và dễ giữ màu nhuộm lâu hơn.

Màu tóc 'hot trend' 2022 mà nhất định bạn nên thử - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Theo Times of India

 

 

Tips chăm sóc tóc nhuộm luôn bồng bềnh, óng ả, bền màu

Tips chăm sóc tóc nhuộm luôn bồng bềnh, óng ả, bền màu

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