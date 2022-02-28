Chu trình chăm sóc da ban đêm siêu đơn giản - bí mật của vẻ đẹp tinh khiết mà các chị em đừng nên bỏ qua!

Các sản phẩm chống lão hóa nói riêng sẽ hoạt động tốt nhất vào ban đêm khi cơ thể bạn đang nghỉ ngơi. Đây là một trong những lý do tại sao thuật ngữ "ngủ vẫn đẹp" lại trở nên phổ biến trong giới làm đẹp . Thực hiện thói quen chăm sóc da vào ban đêm có thể mang lại nhiều lợi ích, một trong những lợi ích quan trọng nhất là nó tăng tốc độ tái tạo tế bào da. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất tại sao bạn nên bắt đầu thói quen chăm sóc da ban đêm, đây sẽ là những lý do khác bạn cũng cần nắm rõ .

Trong khi các sản phẩm trong quy trình chăm sóc da ban ngày của bạn được bào chế để cấp nước và bảo vệ da khỏi tia UV cũng như các tác nhân gây hại từ môi trường khác, thì những sản phẩm trong quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn sẽ sửa chữa các tế bào da để đảm bảo da phục hồi nhanh hơn.

Một quy trình chăm sóc da ban đêm đơn giản nhưng hiệu quả bao gồm sáu bước cơ bản, một khi bạn bắt đầu thực hiện theo nó bạn sẽ nhận thấy kết quả, bạn sẽ không cảm thấy đó là một nhiệm vụ bổ sung cho cả ngày của mình đâu và bạn sẽ dần quen với việc chăm da mỗi tối!

Trong khi bạn ngủ, mỗi bộ phận trên cơ thể bạn hoạt động rất nhiều để thực hiện công việc của mình. Hầu hết các quá trình tái tạo và đổi mới diễn ra vào ban đêm, do đó, bạn nên tận dụng cơ hội này để đạt được kết quả tốt nhất bằng cách tuân theo một thói quen chăm sóc da ban đêm tốt. Các thành phần trong sản phẩm của bạn sẽ đẩy nhanh quá trình đổi mới và chữa lành của làn da, mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh và hoàn hảo ngay lập tức.

Bước 1: Tẩy trang

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Đi ngủ với lớp trang điểm là một trong những tội lỗi lớn nhất bạn làm với da. Chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt và nước là chưa đủ. Hầu hết các sản phẩm trang điểm được thiết kế để giữ được lâu hơn và không thấm nước, đây là lý do tại sao hầu hết các công thức trong mỹ phẩm không dễ dàng trôi đi. Rửa mặt hai lần tức tẩy trang và làm sạch được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn tích tụ trên da mặt.

Để loại bỏ lớp trang điểm cứng đầu, hãy mát-xa da mặt với dầu dừa nguyên chất hoặc dầu ô liu, sau đó sử dụng một miếng bông để lau sản phẩm ra. Bạn cũng có thể sử dụng nước micellar dễ dàng phá vỡ các hạt trang điểm để chúng có thể được lau ra một cách dễ dàng. Bắt đầu thói quen chăm sóc da ban đêm của bạn với bước này là rất quan trọng.

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng kỹ thuật làm sạch bằng dầu tẩu trang nếu bạn có da khô và nước micellar nếu da của bạn là da dầu hoặc nhạy cảm.

Bước 2: Làm sạch

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Bước tiếp theo trong quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn là làm sạch. Chọn sữa rửa mặt phù hợp với loại da của bạn là điều cần thiết. Sau khi tẩy trang, cần làm sạch hết bụi bẩn, dầu thừa, cặn trang điểm còn đọng trên da bằng sữa rửa mặt và một ít nước. Có rất nhiều loại sữa rửa mặt có sẵn trên thị trường dành cho các loại da và mối quan tâm khác nhau. Chọn một trong những loại sữa rửa mặt phù hợp nhu cầu giải quyết mối quan tâm của bạn với vấn đề của da một cách hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy một lượng sữa rửa mặt bằng hạt đậu ra lòng bàn tay và massage mặt, tập trung vào vùng chữ T. Rửa bằng nước ấm sau khi thoa và mát xa da mặt bằng sữa rửa mặt.

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Mẹo chuyên nghiệp: Tránh nhiệt độ nước quá cao để rửa mặt, vì nó có thể làm khô da, xỉn màu và thiếu sức sống.

Bước 3: Sử dụng toner

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Những người sử dụng toner hoàn toàn tin tưởng sản phẩm này, trong khi những người chưa sử dụng nó cho rằng đó là nó một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Sự thật là, dưỡng da là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da ban ngày và ban đêm. Ngoài việc tái tạo độ ẩm cho da sau khi đã rửa sạch hết dầu trên mặt, nước hoa hồng còn thu nhỏ lỗ chân lông và loại bỏ mọi bụi bẩn có thể còn sót lại. Toner rất dễ sử dụng và không chứa cồn nên phù hợp với mọi loại da. Đổ một ít ra bông tròn và nhẹ nhàng thoa khắp mặt và vùng cổ để có làn da tươi trẻ và mịn màng.

Mẹo chuyên nghiệp: Để da hấp thụ toner trước khi chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình chăm sóc da của bạn.

Bước 4: Thoa serum hoặc kem đặc trị

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Huyết thanh hay serum và phương pháp điều trị chuyên sâu, nó cũng là những công thức cô đặc được thiết kế để giải quyết một vấn đề cụ thể như mụn trứng cá hoặc nếp nhăn của da. Vì công dụng của serum nhắm đến một vấn đề cụ thể và dễ dàng hấp thụ, nên hãy thoa nó ngay sau khi rửa mặt là hợp lý. Tùy thuộc vào nhu cầu của làn da, bạn có thể lựa chọn giữa các loại serum dưỡng ẩm, làm sáng hoặc các loại serum khác.

Nếu bạn đang tuân thủ quy trình chăm sóc da do bác sĩ da liễu khuyến nghị, hãy sử dụng huyết thanh hoặc thuốc đặc trị được chỉ định ở bước này. Đảm bảo rằng bạn đợi ít nhất một hoặc hai phút trước khi chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn.

Mẹo chuyên nghiệp: Cách tốt nhất để thoa huyết thanh lên mặt là theo chuyển động chạm, vỗ nhẹ nhàng, vì nó đảm bảo hấp thụ tốt hơn.

Bước 5: Kem dưỡng mắt

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Bất kỳ quy trình chăm sóc da ban đêm nào cũng không hoàn thiện nếu không có một loại kem dưỡng mắt tốt. Khu vực xung quanh mắt của bạn khá mỏng manh và là một trong những nơi đầu tiên xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Lý do đằng sau điều này là rất nhiều yếu tố như không dưỡng ẩm tốt cho khu vực này, bỏ qua việc thoa kem chống nắng ở đây và nhìn chằm chằm vào màn hình cũng khiến bọng mắt dưới da dễ lão hóa. Tất cả những điều này dẫn đến quầng thâm, đôi mắt sưng húp và mệt mỏi. Bổ sung một loại kem dưỡng mắt tốt trong thói quen chăm sóc của bạn sẽ giúp thư giãn và dưỡng ẩm cho vùng da mắt, ngăn ngừa bọng mắt và mang lại cho bạn làn da mịn màng, không nếp nhăn quanh mắt.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy tìm một loại kem dưỡng mắt có chứa peptide, vì nó giúp tăng cường độ ẩm và thậm chí làm mờ các nếp nhăn.

Bước 6: Dưỡng ẩm

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Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, kem dưỡng ẩm rất quan trọng trong mọi quy trình chăm sóc da, bất kể loại da của bạn là gì. Dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da ban đêm nên là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn nếu bạn muốn thức dậy với làn da khỏe mạnh và mềm mại vào mỗi buổi sáng.

Tùy thuộc vào loại da của bạn để chọn một sản phẩm lý tưởng cho bạn. Ví dụ, nếu bạn có làn da dầu, hãy tránh sử dụng công thức có thể gây bít lỗ chân lông và bất cứ loại kem có kết cấu nặng, thay vào đó hãy chọn kem dưỡng ẩm dạng gel.

Mẹo chuyên nghiệp: Trong khi thoa kem dưỡng ẩm cho da mặt, đừng bỏ qua vùng cổ, hãy coi đó là một bộ phận trên khuôn mặt của bạn!

Câu hỏi thường gặp về quy trình chăm sóc da ban đêm

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Q. Tôi nên bao gồm những gì trong quy trình chăm sóc da ban đêm của mình?

A. Ngoài việc làm sạch, làm săn chắc và dưỡng ẩm thường xuyên, hãy bao gồm các loại serum, kem dưỡng mắt và nước tẩy trang để đạt được kết quả tốt nhất.

Q. Ngủ thêm có khiến bạn trông trẻ hơn không?

A. Giấc ngủ giúp cơ thể bạn thư giãn và khi cơ thể bạn nghỉ ngơi, quá trình sửa chữa mô và tế bào sẽ được kích hoạt. Collagen cũng được sản xuất khi bạn đang ngủ, vì vậy ngủ đủ giấc có thể là chìa khóa để có làn da trẻ trung hơn.

Q. Ngủ bao nhiêu giờ được coi là tốt cho da đẹp?

A. Ngủ là một trong những cách tốt nhất để giữ cho cơ thể, tâm trí và làn da của bạn khỏe mạnh. Giấc ngủ của "người đẹp" nên dài ít nhất 7-8 giờ.

Theo Bebeautiful.in