Chu trình chăm sóc da ban đêm siêu đơn giản - bí mật của vẻ đẹp tinh khiết mà các chị em đừng nên bỏ qua!

Trong khi các sản phẩm trong quy trình chăm sóc da ban ngày của bạn được bào chế để cấp nước và bảo vệ da khỏi tia UV cũng như các tác nhân gây hại từ môi trường khác, thì những sản phẩm trong quy trình chăm sóc da ban đêm của bạn sẽ sửa chữa các tế bào da để đảm bảo da phục hồi nhanh hơn.

Các sản phẩm chống lão hóa nói riêng sẽ hoạt động tốt nhất vào ban đêm khi cơ thể bạn đang nghỉ ngơi. Đây là một trong những lý do tại sao thuật ngữ "ngủ vẫn đẹp" lại trở nên phổ biến trong giới làm đẹp. Thực hiện thói quen chăm sóc da vào ban đêm có thể mang lại nhiều lợi ích, một trong những lợi ích quan trọng nhất là nó tăng tốc độ tái tạo tế bào da. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất tại sao bạn nên bắt đầu thói quen chăm sóc da ban đêm, đây sẽ là những lý do khác bạn cũng cần nắm rõ .