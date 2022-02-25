Mẹo trang điểm dễ nhất dành cho những cô nàng 'lười' sửa soạn

Nếu bạn cho rằng trang điểm là nhiệm vụ lớn khá khó khăn với bạn thì chắc chắn bạn cần một số mẹo trang điểm đơn giản nhất để mang lại cho bạn vẻ ngoài quyến rũ mà không phải trải qua quá nhiều bước cầu kỳ.

Ảnh minh họa Nếu bạn đang đeo đồ trang sức nặng, thì tông màu trang điểm nude, cam, đào nên bổ sung cho trang phục của bạn. Nếu bạn đang chọn một bộ trang phục nhẹ nhàng hơn và tránh trang sức nặng, thì bạn cũng có thể nổi bật với đôi môi màu đỏ hoặc màu hạt dẻ đậm.

Tất cả những gì bạn cần biết là làm thế nào để cân bằng màu sắc trang điểm của bạn. Ảnh minh họa Đôi môi sẫm màu trông rất đẹp trong mùa đông. Vì vậy, nếu bạn muốn kẻ viền mắt đậm, thì hãy chọn kẻ mắt mờ, kẻ mắt đơn giản và kẻ mắt màu nude sẽ tốt hơn. Nếu bạn đánh mắt đậm, thì hãy chọn trang điểm cho đôi môi mọng dày.

Đối với những người quan tâm đến việc thử nghiệm cách cách trang điểm cho vẻ ngoài của họ, đây là một số mẹo để thử với cách trang điểm mắt. Có rất nhiều loại lót mắt khác nhau như lót hình họa, lót giả, cánh thiên thần, kẻ mắt kiểu lem nhem phá cách và hơn thế nữa. Bạn có thể thử những cái đó để có vẻ ngoài vui nhộn và đột phá hơn.

Đối với những người đang gấp rút và không có thời gian, chỉ cần thực hiện các bước làm sạch da, săn chắc da, dưỡng ẩm da, sử dụng kem che khuyết điểm và đánh phấn phủ.

Ảnh minh họa Đánh thêm chút phấn má hồng, highlighter, lipper, một chút phấn mắt màu sáng và bạn đã sẵn sàng để nước ra ngoài với diện mạo xinh đẹp. Hãy khóa lớp trang điểm giúp chúng lâu trôi hơn bằng xịt giữ ẩm hoặc xịt khoảng. Bạn sẽ chỉ mất từ ​​năm đến bảy phút để đạt được vẻ ngoài này.

Đối với tóc, hãy để kiểu tóc đuôi ngựa bóng mượt, búi mềm hoặc uốn xoăn. Đây đều là những cách làm tóc dễ dàng và nhanh chóng. Đeo một chiếc vòng cổ hoặc một đôi hoa tai chunky tròn. Ngày nay, đồ trang sức bằng bạc cũng có khá nhiều cho bạn lựa chọn. Ảnh minh họa Ngoài những ý tưởng về trang điểm, làm tóc và trang phục này, đây là một số gợi ý không thể quên để có được vẻ ngoài hoàn hảo trong bữa tiệc mà bạn nên lưu ý.

1. Luôn sử dụng kem lót trước khi trang điểm và kem lót trang điểm sẽ giúp lớp nền của bạn được mềm mịn.

2. Ưu tiên của bạn là giữ cho làn da khỏe mạnh và đủ ẩm. Đảm bảo giữ ẩm cho khuôn mặt của bạn, đặc biệt là bây giờ vì thời tiết đang chuyển mùa. Uống đủ nước trong ngày là rất cần thiết.

Ảnh minh họa 3. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên, ngay cả khi bạn ở trong nhà.

4. Các bước làm sạch, dưỡng da và dưỡng ẩm cả trước và sau khi bạn trang điểm.

5. Không bao giờ được đi ngủ mà chưa tẩy trang lớp trang điểm của bạn. Nó sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và khiến làn da của bạn sẽ xấu vào ngày hôm sau. Nếu không có đủ thời gian để chăm sóc da, bạn chỉ cần tẩy trang trước khi đi ngủ, thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên và giữ nước cho cơ thể. Ảnh minh họa 6. Để loại bỏ lớp trang điểm của bạn, đừng bao giờ sử dụng khăn lau tẩy trang, chúng tác động rất mạnh trên da. Thay vào đó, hãy sử dụng dầu tẩy trang hoặc nước micellar. Theo Times of India

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