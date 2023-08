Loại đồ uống vừa dễ làm vừa rẻ bèo nhưng lại là 'nhân tố xuất sắc' nâng tầm nhan sắc cho làn da

Theo chuyên gia dinh dưỡng Ellen Albertson, tác giả của cuốn sách Rock Your Midlife: 7 Bước để Biến đổi bản thân và biến chương tiếp theo thành chương hay nhất của bạn chia sẻ: "Ví dụ, nếu bạn nặng 68 kg, hãy uống 2217 ml nước hàng ngày. Mất nước mãn tính có thể khiến da bạn bị lão hóa. Kết hợp uống nhiều nước hơn với uống ít rượu hơn là điều cần thiết." Cô nói thếm: "Hãy loại bỏ rượu hoặc ít nhất là chỉ uống có chừng mực, rượu làm lão hóa da nhanh hơn bình thường".

Thêm chanh vào nước của bạn

Hãy thêm một ít chanh vào nước của bạn. Ronald Smith - một chuyên gia dinh dưỡng tại EatDrinkBinge cho biết, uống một cốc nước với nước chanh vào buổi sáng là một trong những điều đơn giản, hiệu quả nhất mà bạn có thể làm cho sức khỏe của mình. Ông nói: "Nước chanh hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy giảm cân, thải độc tố và giúp khởi động quá trình trao đổi chất của bạn, vốn bị chậm lại khi chúng ta già đi."

Đồ uống có đường

Bạn đã nghe nói về "AGEs" hoặc Sản phẩm Glycation nâng cao chưa? Chúng là các phân tử không lành mạnh hình thành do quá trình "glycation", quá trình đường liên kết với protein hoặc chất béo.

Đồ uống có đường (SSB) và rượu cũng làm cơ thể bạn mất nước, có thể làm trầm trọng thêm các nếp nhăn trên da. Giải pháp là thay thế những đồ uống làm tăng dấu hiệu tuổi tác bằng đồ uống cung cấp nước như nước lã và đồ uống giàu chất dinh dưỡng có chứa chất chống oxy hóa làm giảm các gốc tự do góp phần gây ra lão hóa sớm. Hãy cung cấp nước cho cơ thể bạn bằng cách bổ sung trái cây tươi và các loại thảo mộc có nhiều chất chống oxy hóa.

Thử uống trà matcha

Chuyên gia dinh dưỡng Rachel Dyckman có trụ sở tại Thành phố New York khuyên bạn nên tập thói quen uống trà xanh vào buổi sáng. Cô nói: "Tôi có thể nói rằng loại tốt nhất để có được tác động tối đa của các hợp chất là bột trà xanh matcha. Đó là dạng cô đặc nhất vì nó giàu catechin, chất chống oxy hóa polyphenol mạnh mẽ chống lại tác hại của các gốc tự do đối với tế bào của chúng ta."

Một đánh giá gần đây về các nghiên cứu trên tạp chí Biomedical Dermatology đã lưu ý rằng trong số nhiều lợi ích của catechin là ngăn ngừa và giảm tổn thương da.

Thử nước hầm xương để bổ sung collagen

Các chất bổ sung collagen dạng bột đã trở nên vô cùng phổ biến vì một số nghiên cứu đã gợi ý rằng chúng có thể cải thiện sức khỏe khớp khi bạn già đi do đặc tính chống viêm của chúng. Collagen cũng có thể cung cấp các lợi ích cho làn da của bạn vì sự giảm độ dày collagen trong các lớp da sâu khi bạn già đi góp phần làm xuất hiện nếp nhăn.

Bác sĩ da liễu Cheryl Rosen, Giám đốc khoa da liễu tại Bow Tied Life cho biết, bạn có thể tăng cường sản xuất collagen bằng cách uống nước hầm xương hoặc bổ sung collagen. "Nó sẽ có lợi cho việc giữ cho da đàn hồi và trông khỏe mạnh." Tiến sĩ Rosen cũng nhấn mạnh rằng bạn cũng có thể duy trì sự trẻ trung bằng cách tránh uống quá nhiều đồ uống có chứa caffein, đồ uống có đường và rượu, có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề liên quan đến lão hóa như loãng xương, bệnh Alzheimer và các bệnh tim, gan và thận.

Theo Eat this Not that