Những chất bổ sung tốt nhất cho làn da được các chuyên gia khuyến nghị mà nhiều chị em còn chưa biết

1. Vitamin C

Chúng ta có lẽ đã từng nghe về chất bảo vệ da mạnh mẽ này. " Căng thẳng và gia tăng độc tố tự nhiên làm tăng nhu cầu về chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, vì nó đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng của da. Làn da khỏe mạnh cần một lượng vitamin C cao để kích thích sản xuất collagen, bảo vệ khỏi tia UV có hại, chữa lành vết thương và hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ da khỏi các gốc tự do", chuyên gia Ruby Ali, MS, RDN cho biết.

"Điều này có nghĩa là vitamin C có thể giúp bạn có làn da mịn màng hơn với ít nếp nhăn hơn, giảm viêm nhiễm, thậm chí tạm biệt mụn trứng cá và mang đến một làn da tươi sáng hơn."

2. Hỗn hợp chống oxy hóa

Chuyên gia da liễu Trista K. Best cho biết: "Có hai nguyên nhân chính gây ra lão hóa nhanh trên da: tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà da không được bảo vệ đúng cách và các sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation nâng cao (AGEs). AGEs hình thành do đường kết hợp với chất béo hoặc protein".Hầu hết các loại thực phẩm tiện lợi đã qua chế biến như khoai tây chiên, kem và bánh nướng chứa nhiều loại chất này.

Chuyên gia Best giải thích các chất bổ sung chống oxy hóa có thể hoạt động để chống lại thiệt hại này thông qua các vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thực vật.

"Các công thức hỗn hợp chống oxy hóa sẽ cung cấp hỗn hợp chiết xuất từ ​​thảo mộc và trái cây có hiệu quả cao. Những thành phần này cung cấp các hợp chất thực vật như flavonoid đã được khoa học chứng minh để loại bỏ hoặc giảm tác hại của các gốc tự do có liên quan đến lão hóa và một loạt các tình trạng khác".

Một số ví dụ phổ biến về các hợp chất thực vật cần tìm trong thực phẩm bổ sung bao gồm chiết xuất trà xanh, rễ nghệ, quả dứa, bạch quả, gừng, việt quất đen, chiết xuất quercetin và chiết xuất hạt nho. Best nói "mỗi chất chống oxy hóa này sẽ có khả năng tìm và loại bỏ tác hại của các gốc tự do."

3. Ashwagandha - sâm Ấn Độ

Chuyên gia Ali cho biết "Điều này có vẻ khác thường, nhưng căng thẳng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của làn da. Một loại thảo dược bổ sung, ashwagandha (hay còn gọi là Withania somnifera), đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ vì các đặc tính chữa bệnh của nó và có thể giúp chống lại tác động của một số căng thẳng đó."

Ali cho biết thêm : "Ashwagandha là một chất thích ứng mạnh mẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm và làm cho cơ thể đàn hồi chống lại căng thẳng, do đó thúc đẩy sự kết hợp của các hormone, hóa chất phù hợp trong cơ thể để có làn da khỏe mạnh hơn".

Cách chuẩn bị của cô ấy để dùng loại bột bổ sung này là kết hợp nó với một ly trà xanh matcha vào buổi sáng hoặc một ly sinh tố cho bữa trưa (hoặc cả hai!).

4. Collagen Peptide

"Các chất bổ sung collagen peptide là một cách dễ dàng để tăng cường sức khỏe làn da và mái tóc của bạn. Chúng rất dễ sử dụng và có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da tổng thể của bạn bằng cách giảm nếp nhăn và khô da đồng thời tăng độ đàn hồi. Collagen peptide cũng có thể giúp tóc và chắc khỏe", bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Bill Kortesis và Gaurav Bharti cho biết, . Họ cũng lưu ý rằng cá nhân họ dùng những chất bổ sung này và nhận thấy sự cải thiện về chất lượng da và tóc của họ.

5. Vitamin B5

Vitamin B5, hay còn gọi là axit pantothenic sẽ hỗ trợ sức khỏe làn da rất nhiều.

Các bác sĩ chia sẻ : "Vitamin này đã được chứng minh là làm giảm sản xuất bã nhờn. Vitamin B5 cũng được sử dụng để giảm căng thẳng, gián tiếp hỗ trợ ngăn ngừa mụn thông qua việc giảm mức độ lo lắng ". Vitamin và các chất bổ sung để xử lý mụn trứng cá không phải là một sự thay thế cho các phương pháp điều trị tại chỗ và uống ở cấp độ y tế.

Các bác sĩ cho biết thêm: "Uống các chất bổ sung phù hợp với lượng vitamin phù hợp có thể giúp làn da khỏe mạnh, bổ sung cho quá trình điều trị mụn trứng cá cơ bản. Các chất bổ sung như Vitamin B5 và DIM được cho là mang lại hiệu quả tương đương với một số loại thuốc trị mụn."

6. Kẽm

Kẽm là một khoáng chất kỳ diệu khi nói đến sức khỏe làn da. Tiến sĩ Harth nói: "Khoáng chất này có lợi cho những người bị rối loạn về tóc và móng, bao gồm cả mụn trứng cá. Kẽm được cho là có thể làm giảm viêm do vi khuẩn gây ra mụn, giảm mẩn đỏ da liên quan đến mụn và giảm sự tăng sinh tế bào sừng, giảm nguy cơ da bị tắc nghẽn lỗ chân lông."

7. Tảo đơn bào Chlorella

Đã đến lúc bạn nên làm bạn với loại tảo giàu chất dinh dưỡng này. "Cách tốt nhất để đảm bảo làn da khỏe mạnh là không chỉ chú ý đến những gì bạn bôi lên da mà còn cả những gì bạn đưa vào cơ thể. Chlorella đậm đặc chất dinh dưỡng hoạt động như một chất chống oxy hóa để tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giải độc cho làn da khỏe mạnh ", bác sĩ da liễu Andrew Racette cho biết. Hơn nữa, Chlorella cũng được cho là có tác dụng thúc đẩy tóc khỏe mạnh hơn.

Theo Eat this Not that