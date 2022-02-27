Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng!

Làm đẹp 27/02/2022 13:00

Một tầm vóc nhỏ nhắn cũng có lợi thế của nó. Ví dụ, bạn luôn trông trẻ hơn so với tuổi thực của mình. Nhưng cũng có nhược điểm là bạn cần phải lựa chọn trang phục và phụ kiện một cách cẩn thận vì sự kết hợp không khéo léo có thể dễ dàng "rút ngắn" vóc dáng và làm mất đi vẻ duyên dáng của bạn.

Các nhà tạo mẫu hàng đầu đã có rất nhiều chia sẻ về cách làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn một cách hợp lý và kiểm tra các đề xuất của họ với sự trợ giúp của một người mẫu quyến rũ mà bạn có thể tham khảo sau đây nhé.

Áo và váy

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 1

Để trông tuyệt đẹp, bạn không được quên việc duy trì tỷ lệ hình thể phù hợp. Sự lựa chọn quần áo của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Mặc áo rộng sẽ "cắt" đôi vóc dáng của bạn, làm cho thân của bạn trông cồng kềnh và dài hơn đồng thời "rút ngắn" đôi chân của bạn. Tốt hơn hết bạn nên mặc phần trên ôm vào trong váy vì như vậy sẽ làm nổi bật vòng eo, "kéo dài" đôi chân và nhìn chung khiến dáng bạn mỏng manh, mảnh mai hơn. Một lựa chọn khác là mặc áo crop top và váy liền.

Thắt lưng và giày

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 2

Nếu bạn thích đi giày hoặc dép có khóa ở mắt cá chân, hãy đảm bảo dây đai phù hợp với màu da của bạn. Khi nói đến giày, màu sắc xung đột hoặc kiết kế phức tạp có thể khiến chân bạn trông ngắn hơn nhiều. Bạn cũng nên tránh thắt lưng bản rộng. Ảnh bên trái cho thấy một chiếc thắt lưng tạo ra một đường ngang có thể nhìn thấy ở cơ thể, do đó làm cho phần thân trông rộng hơn. Trong khi đó, những đường kẻ dọc ở váy không thắt lưng, giày sáng màu khiến chúng ta thấy cô ấy sẽ cao và thon gọn hơn đáng kể.

Áo khoác ngoài

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 3

Những cô gái nhỏ nhắn không nên mặc những chiếc áo khoác to, áo vest hay áo khoác rộng hoặc dài, chúng khiến đôi chân ngắn đi một cách rõ ràng và làm cho dáng người trở nên mờ nhạt và nhỏ bé. Nên chọn những chiếc áo khoác bomber và áo blazer có kích thước nhỏ, cắt cúp và vừa vặn với eo hoặc thấp hơn một chút.

Bạn cũng nên cẩn thận khi chọn túi của mình. Lựa chọn tốt nhất cho những cô gái nhỏ nhắn là một chiếc túi nhỏ có chiều rộng vừa phải. Những chiếc túi thời trang hiện nay có khả năng làm cho hình ảnh tổng thể của bạn trở nên rườm rà hơn. Nếu bạn thích ba lô, chúng cũng phải nhỏ và có hình dạng hình học gọn gàng.

Áo len đan

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 4

 

Những chiếc áo len dáng dài là một giải pháp dễ dàng để bạn "tăng thêm" vài phân cho chiều cao của mình mà không cần đến sự hỗ trợ của giày cao gót. Những bộ quần áo như vậy thực hiện một công việc hoàn hảo trong việc tạo ra một đường thẳng đứng không bị gián đoạn quan trọng cho dáng người, giúp nâng cao tầm vóc của bạn một cách rõ ràng. Tất nhiên, phụ kiện đi kèm của bạn cũng không được quá cồng kềnh hoặc có các chi tiết lớn chẳng hạn như túi quá lớn sẽ khiến dáng không cân đối.

Váy đầm

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 5

Những chiếc váy bồng bềnh trông đẹp nhất đối với những cô gái cao. Khi được mặc bởi những người đẹp thu nhỏ, những món đồ như thế này dường như "nhấn" vóc dáng của người mặc xuống, làm giảm dáng người và đặc biệt là làm ngắn đôi chân. Mặt khác, những chiếc váy ôm vừa vặn ở eo rất hợp với những cô nàng nhỏ nhắn, tạo tỷ lệ chính xác và "kéo dài" dáng người lên trên.

Màu tương phản và đơn sắc

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 6

Các màu tương phản trên quần áo, chẳng hạn như phần trên sáng và phần dưới tối, tách hình làm đôi, tạo ra một đường ranh giới ngang rõ rệt để nhấn mạnh việc bạn thiếu chiều cao. Trong khi đó, các bộ đơn sắc kéo dài hình bóng một cách đáng kể. Trong các bức ảnh ở trên, cùng một chiếc áo có màu khác (bên trái) sẽ giúp dáng người lớn hơn một chút.

Quần jean và áo

Bí quyết 'hack' chiều cao 'siêu đỉnh' từ những trang phục cho những cô nàng 'nấm lùn', vừa đơn giản lại cực kỳ tôn dáng! - Ảnh 7

Một chiếc áo crop top là sự lựa chọn hoàn hảo cho những phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn. Kết hợp cùng quần jean lưng cao giúp kéo dài đôi chân một cách đáng kể. Một lựa chọn khác là mặc áo crop top và váy. Hãy thử, và kết quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên!

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