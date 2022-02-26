Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng

Làm đẹp 26/02/2022 09:30

Mặc dù có một số lý do về sức khỏe sẽ khiến tóc bạc sớm như bệnh tự miễn dịch hoặc thiếu hụt B12, nhưng tóc trắng thường là dấu hiệu của sự lão hóa. Nó thường được nhìn thấy ở những người già. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy phiền lòng vì tóc bạc sớm và họ muốn nhuộm tóc tự nhiên hơn.

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 1

Để đối phó với tình trạng tóc bạc, bạn cần phải chăm sóc cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Để điều chỉnh bên trong, thực phẩm có màu "đen" được gọi là thực phẩm không chỉ nuôi dưỡng thận mà còn thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ba loại thực phẩm sau đây cùng với xoa bóp huyệt đạo và dùng thuốc nhuộm tự nhiên để dưỡng bên ngoài sẽ có tác dụng giải quyết vấn đề bạn đnag gặp phải.

Thực phẩm để chữa tóc bị trắng

1. Đậu đen

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vì giàu melanin, đậu đen có thể thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp tyrosine, có thể giúp tóc trắng thành đen. Isoflavone trong đậu đen gần giống với estrogen. Ăn đậu đen thường xuyên có thể điều chỉnh nồng độ androgen, đây là nguyên nhân chính gây rụng tóc.

2. Vừng đen

Vừng đen có thể dưỡng huyết, làm đen tóc, bổ gan, bổ thận, sắc mặt tươi trẻ. Nó là thực phẩm tốt cho cả sắc đẹp và sức khỏe. Hàm lượng biotin của nó hoạt động tốt nhất để khắc phục tình trạng rụng tóc do cơ địa yếu và lão hóa sớm ở một mức độ nhất định, nó còn giúp giảm rụng tóc do thuốc và bệnh tật.

3. Quả óc chó

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Quả óc chó có thể làm đen tóc và làm sáng da của bạn. Trong các sách y học cổ đại của Trung Quốc có đề cập rằng "khi kinh mạch không thông, râu tóc khó đen" bởi vì "tóc là sự phản ánh tình trạng khí huyết". Khi tình trạng tốt, tóc có màu sẫm. Óc chó còn chứa nhiều vitamin có khả năng cải thiện các hoạt động sinh lý của làn da, là thực phẩm làm đẹp rất tốt cho phụ nữ.

Xoa bóp huyệt

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 4
Nuôi dưỡng tóc đen cần nhiều hơn những thực phẩm bổ trợ. Massage cũng là một phần quan trọng để duy trì màu đen cho tóc. (Hình ảnh: qua dreamtime.com, Chernetskaya)

Việc nuôi dưỡng tóc đen cần nhiều hơn thực phẩm. Massage cũng là một phần quan trọng.

1. Bấm huyệt ở đỉnh đầu: Huyệt Baihui (huyệt bách hội)

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Huyệt Baihui nằm ở trung tâm của đầu. Xoa bóp nó có thể làm dịu tâm trí của bạn, nâng cao năng lượng dương, tăng cường cơ bắp và chữa rụng tóc.

2. Bấm huyệt phía sau dái tai: Huyệt Jiaosun (huyệt giác tôn)

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Huyệt Jiaosun nằm ngay trên đỉnh tai trong đường chân tóc nơi có chỗ lõm. Xoa bóp có thể thúc đẩy lưu lượng máu đến đầu để tóc phát triển.

3. Bâm huyệt ở cổ sau: Huyệt Fengchi (huyệt phong trì)

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Huyệt Fengchi là chỗ lõm giữa hộp sọ và cổ. Xoa bóp nó có thể thúc đẩy lưu lượng máu đến đầu, làm thông thoáng đầu và mắt. Nó có tác dụng tốt trong việc chữa tóc bạc trắng.

Thuốc nhuộm tóc tự nhiên để làm đen tóc trắng

Thường xuyên nhuộm và uốn tóc sẽ khiến tóc bị hư tổn. Nhiều thành phần hóa học trong các sản phẩm và thuốc nhuộm tóc này thậm chí có thể gây ung thư. Có giải pháp thay thế nào an toàn hơn không? . Những giải pháp từ tự nhiên này sẽ giúp đỡ cho bạn. Công thức này mang đến cho bạn một loại thuốc nhuộm tóc tự nhiên, an toàn và chỉ sử dụng hai nguyên liệu - đậu đen và giấm gạo.

Đậu đen rất giàu hắc tố và giấm gạo có thể nâng cao hiệu quả tạo màu. Chúng tạo thành một cặp hoàn hảo cho một màu nhuộm tóc tự nhiên.

Đừng để tóc bạc khiến bạn mất tự tin: Tham khảo ngay những loại 'thuốc nhuộm' tự nhiên siêu rẻ này mà ai cũng cần biết nếu muốn sở hữu mái đầu đen óng - Ảnh 8
(Hình ảnh: qua dreamtime.com, Станислав Саблин )

Các bước:

  • Cho cả đậu đen và giấm vào nồi đun sôi
  • Tiếp tục đun ở lửa vừa cho đến khi đậu chín kỹ
  • Để ráo bã đậu và tiếp tục đun chất lỏng ở lửa vừa cho đến khi chuyển sang dạng sệt
  • Tắt bếp và đợi cho đến khi hỗn hợp nguội bớt là có thể dùng được.

Đầu tiên, bạn hãy thử một ít vào sau tai hoặc cổ tay để kiểm tra độ kích ứng hay không và đợi trong 20 phút. Nếu không có cảm giác khó chịu, hãy tiến hành như cách bạn nhuộm tóc thông thường. Khi quá trình nhuộm hoàn tất, hãy đợi 20-30 phút trước khi gội sạch.

Theo Nspirement

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