Hướng dẫn chọn mua máy rửa mặt tốt nhất dành cho bạn

Trên thị trường có rất nhiều loại máy rửa mặt với kiểu dáng, tính năng và công dụng nổi bật khác nhau nên dễ khiến bạn trở nên băn khoăn khi tìm mua cho bản thân một chiếc máy phù hợp và hiệu quả tốt nhất.

Đây là tiêu chí quan trọng mà bạn không thể bỏ qua nhất khi tiến hành lựa chọn máy rửa mặt chính hãng để chăm sóc da mỗi ngày. Bởi vì nếu người dùng chọn sai sẽ vô tình khiến cho bề mặt da trở nên xấu hơn, thậm chí mắc phải các vấn đề liên quan đến da liễu.

Với trường hợp bạn đang sở hữu làn da khỏe, thì có thể chọn mua bất kì dòng sản phẩm máy rửa mặt nào mà phù hợp với túi tiền và công dụng mong muốn của bạn.

Ngược lại, với trường hợp da của bạn nhạy cảm hơn (Thuộc dòng da khô, da mỏng, da dầu, da mụn,...) thì sẽ cần nhiều lưu ý trong việc chọn chất liệu ở đầu máy sử dụng, tần số rung/xoay hoặc công nghệ làm đẹp tích hợp hiện đại trên máy. Cụ thể:

Làn da mụn, da nhạy cảm: Nên chọn dùng đầu cọ bằng chất liệu mềm mại và có độ rung nhẹ, để không làm ảnh hưởng đến làn da, tránh gây kích ứng. Chọn máy có công nghệ rung vi mô và kháng viêm kháng khuẩn để đẩy mạnh bùi bẩn chất nhờn sâu bên trong lỗ chân lông.

Nên chọn dùng đầu cọ bằng chất liệu mềm mại và có độ rung nhẹ, để không làm ảnh hưởng đến làn da, tránh gây kích ứng. Chọn máy có công nghệ rung vi mô và kháng viêm kháng khuẩn để đẩy mạnh bùi bẩn chất nhờn sâu bên trong lỗ chân lông. Làn da hỗn hợp, da dầu: Nên chọn dùng loại máy có độ rung lớn và chất liệu đầu rửa không nhất thiết phải mềm mại, để loại bỏ độ nhờn và bụi bẩn nhanh chóng. Kết hợp với công nghệ năng lượng ion để hút các chất bẩn bã nhờn sâu trong da.

Nên chọn dùng loại máy có độ rung lớn và chất liệu đầu rửa không nhất thiết phải mềm mại, để loại bỏ độ nhờn và bụi bẩn nhanh chóng. Kết hợp với công nghệ năng lượng ion để hút các chất bẩn bã nhờn sâu trong da. Làn da khô và nhạy cảm: Nên chọn máy có phần đầu rửa bằng chất liệu siêu mềm, chuyển động ma sát giữa đầu máy với da cần phải nhẹ nhàng, tránh gây kích ứng da. Cần chọn máy có công nghệ điện châm kích thích các nhóm cơ ở lớp hạ bì và góp phần làm săn chắc các mô cơ chảy xệ và cấp ẩm cho làn da thêm tươi sáng từ sâu bên trong.

Tìm hiểu kỹ các công nghệ làm đẹp trên máy rửa mặt

Công nghệ làm đẹp được tích hợp trên máy rửa mặt ngày càng có nhiều cải tiến mới:

Công nghệ rung vi mô (Micro - vibrations) giúp đẩy bụi bẩn và chất nhờn nằm sâu lỗ chân lông, loại bỏ tối ưu các chất cặn trang điểm nằm dưới da, làm sạch da và tẩy tế bào chết.

Công nghệ điện châm (EMS) sẽ giúp kích thích các nhóm cơ ở lớp hạ bì và góp phần làm săn chắc các mô cơ chảy xệ, cũng như kích thích cho sự tái tạo và phục hồi làn da. Đây là công nghệ hữu ích cho những bạn nào muốn cải thiện cơ mặt.

Nhờ hoạt động của ion dương (+) và ion âm (-) mà máy rửa mặt mang lại hiệu quả vượt trội. Với cơ chế ion dương, lợi dụng đặc tính trái dấu hút nhau, chúng sẽ hút các ion âm (-) chính là chất bẩn và cặn kim loại nặng nằm sâu dưới da (do việc tích tụ lâu ngày từ các hóa chất có trong mỹ phẩm), giúp da bạn được làm sạch và đào thải mụn đầu đen hiệu quả.

Ngoài tính năng thì cơ chế hoạt động xoay hoặc rung của máy rửa mặt sẽ được nhà sản xuất trang bị tần suất hợp lý cho người sử dụng. Thông thường, máy có tần suất rung lớn trong khoảng 7.000 - 8.000 vòng/phút sẽ mang lại khả năng làm sạch hiệu quả và sâu hơn.

Chọn nguồn điện sử dụng máy rửa mặt chính hãng

Máy rửa mặt có thể hoạt động tốt nhờ pin sạc hoặc nguồn điện. Chỉ cần sạc đủ thời lượng là bạn có thể mang đi và sử dụng máy rửa mặt bất kì khi nào mà không lo tới việc có nguồn điện để cắm trực tiếp. Trung bình thời gian sạc pin (Tùy mỗi hãng) kéo dài từ 30 - 60 phút và thời gian sử dụng hết năng lượng pin có thể lên đến 20 - 30 ngày.



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Lựa chọn địa điểm bán máy rửa mặt chính hãng tốt nhất

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