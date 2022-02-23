Phấn phủ, Kem lót, Kem nền: Đâu là loại bạn nên sử dụng để che phủ cho làn da của mình?

Tất cả các loại kem nền đều có cách sử dụng, tác dụng hơi khác nhau và phù hợp với những người ở độ tuổi khác nhau và loại da khóa nhau.

Chúng rất linh hoạt và thực sự có thể phù hợp với vẻ ngoài mà bạn mong muốn như có thể là lớp nền hoàn thiện dạng sương, mờ hoặc dạng satin lì mịn.

Chất lỏng nhẹ hơn và mỏng hơn, làm cho chúng trở thành một sản phẩm lý tưởng cho làn da trẻ hơn không cần che phủ đầy đủ, nó là một sản phẩm tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn muốn thử trang điểm. Bạn chỉ có thể sử dụng kem nền dạng lỏng đánh dưới mắt, trên mũi và xung quanh vùng chữ T hoặc để che các vùng da có vấn đề.

Kem nền dạng kem giúp che phủ đầy đủ hơn

Chất kem dày hơn và mang đến cho bạn độ che phủ đầy đủ hơn. Chúng là một lựa chọn tốt để trang điểm ban đêm ấn tượng hơn hoặc cho phụ nữ có làn da lão hóa, vì chúng phù hợp với da thường đến da khô.

Vẻ ngoài thu được sẽ là một tông màu hoàn hảo, tươi tắn hơn khi sử dụng dạng kem. Sử dụng sản phẩm dày hơn này để che các vết sẹo, đốm và màu da không đồng đều là yêu tố quan trọng khi bạn trang điểm. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng kem trang điểm nảy xuống cả vùng cổ để tránh bị lệch tông màu cổ và mặt.

Có bốn loại kem nền khác nhau trên thị trường: Dạng lỏng, dạng kem, dạng que và dạng bột. (Hình ảnh: Pavel Chernobrivets qua Dreamstime)

Kem nền dạng que thân thiện với da dầu

Loại kem này phù hợp với những người có da thường đến da dầu, vì nó có thể dễ dàng bị bong tróc khi thoa lên da khô.

Kem nền dạng thỏi che khuyết điểm rất tốt. Nó có thể được sử dụng dưới dạng bột để che đi các vết đốm, vết thâm, mụn nhọt, và vết mẩn đỏ khi cần thiết.

Ảnh minh họa

Với cấu tạo que nhỏ gọn và tuyệt vời khi bạn muốn trang điểm trong quá trình di chuyển. Lấy một ít lên ngón tay của bạn và làm ấm da trước khi nhẹ nhàng xoa đều sản phẩm lên da.

Kem nên dạng bột tạo vẻ mịn lì

Phấn nền dạng bột phù hợp với da dầu vì nó để lại bề mặt độ mờ khi che phủ. Đây là những sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong những tháng ấm hơn khi bạn có làn da bóng, đổ mồ hôi. Bạn cũng có thể sử dụng một ít kem chống nắng.

Bạn có thể sử dụng phấn phủ bên trên bất kỳ loại kem nền nào khác như một lớp hoàn thiện trang điểm. Hãy lưu ý rằng bất kỳ đường nét nào cũng có thể được khuếch đại bởi bột, vì nó nằm phía trên da và không hòa vào da như các dạng kem lỏng. Do đó, hãy thoa một lớp phấn bột mỏng.

Kem nền dạng bột phù hợp với da dầu vì nó để lại bề mặt mờ lỳ. (Hình ảnh: Martinmark qua Dreamstime)

Làm thế nào để chọn đúng màu nền

Tất cả chúng ta đều có tông màu da hơi khác nhau, thường là hồng, vàng hoặc trung tính. Tuy nhiên, nếu bạn có màu da ấm hơn, hãy chọn kem nền trung tính hoặc màu kem nền lạnh hơn, vì điều này sẽ giúp màu da bạn trông cân bằng hơn. Nếu bạn có làn da hồng hào, bạn sẽ muốn làm nó trở nên hồng hào hơn.

Khi bạn lấy mẫu kem nền trong một cửa hàng để thử, hãy bước ra ngoài và quan sát những thay đổi xảy ra trong những giờ sau đó. Màu sắc có thể khác với ánh sáng tự nhiên và do nó phản ứng với các chất hóa học tự nhiên trên da của bạn.

Lớp nền tự nhiên

Ảnh minh họa

Chọn những màu nền gần nhất với màu da tự nhiên của bạn và cố gắng không để màu nền làm da có vẻ quá nhợt nhạt hoặc quá rám nắng sẽ trông không tự nhiên.

Khi trang điểm, hãy thoa nhiều lớp mỏng, đó là cách nó được thiết kế để sử dụng với sản phẩm kem nền. Nếu bạn thoa kem nền bất kỳ nhiều hơn một hoặc hai lớp sẽ trông giống như '"đóng cục" phấn trên da.

Ý tưởng của trang điểm là giúp bạn làm nổi bật các đặc điểm và màu sắc tự nhiên của mình, không phải để ghi đè lên chúng và làm nó thiếu tự nhiên. Điều này sẽ giúp khuôn mặt của bạn trông đẹp nhất. Vì vậy hãy sử dụng kem nền với một lớp mỏng phù hợp với làn da để tôn lên vẻ đẹp thuần thiết của bạn nhé!

Theo Nspirement