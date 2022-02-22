Cho dù môi của bạn bị khô, nứt nẻ, vẫn có một số biện pháp khắc phục bằng dầu dừa mà bạn có thể thử tại nhà.

Lợi ích chính của dầu dừa là tác dụng dưỡng ẩm. Điều này làm cho nó lý tưởng với một đôi môi nứt nẻ.

Đôi môi của bạn đặc biệt nhạy cảm với việc mất độ ẩm vì da mỏng và chúng tiếp xúc với các yếu tố này nhiều hơn các phần khác của da.

Trong y học, dầu dừa là một chất chính trong điều trị bỏng. Điều này là do công hiệu về độ ẩm của nó, cũng như các đặc tính giảm đau mà nó mang lại. Những tác động tương tự này có thể chuyển thành lợi ích cho đôi môi nứt nẻ, khô ráp.

Dầu dừa cũng được coi là một chất làm mềm. Chất làm mềm là chất dưỡng ẩm không phải mỹ phẩm giúp giữ ẩm cho da và chúng chủ yếu được sử dụng để bảo vệ da. Chúng giữ độ ẩm trong da của bạn, vì vậy chúng có xu hướng hoạt động tốt nhất ngay sau khi tắm. Tuy nhiên, bạn có thể thoa chúng suốt cả ngày nếu cần, đặc biệt là đối với đôi môi, nơi mất độ ẩm nhanh hơn các phần còn lại của cơ thể.

Ảnh minh họa

Các lợi ích khác bao gồm tác dụng khử trùng và kháng khuẩn tiềm năng của dầu dừa. Những lợi ích như vậy có thể giữ cho đôi môi của bạn không có mầm bệnh và sau đó giúp bảo vệ đôi môi nứt nẻ không bị nhiễm trùng nữa. Hơn nữa, dầu dừa là một chất chống viêm. Điều này có nghĩa là nó có thể làm giảm sưng tấy.

Một số người sử dụng dầu dừa như một phương pháp điều trị nếp nhăn. Khi sử dụng dầu cho môi, bạn có thể giúp vùng da xung quanh môi của mình trông mịn màng và rạng rỡ hơn.

Cách sử dụng dầu dừa trong ngày Ảnh minh họa

Sử dụng dầu dừa cho môi nứt nẻ là một quá trình tương đối đơn giản. Chỉ cần thoa một vài giọt lên môi và dùng ngón tay chấm nhẹ nhàng cho đến khi dầu khô lại. Bạn có thể lặp lại quá trình này trong suốt cả ngày thường xuyên nếu bạn muốn.

Nếu bạn muốn có kết cấu đặc hơn của dầu dừa, hãy kết hợp dầu dừa với các phần bằng nhau của chất làm đặc như sáp ong hoặc bơ hạt mỡ trước khi thoa. Điều này cũng sẽ giúp mang lại cho bạn một lớp dầu hoàn thiện ít bóng hơn. Bạn nên cất giữ bất kỳ sản phẩm dưỡng môi nào trong một hộp đựng nhỏ để dễ dàng sử dụng khi di chuyển.

Làm thế nào để sử dụng dầu dừa vào chu trình điều trị môi ban đêm

Ảnh minh họa

Mặc dù dầu dừa có thể được sử dụng thay thế cho son dưỡng môi ban ngày của bạn, nhưng nó cũng có thể hoạt động tốt như một loại mặt nạ điều trị qua đêm. Chìa khóa ở đây là kết hợp dầu với một chất bảo vệ dày hơn, chẳng hạn như mật ong. Bạn có thể sử dụng các phần bằng nhau của mật ong và dầu dừa trộn lại với nhau cho đến khi tạo thành một loại kem đặc. Thoa lên môi và rửa sạch vào buổi sáng.

Bổ sung những gì để có độ ẩm tối đa cho môi?

Ảnh minh họa

Để bổ sung độ ẩm, hãy cân nhắc kết hợp dầu dừa với các thành phần dưỡng ẩm khác, chẳng hạn như:

dầu bơ

sáp ong

dầu ô liu

mật ong nguyên chất

bơ hạt mỡ

Bạn có thể thoa các thành phần này cùng dầu dừa với tỉ lệ các phần bằng nhau để có thêm độ ẩm. Đắp mặt nạ hoặc để qua đêm để có thể có kết quả tối đa.

Mang theo dầu dừa khi ra ngoài

Ảnh minh họa

Dầu dừa rõ ràng mang lại nhiều lợi ích cho việc dưỡng ẩm, chữa lành và bảo vệ đôi môi của bạn. Tuy nhiên, một số người dùng thấy dầu hơi khó thoa, đặc biệt là khi đang di chuyển. Bạn có thể mang theo dầu dừa để dưỡng môi khi cần bằng cách chuẩn bị trước một loạt công thức khác và chiết sản phẩm tự nhiên chăm môi ra một bình đựng nhỏ tiện mang đi.

Ngoài ra, hãy đảm bảo chỉ sử dụng dầu dừa nguyên chấ. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một sản phẩm không bị thay đổi hóa học hoặc tinh chế theo bất kỳ cách nào để bạn nhận được nhiều lợi ích nhất cho đôi môi của mình.

Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi sử dụng dầu dừa hoặc bất kỳ công thức kết hợp nào. Bạn cũng có thể cần tư vấn y tế nếu môi vẫn quá khô và nứt nẻ.

Theo Healthline