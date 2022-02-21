Sở hữu da trắng, dáng xinh không còn là vấn đề khó nếu bổ sung thêm những loại nước này theo bí quyết từ các người đẹp nổi tiếng trên toàn thế giới

Bổ sung thức uống làm đẹp trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn không chỉ giúp tăng lượng chất lỏng mà còn bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng vẻ đẹp cho làn da của bạn. Dưới đây là một số đồ uống được người nổi tiếng yêu thích và chắc hẳn sẽ là một nguồn bổ sung tốt cho chế độ ăn uống của bạn!

Sonam còn có nhiều bí quyết dưỡng da hơn là tập yoga và diện những chiếc quần co giãn được thiết kế riêng. Nữ diễn viên thường có khuôn mặt tươi tắn bắt đầu một ngày mới với thức uống giải khát gồm nước ấm pha mật ong và nước cốt chanh. Thức uống hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh, mà chúng ta đều biết nó chính là chìa khóa để có làn da sáng từ bên trong.

Padma Lakhsmi

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Là một tín đồ ăn uống nổi tiếng và là một cô gái hấp dẫn, Padma Lakshmi có một mẹo nhỏ khi nói đến đồ uống làm đẹp. Một thức uống giải độc để làm sạch bất kỳ và tất cả các dấu hiệu của việc ăn uống vô độ trên da của bạn cực hiệu quả. Uống nước pha chế này mỗi tuần một lần để thanh lọc hệ thống đường ruột của bạn:

Nửa cốc nước ép 100% nam việt quất hữu cơ không đường

1 muỗng bột fibre powder

1 gói bột vitamin C

1 tách trà xanh còn nóng

1 muỗng cà phê mật ong

4 đến 5 viên đá

3. Nước ép trái nhàu của Miranda Kerr

Miranda Kerr

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Siêu mẫu Miranda Kerr được biết đến với rất nhiều điều như làn da sáng là một trong số đó. Người đẹp chân dài đã cho rằng làn da sáng của cô là nhờ nước ép trái nhàu, một loại nước trái cây nhiệt đới giàu hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cao. Nó được cho là có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen và tăng độ đàn hồi của da để giữ cho làn da xỉn màu không bị xỉn màu.

4. Nước nóng nhẹ nhàng của Rakul Preet

Rakul Preet

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Bạn có biết rằng đồ uống chứa caffein có thể làm da bạn mất nước nghiêm trọng? Rakul thay thế chúng bằng một loại nước nóng nhẹ nhàng giúp tăng cường làn da với các đặc tính chống vi khuẩn từ bên trong. Cô cho gừng, hạt tiêu, nghệ, quế, đinh hương và một ít mật ong hữu cơ vào 500 ml nước nóng và nhấp nhám thưởng thức loại đồ uống này.

5. Nước ép cần tây của Kylie Jenner

Kylie Jenner

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Giống như nước ép lô hội, nước ép cần tây có 95% là nước. Uống nước ép cần tây tươi giúp cung cấp nước cho da. Hàm lượng natri tự nhiên cao cũng giúp tăng axit trong dạ dày, do đó hỗ trợ phân hủy thức ăn và cải thiện sức khỏe đường ruột. Nước ép cần tây cũng có liên quan đến lợi ích làm sáng da.

Theo Beautiful.in