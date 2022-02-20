15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn

Làm đẹp 20/02/2022 07:45

Xinh đẹp là mong muốn của bất kỳ quý cô nào, nhưng dường như cũng có những vấn đề bạn không thể tự chăm sóc cho mình. Những bí quyết làm đẹp này chắc chắn sẽ giúp công cuộc làm đẹp của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là một số bí quyết sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc, đồng thời khiến bạn trông thật lộng lẫy.

15. Để có mái tóc đẹp

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 1

Nếu bạn có mái tóc nhờn, muối nấu ăn đơn giản hoặc tốt hơn, muối biển là thứ bạn cần. Thêm 2-3 muỗng muối vào dầu gội yêu thích của bạn, và chân tóc của bạn sẽ sạch lâu hơn.

14. Đối với lông mày dày và hàng mi

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 2

Đừng vứt lọ mascara cũ của bạn đi. Rửa sạch và dùng nó để trộn với dầu thầu dầu, vitamin E và nước ép lô hội. Một chiếc bàn chải mascara là lựa chọn hoàn hảo để thoa hỗn hợp lên lông mày và lông mi của bạn. Làm điều đó mỗi đêm trong một tháng trước khi đi ngủ sẽ cho bạn hàng mi và đôi mày đen dày quyến rũ.

13. Đối với quầng thâm dưới mắt

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 3

Nếu bạn thích uống cà phê, đừng vứt bỏ bã cà phê đã qua sử dụng, chúng có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn tươi trẻ. Trộn chúng thành dung dịch 1: 1 với dầu dừa, và thoa lên vùng da dưới mắt của bạn trong 15 phút. Đắp mặt nạ này 3-4 lần một tuần.

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 4

Bạn có thể tự làm màng bọc chống cellulite ngay tại nhà. Trộn 2 muỗng gừng xay , 5 muỗng đất sét mỹ phẩm và 10 muỗng nước ấm với nhau. Thoa hỗn hợp lên các vùng da có vấn đề như bụng, hai bên hông, cánh tay và dùng màng bọc thực phẩm quấn lại. Để nguyên như vậy trong một giờ, sau đó tắm lại với nước ấm. Làm điều này một lần một tuần.

11. Cho đôi chân mịn màng

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 5

Sugaring Wax được coi là một trong những phương pháp làm rụng lông tốt nhất. Nó ít đau hơn, không gây kích ứng da và loại bỏ các sợi lông mọc ngược hoặc giống như lông tơ. Trộn 1/4 cốc nước chanh, 2 cốc đường và 1/4 cốc nước lại với nhau. Đun hỗn hợp trên lửa nhỏ cho đến khi vàng, nguội bớt rồi đắp lên chân để chống mọc lông. Sau đó, loại bỏ mạnh mẽ hồ dán.

10. Để có bộ móng đẹp và chắc khỏe

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 6

Hỗn hợp 1: 1 giữa dầu dừa và mật ong với vài giọt dầu hoa oải hương rất phù hợp để làm chắc khỏe móng. Để thuận tiện hơn, hãy đổ vào lọ sơn móng tay đã sử dụng.

9. Đối với mụn đầu đen trên khuôn mặt của bạn

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 7

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với mụn đầu đen ở mũi hoặc cằm, hãy làm một mặt nạ đơn giản: trộn 1 thìa cà phê nước ấm, 1 thìa canh bột mì và 1 thìa cà phê mật ong với nhau. Nhúng một miếng bông hoặc một mảnh vải vào hỗn hợp này và đắp lên vùng da có vấn đề. Tháo ra sau 10-15 phút.

8. Để có làn da nách mịn màng

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 8

Bạn có thể làm sáng vùng da nách của mình với sự trợ giúp của miếng gạc làm từ khoai tây xay sống. Để chúng ở vùng da nách trong nửa giờ.

7. Đối với da bị cháy nắng

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 9

Dung dịch baking soda sẽ giúp làm dịu da và loại bỏ mẩn đỏ do cháy nắng. Đắp nó vào vùng bị đau rát do cháy nắng trong 10-15 phút.

6. Giúp gót chân mềm mại

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 10

Để gót chân luôn mềm mại, hãy sử dụng các loại nước ngâm chân: lấy 2 cốc nước ấm, thêm 1/2 cốc baking soda và 1 cốc giấm. Ngâm chân trong vòng 15-20 phút, sau đó dùng khăn lau khô và thoa một ít kem dưỡng.

5. Để có một làn da trắng mịn

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 11

Mặt nạ đen nổi tiếng cũng có thể được làm ở nhà. Trộn với nhau 2 muỗng canh than hoạt tính đã xay và 1,5 muỗng canh gelatin hòa tan trong nước ấm. Đun trong lò vi sóng cho đến khi nó chuyển thành thạch. Đắp lên mặt trong 30 phút, sau đó gỡ bỏ mặt nạ.

4. Cho răng trắng sáng

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 12

Dâu tây sẽ giúp bạn làm trắng răng một cách nhẹ nhàng. Trộn 1 thìa cà phê quả dâu nghiền với 1 thìa cà phê muối nở, và sử dụng hỗn hợp này thay cho kem đánh răng hai lần một tháng.

3. Để có một khuôn mặt tươi tắn suốt cả ngày dài

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 13

Nếu bạn muốn khuôn mặt của mình trông tươi tắn ngay cả vào cuối ngày, hãy sử dụng nước xịt làm dịu da mặt. Chuẩn bị bằng cách trộn gel lô hội (mua ở hiệu thuốc hoặc tự làm) với nước tinh khiết theo tỷ lệ 1: 3. Đổ hỗn hợp vào bình xịt và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

2. Để có mùi thơm dễ chịu

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 14

Để giữ cho tóc thơm cả ngày, hãy xịt nước hoa lên lược và chải tóc vài lần.

1. Làm săn chắc ngực của bạn

15 bí quyết làm đẹp bất ngờ mà bạn sẽ ước mình được biết đến sớm hơn - Ảnh 15

Nếu bạn muốn giữ lại hình dạng của bộ ngực đầy đặn, hãy thoa Vaseline lên chúng mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau hai tuần, bạn sẽ nhận thấy rằng da trở nên đàn hồi và ẩm hơn, và nhìn chung là săn chắc hơn.

Theo Brightside

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