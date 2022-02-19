10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy

Làm đẹp 19/02/2022 06:30

Chúng ta thường thấy những người nổi tiếng mặc những bộ trang phục hoàn mỹ trên thảm đỏ. Vậy bí quyết của họ là gì? Cùng khám phá ở bài viết dưới đây nhé!

Các diễn viên, ca sĩ đều có phong cách riêng ở đời thường. Vì vậy, thật thú vị khi tìm hiểu những thủ thuật thời trang mà họ sử dụng để trông thật phong cách.

Sau đây là một số thủ thuật thời trang mà có thể bất kỳ ai cũng sẽ thấy hữu ích.

1. Màu sắc yêu thích của Julianne Moore là màu xanh lá cây

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 1

Thật dễ dàng để biết màu sắc yêu thích của một người nổi tiếng chỉ bằng cách nhìn vào quần áo của họ. Chẳng hạn Rihanna thích màu đỏ, Julianne Moore thích màu xanh lá cây và màu yêu thích của Angelina Jolie là màu đen. Màu sắc yêu thích của bạn có thể trở thành một phần trong phong cách độc đáo của bạn.

2. Kate Middleton thích quần culottes hơn quần bình thường

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 2

Nữ công tước thực sự yêu thích quần culottes và chỉ ra cách mặc chúng đúng. Các kiểu cách được lựa chọn phù hợp làm cho chúng trông trang trọng hơn. Nếu bạn chưa dám mặc quần culottes, hãy thử những chiếc quần culottes xếp ly trông như một chiếc váy. Kết hợp với áo sơ mi và giày cao cổ, chúng trông thật thanh lịch và có thể trở thành trang phục phù hợp ngay cả khi đến văn phòng.

3. Những người nổi tiếng được cắt tóc 2 tuần trước một sự kiện quan trọng

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 3

Các nhà tạo mẫu làm việc với các nữ diễn viên Hollywood đã chia sẻ một bí mật rằng họ cắt tóc cho khách hàng của mình 2 tuần trước một sự kiện quan trọng. Sau đó, họ khuyên bạn nên đắp mặt nạ dưỡng cho tóc một ngày trước khi sự kiện diễn ra. Điều này sẽ giúp mái tóc trông thật lộng lẫy.

4. Penélope Cruz lựa chọn gu thẩm mỹ tối giản

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 4

Bằng cách chọn trang phục tối giản, một người nổi tiếng chứng tỏ rằng họ có thể trông lộng lẫy ngay cả khi chỉ mặc một chiếc váy đơn giản. Ngày nay, cách làm này rất phổ biến vì nguyên tắc chính của nó là chọn những món đồ phù hợp. Nhờ cách làm này, bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian mua sắm.

5. Jennifer Aniston rất thích kính thời trang

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 5

Nữ diễn viên đeo kính râm này không chỉ để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mà còn là phụ kiện sành điệu đã trở thành thương hiệu của cô. Những chiếc kính râm này không bao giờ lỗi mốt và phù hợp với hầu hết mọi hình dạng khuôn mặt.

6. Victoria Beckham mặc quần siêu dài

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 6

Victoria Beckham yêu thích những chiếc quần siêu dài. Cô ấy đặc biệt thích khi các đường viền quần được kéo dài trên mặt đất. Phong cách này khiến đôi chân của cô nàng trông thật dài. Nhưng đối với cuộc sống hàng ngày, chỉ cần che gót chân là đủ.

7. Anne Hathaway chọn quần jeans ống loe và ống thẳng

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 7

Bí quyết thời trang yêu thích của nữ diễn viên là kết hợp quần jean với áo blazer. Sự kết hợp này trông sang trọng trong cuộc sống hàng ngày. Anne thích quần jean ống loe tôn lên dáng của cô ấy và trông đẹp với bất kỳ trang phục nào từ áo len đến áo phông.

8. Reese Witherspoon làm mới vẻ ngoài thường ngày của mình với những phụ kiện sáng màu

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 8

Phong cách thường ngày của Reese không chỉ gồm những trang phục nữ tính mà còn có combo quần jean và áo cardigan. Và cô ấy luôn tạo thêm điểm nhấn tươi sáng bằng hình dáng của một chiếc túi hay đôi giày màu sắc.

 

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 9

Kim tự hào về những đường cong của mình và thích nhấn mạnh chúng. Cô ấy khuyên bạn nên có một thợ may giỏi để đảm bảo mọi thứ vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng. Cô hiếm khi mặc trang phục quá khổ vì chúng làm sai lệch tỷ lệ và khiến vóc dáng trông nặng nề hơn. Nguyên tắc chọn trang phục vừa vặn của cô cũng tốt cho cuộc sống hàng ngày.

10. Kate Middleton đi một giày trong nhiều năm

10 mẹo nâng tầm thời trang từ những người nổi tiếng mà bạn có thể áp dụng để trông thật lộng lẫy - Ảnh 10 

Nữ công tước xứ Cambridge không ngại xuất hiện trước công chúng một vài lần khi mặc những bộ quần áo giống nhau. Cô ấy thường chọn những đôi giày cao cổ cổ điển, và cô ấy đã đeo những chiếc giày màu be của mình hơn 200 lần! Vì vậy, sắm một đôi giày cao cổ màu nude, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để lựa chọn những đôi giày phù hợp với những bộ váy yêu thích của mình.

Theo Brightside

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