Nắm trọn bí quyết sở hữu lớp nền trang điểm mỏng nhẹ, mịn màng với kem BB Cream ngay cả cho người mới học make up

Làm đẹp 16/02/2022 13:30

Chăm sóc da và trang điểm không thực sự có nghĩa là sử dụng quá nhiều sản phẩm. Câu ngạn ngữ "Ít hơn là nhiều hơn" là một quy tắc tốt cần tuân thủ khi nói đến thói quen chăm sóc da hàng ngày hiệu quả.

Nắm trọn bí quyết sở hữu lớp nền trang điểm mỏng nhẹ, mịn màng với kem BB Cream ngay cả cho người mới học make up - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Kem BB là một trong những sản phẩm như vậy, nó là một sản phẩm làm đẹp cùng với các lợi ích chăm sóc da. Khả năng đa nhiệm của nó làm cho nó trở nên hoàn hảo cho người mới bắt đầu trang điểm và những người muốn làm cho lớp nền đơn giản khi đang di chuyển hoặc ở nhà trong các cuộc họp và cuộc gọi video call. Chuyên gia Da liễu và Bác sĩ Da liễu Dermafique cùng Bác sĩ Aparna Santhanam đã chia sẻ các mẹo sử dụng BB Crème cực hiệu quả như sau.

BB Crèmes thường được sử dụng để che các vấn đề về da như da không đều màu, sắc tố hoặc tạo lớp trang điểm "nude tự nhiên". Mặc dù hầu hết các loại kem BB là một giải pháp tuyệt vời cho vẻ ngoài trang điểm như không trang điểm, nhưng có một số loại kem còn làm được nhiều công dụng hơn những loại khác. 

Nắm trọn bí quyết sở hữu lớp nền trang điểm mỏng nhẹ, mịn màng với kem BB Cream ngay cả cho người mới học make up - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kem BB chứa nhiều vitamin và SPF cần thiết, đảm bảo làn da được dưỡng ẩm, đủ nước và trông không tỳ vết. Khả năng che khuyết điểm, dưỡng ẩm, làm mịn da và cung cấp các lợi ích chăm sóc da được cá nhân hóa của nó đã làm cho loại sản phẩm trang điểm này trở thành một loại sản phẩm trang điểm cần thiết đối với nhiều người.

Nắm trọn bí quyết sở hữu lớp nền trang điểm mỏng nhẹ, mịn màng với kem BB Cream ngay cả cho người mới học make up - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Các thành phần như tế bào gốc thực vật và công nghệ trung gian tế bào gốc giúp tăng cường hoạt động của tế bào và tái tạo các tế bào già cỗi. Nó cũng điều chỉnh sắc tố, phục hồi khả năng phục hồi với các yếu tố bên ngoài và cung cấp dưỡng chất từ ​​bên trong. Nói chung, BB Crème chỉ được dùng làm lớp nền trang điểm hoặc thay thế kem nền. Chăm sóc da dựa trên khoa học hiện nay mang đến những sản phẩm độc đáo không chỉ có tác dụng như lớp nền trang điểm mà còn có tác dụng dưỡng da từ bên trong, nuôi dưỡng làn da từ bên trong. 

Chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng BB Crème được hỗ trợ bởi Công nghệ Tế bào Gốc Thực vật sẽ không chỉ mang lại làn da tươi sáng bên ngoài, mà còn nuôi dưỡng làn da của bạn từ bên trong và sẽ làm giảm sắc tố và màu da không đều trong vài tuần sử dụng. Vì vậy, trong khi bạn tận hưởng ánh sáng bên ngoài và các thuộc tính tạo nên của kem BB, hãy để nó cũng hoạt động từ bên trong và là cứu tinh của bạn cho làn da khỏe mạnh. Nó luôn được khuyến khích sử dụng cùng các sản phẩm đã được bác sĩ da liễu thử nghiệm trên da vì mục đích an toàn.

Nắm trọn bí quyết sở hữu lớp nền trang điểm mỏng nhẹ, mịn màng với kem BB Cream ngay cả cho người mới học make up - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Kem BB có những lợi ích riêng. Nó thực sự được tạo ra để thay thế các bước trang điểm cầu kỳ khác, nghĩa là loại bỏ nhiều bước trong quá trình chăm sóc da, hoặc thậm chí là trang điểm. Chuyên gia Skinimalism kêu gọi các sản phẩm đa nhiệm có thể thực hiện nhiều hơn một chức năng. BB cream là giải pháp cứu cánh khi bạn muốn sở hữu làn da sáng tự nhiên và thậm chí là da trắng hơn một chút. Kem BB còn đóng vai trò như một vị cứu tinh trong những giờ cao điểm. Người ta có thể nhanh chóng thoa nó trên da và rời khỏi nhà mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì khác.
Trang điểm hàng ngày cũng có thể trở nên mệt mỏi và có những tác dụng phụ đối với da, đặc biệt là việc chăm sóc đúng cách và không tuân theo một thói quen thích hợp. Kem BB giúp loại bỏ lớp trang điểm đầy đủ, hoạt động như một lớp thay thế nhẹ cho kem nền và mang lại sáng tự nhiên trên da.

Nắm trọn bí quyết sở hữu lớp nền trang điểm mỏng nhẹ, mịn màng với kem BB Cream ngay cả cho người mới học make up - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Người ta nói rằng kem nền BB là thần dược làm đẹp, cứu tinh chăm sóc da và đặc biệt là khi chúng còn nuôi dưỡng, sửa chữa và bảo vệ da từ bên trong, chắc chắn sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong trang điểm và thói quen chăm sóc da của bạn.

Theo Times of india

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