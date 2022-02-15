Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí'

Làm đẹp 15/02/2022 13:30

Shiatsu là một trong những cách mát-xa đơn giản nhất mà bạn có thể tự làm, và nó có thể mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe cũng như tinh thần tổng thể của bạn. 

Tất cả chúng ta đều biết rằng cùng với tuổi tác thì nếp nhăn xuất hiện, và kỹ thuật trị liệu này có thể có thể chống lại nếp nhăn "miễn phí" ngay tại nhà.

Tự chăm sóc bản thân là điều rất cần thiết và nếu biết đến phương pháp này chắc chắn bạn sẽ bị mê hoặc bởi liệu pháp Shiatsu

Làm thế nào để loại bỏ "vết chân chim"

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 1

Vết chân chim là những nếp nhăn ở khóe mắt của chúng ta, và thật không may, chúng là những nếp nhăn rõ rệt nhất trên da của chúng ta. Tiếp xúc với tia cực tím và lão hóa là 2 thủ phạm chính, nhưng tin tốt là chúng ta có thể làm được điều gì đó để cảu thiện nhờ phương pháp shiatsu. Đầu tiên, việc bạn cần làm là đặt các ngón tay trỏ lên khóe mắt ngoài và làm ấm vùng này một chút. Sau đó, quá trình này rất đơn giản:

  • Chuyển động: Nhấn bằng các ngón tay của bạn, sau đó thả ra. Bạn cũng có thể kéo cơ về phía thái dương mà không cần thả các ngón tay ra khỏi vùng đó.
  • Thời gian và số lần lặp lại: Lặp lại động tác này 3 lần trong 3 giây cho cả hai bên.

Làm thế nào để xóa nếp nhăn dưới mắt của bạn?

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 2

Da dưới mắt rất mỏng, đồng nghĩa với việc nó dễ bị chùng nhão và có nếp nhăn, đồng thời lão hóa nhanh hơn các vùng da còn lại trên cơ thể chúng ta. Rất may, shiatsu có thể giúp chúng ta trẻ hóa khu vực này và làm cho da trông căng và trẻ hơn rất nhiều. Việc bạn cần làm là đặt ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út lên xương ngay dưới mỗi bên mắt, động tác rất đơn giản:

  • Động tác: Ấn nhẹ vào 3 điểm.
  • Thời gian và số lần lặp lại : Giữ ngón tay của bạn ở đó trong 10 giây, sau đó thả ra. Lặp lại bài tập hai lần.

Làm thế nào để loại bỏ bọng dưới mắt của bạn? 

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 3

Tất cả chúng ta đều biết bọng dưới mắt trông như thế nào vì có lẽ chúng ta đều đã từng trải qua nó. Phương pháp shiatsu cũng có cách để khắc phục điều đó. Những gì chúng ta phải làm là đặt ngón trỏ lên khóe mắt trong. Từ đó, chúng ta phải thực hiện các chuyển động, theo đường viền, như hình trên cho đến khi chúng ta chạm đến các góc ngoài của mắt. Chỉ cần cố gắng không kéo căng hoặc di chuyển da của bạn. Sau khi kết thúc bài tập, đặt hai ngón trỏ và ngón giữa lên huyệt trong và ngoài của mắt rồi ấn nhẹ xuống.

  • Chuyển động : Thực hiện theo đường viền bằng các ngón tay của bạn. Sau đó ấn nhẹ vào cả hai bên trong và ngoài của mắt.
  • Thời gian và số lần lặp lại : Thực hiện tất cả các bước này 3 lần, mỗi lần 3 giây.

Shiatsu không chỉ là một phương pháp massage 

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 4

Shiatsu được dịch là "áp lực ngón tay" và đó là một hình thức mát-xa trị liệu sử dụng các kỹ thuật nhào, ấn, gõ, kéo căng và làm dịu, có nguồn gốc từ những năm 1900 ở Nhật Bản. Nó dựa vào các ngón tay, ngón cái và lòng bàn tay để tạo áp lực lên các vùng trên cơ thể, có thể có lợi cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta theo nhiều cách. Cho dù đó là để căng thẳng và lo lắng, giảm đau cơ và khớp, mệt mỏi, mất ngủ hoặc các tình trạng như đau thần kinh tọa, viêm khớp và viêm xoang, massage shiatsu có thể thực sự có lợi.

Các nguyên tắc của shiatsu 

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 5

Một trong những khái niệm cơ bản của y học Nhật Bản là khí (phát âm là “chee”). Khi khí mất cân bằng, các triệu chứng như cảm lạnh, cúm, đau đầu, đau nhức cơ thể, đau cơ hoặc khó tiêu hóa có thể phát sinh. Shiatsu kích thích và điều hòa luồng khí đi khắp cơ thể, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn và dễ chịu. Các nhà trị liệu Shiatsu có thể nhận ra những mất cân bằng trong cơ thể chúng ta và thông qua các buổi trị liệu và cố gắng khắc phục chúng.

Các bài tập Shiatsu cho các bộ phận trên khuôn mặt của bạn

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 6

Shiatsu giúp xóa nếp nhăn giữa lông mày của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn vào 3 dấu chấm như hình trên. Nhấn vào vị trí đó trong 5 đến 7 giây, sau đó lặp lại một lần nữa. 

Đánh tan quầng thâm mắt với bài tập chỉ 1 phút của người Nhật để tạm biệt ngay nếp nhăn 'xấu xí' - Ảnh 7

Nếu lông mày của bạn bị chùng xuống , Shiatsu có thể giúp sửa lại để trông trẻ trung hơn. Một lần nữa, bạn nên đặt ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn ở phần ngoài, giữa và trong của lông mày. Sau đó, đẩy lông mày của bạn lên phía sau bằng cách tạo áp lực vừa phải. Làm điều đó trong khoảng 7 giây.

Theo Brightside

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