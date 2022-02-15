Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời

Làm đẹp 15/02/2022 06:01

Sản xuất quá nhiều sắc tố melanin là nguyên nhân phổ biến của chứng tăng sắc tố da. Điều này có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc mang thai làm mức độ hormone của bạn đã thay đổi. Đó là lý do tại sao nó có thể rất khó khăn nếu bạn muốn loại bỏ các đốm đen xấu xí trên da.

 

Sau đây là những chia sẻ về những mẹo bạn có thể làm giảm sắc tố da một cách tự nhiên và có được làn da sáng.

1. Đắp hành tím 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 1

Hành tím có thể hoạt động như một chất làm trắng da. Một nghiên cứu cho thấy loại rau này có thể ngăn chặn các hoạt động của tế bào dẫn đến dư thừa sắc tố.

Về cơ bản, hành tây có thể là một phương pháp điều trị tại nhà tốt nếu bạn muốn làm mờ vết thâm trên mặt. Có một cách đơn giản để sử dụng nó.

  1. Lấy một củ hành tím và thái hạt lựu càng nhỏ càng tốt.
  2. Thêm hành tây thái hạt lựu vào một túi trà rỗng.
  3. Bây giờ bạn hãy đắp túi lên vùng da bị tăng sắc tố. Để nước ép hành tây trên da trong 10 phút.

2. Bôi sữa chua hoặc sữa 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 2

Các nhà khoa học cho rằng axit lactic có thể là một chất lột tẩy hóa học tốt để giải quyết các vấn đề về da, bao gồm cả chứng tăng sắc tố da. Đối với những mục đích này, không cần phải mua một mặt nạ đặc biệt. Bạn chỉ có thể sử dụng sữa chua hoặc sữa hữu cơ.

  1. Thoa chúng trực tiếp vào khu vực bị tăng sắc tố. Ngâm một miếng bông vào sữa và đắp lên mặt. Để yên trong vài phút và sau đó rửa sạch.
  2. Bôi kem dưỡng ẩm. Lặp lại quy trình này 2 lần một ngày, chẳng hạn như vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 3

Lá dâu tằm và chiết xuất của chúng cũng có thể điều trị sắc tố da một cách tự nhiên và ngăn chặn các yếu tố gây ra quá nhiều hắc tố.

Ngâm lá dâu tằm đã phơi khô rồi đắp lên da mỗi ngày. Thực hiện thường xuyên có thể mang lại một số kết quả tốt cho làn da theo thời gian.

4. Đắp lô hội 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 4

Nha đam có nhiều lợi ích sức khỏe cho làn da và một trong số đó bao gồm giúp giảm sắc tố theo thời gian do thành phần hoạt tính của nó , được gọi là aloesin hoặc aloin.

Thoa kem hoặc gel lô hội mỗi ngày và sau một thời gian bạn sẽ nhận thấy kết quả khả quan.

5. Bôi giấm táo 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 5

Các nhà khoa học cho biết, giấm táo có thể giúp chống lại tình trạng tăng sắc tố da nhờ axit axetic có tác dụng làm sáng da. Nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào. Nhưng hãy cẩn thận nếu bạn có các vấn đề về da khác.

  1. Trộn giấm táo và nước sạch với hai phần bằng nhau.
  2. Thoa lên vùng da có vết thâm và để trong 2-3 phút.
  3. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm.
  4. Lặp lại hai lần một ngày.

 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 6

Quá trình phai màu vết thâm có thể mất nhiều thời gian. Vết thâm thường giảm trong vòng 6 đến 12 tháng. Nhưng để giúp ích cho quá trình này bạn cần có kem chống nắng, nếu không, mọi nỗ lực của bạn sẽ vô ích. Trước hết, bạn cần áp dụng nó mỗi ngày. Trước hết, hãy sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn và kết hợp oxit kẽm hoặc titanium dioxide để điều trị da.

Đối với da dầu, hãy chọn kem chống nắng có từ “sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông” và “không gây mụn”.

7. Kiểm tra các sản phẩm có retinoids 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 7

Retinoids rất quan trọng trong việc điều trị da sắc tố. Chúng cũng đóng một vai trò trong việc chữa trị mụn trứng cá, bệnh vẩy nến và ảnh hưởng đến da. Kết hợp retinol với một loại kem dưỡng ẩm đơn giản sẽ tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo nếu bạn có làn da khô và dễ bị kích ứng.

Điều quan trọng là phải nhất quán trong khi sử dụng retinol, nếu không bạn không thể đạt được hiệu quả tối đa. Sau khi sử dụng nó mỗi ngày trong 2-3 tuần, bạn thường sẽ bắt đầu thấy kết quả.

8. Tránh các chất làm sáng da có chứa thủy ngân 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 8

Bạn nên rất cẩn thận về những gì bạn thoa lên da. Một số loại kem hoặc mặt nạ làm trắng có thể gây hại cho bạn. Kiểm tra các thành phần. Nếu bạn nhìn thấy thủy ngân trong danh sách, hãy tránh những sản phẩm làm đẹp này vì chúng có thể khiến da mỏng và dễ rát hoặc đổi màu da.

9. Chọn chế độ ăn giàu Vitamin C 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 9

Các chuyên gia da liễu cảnh báo, để điều trị nám thành công, bạn cần chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài. Đừng chỉ chú ý đến các loại kem và mặt nạ mà hãy chú ý đến những thứ mà bạn tiêu thụ. Vitamin C rất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh và không tì vết. Nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình này, hãy ăn bắp cải muối chua vì nó giàu vitamin này nhất.

10. Ăn quả amla sau bữa ăn của bạn 

Tạm biệt đốm đen xấu xí trên da với 10 bí quyết giảm nhanh sắc tố một cách tự nhiên giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn rạng ngời - Ảnh 10

Một mẹo nữa từ các bác sĩ là hãy bắt đầu ăn quả amla hay còn gọi là quả lý gai. Bạn có thể mua nó dưới dạng bột và uống 1 thìa cà phê 2 lần một ngày. Nhưng tốt hơn hết bạn nên ăn hoặc uống nó sau bữa ăn khoảng 30 - 40 phút.

Theo Brightside

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