Mừng ngày Lễ tình nhân 'sô cô la' ngọt ngào với những bí quyết đắp mặt từ sô cô la tự nhiên làm tại nhà để có một làn da tươi sáng mịn màng

Hãy nuông chiều bản thân bằng cách thực hiện một số thói quen chăm sóc bản thân. Có một cách tuyệt vời để chăm sóc bản thân là dùng sô cô la cho việc dưỡng da. Trông bạn đẹp nhất cho buổi hẹn ăn tối khi biết tự chăm sóc bản thân để sở hữu một diện mạo xinh xắn. Hãy thử những cách đắp mặt sô cô la tự nhiên, dễ làm này chắc chắn sẽ giúp làn da của bạn được trẻ hóa và sáng mịn từ bên trong theo như chia sẻ của chuyên gia làm đẹp Beauty Guru, Shahnaz Husain. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xem tại sao Sô cô la lại tốt cho làn da của chúng ta nhé.

Sô cô la rất giàu flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Sô cô la rất giàu vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như vitamin E, K và B, và các khoáng chất như canxi, magiê và sắt rất dễ được da hấp thụ, cung cấp dưỡng chất cho các tế bào da. Các flavonoid và vitamin có trong sô cô la chống lại các gốc tự do và bảo vệ da khỏi lão hóa sớm. Bột ca cao là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời cho da. Nó giúp loại bỏ các tế bào chết và cải thiện lưu thông máu cho da, giúp da trắng sáng. Sô cô la đen có các hợp chất như polyphenol, flavonoid, catechin và nhiều hơn nữa hoạt động như chất chống oxy hóa, giữ cho làn da trẻ trung và tươi tắn. Bột ca cao cũng chứa caffeine giúp bạn có được làn da săn chắc và dẻo dai. Nó giúp phân hủy chất béo và giảm tích nước trong da, mang lại làn da săn chắc, khỏe mạnh. Mặt nạ sữa chua sô cô la Nguyên liệu: Bột cacao Mật ong Sữa chua Cách làm: Cho một thìa bột cacao vào bát, một thìa mật ong và một thìa sữa chua rồi trộn đều. Thoa đều hỗn hợp lên mặt, trừ mắt và để khoảng 25-30 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ sô cô la cho làn da săn chắc

Thành phần:

Sô cô la nấu chảy

1 quả chuối

1 ít dâu tây

1 ít dưa hấu

Cách làm: Xay nhuyễn tất cả các loại trái cây trong máy xay sinh tố. Sau đó, thêm sô cô la đã đun chảy vào và trộn để tạo thành một hỗn hợp đặc. Đắp nó lên mặt và để trong ít nhất 15 phút. Rửa sạch bằng nước ấm.



Mặt nạ bơ và sô cô la

Nguyên liệu:

Một quả bơ chín

1 muỗng canh bột ca cao

1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm: Nghiền quả bơ đã gọt vỏ thêm mật ong và 1 muỗng canh bột ca cao vào quả bơ nghiền để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp lên mặt và để trong khoảng 30 phút. Sau 30 phút, nhẹ nhàng lột mặt nạ và rửa mặt bằng nước lạnh và lau khô. Bạn đắp mặt nạ vài lần một tuần nếu muốn và có thời gian nhé.

Ảnh minh họa



Mặt cà phê và sô cô la

Nguyên liệu:

1 thìa bột cà phê mới xay (nếu bạn có thể lấy hạt cà phê xanh thì càng tốt vì giàu chất chống oxy hóa)

1 thìa bột ca cao

2-3 thìa sữa

Cách làm: Lấy một thìa bột cà phê cho vào bát. Thêm một thìa bột ca cao và trộn với sữa cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp theo chuyển động tròn lên mặt và cổ. Để khoảng 30 phút rồi rửa sạch bằng nước và lau khô.



Mặt nạ lột từ sô cô la

Nguyên liệu:

1/3 cốc bột cacao

1/4 cốc mật ong hữu cơ

2 thìa đường nâu

Cách làm: Thêm mật ong hữu cơ và đường nâu vào bột ca cao và trộn đều để tạo thành một hỗn hợp đặc. Thoa nó trên mặt và cổ của bạn và để nó trong 30 phút. Nhẹ nhàng bóc nó ra và rửa mặt bằng nước thường sau khi đắp. Trong khi ca cao và đường làm thông thoáng lỗ chân lông và loại bỏ tế bào chết trên da mặt thì mật ong lại tiêu diệt vi khuẩn và dưỡng ẩm cho làn da của bạn.

Ảnh minh họa

Hãy làm cho Ngày Sô cô la tình yêu trở nên đặc biệt bằng cách nuông chiều bản thân với những cách đắp mặt nạ từ sô cô la này. Chọn loại mà bạn thích nhất và xem sô cô la làm giàu và nuôi dưỡng làn da của bạn như thế nào nhé. Làn da của bạn sẽ rạng rỡ và tươi sáng trong thời gian ngắn để đón chào ngày lễ tình nhân tuyệt vời.

Theo times of india