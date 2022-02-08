Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông

Chăm sóc da 08/02/2022 12:24

Da có vảy và thiếu sức sống là điều mà ai cũng phải lo sợ trong mùa lạnh. Da khô và thô ráp xảy ra, trong khi vẻ tươi sáng tự nhiên biến mất. Thật không may, tất cả chúng ta có thể biết phải làm gì, nhưng không ai có thời gian nhiều để chú ý tới làn da đang bị đe dọa bởi cái lạnh.

Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Bản thân mùa đông thường có ít giờ ban ngày hơn ban đêm, những đợt lạnh liên tục ùa về, nhiều áo len, áo khoác và máy sưởi nhân tạo hơn. Tất cả chúng ta đều thích dành thời gian ngọt ngào của mình bên lò sưởi trong khi thưởng thức ly cocktail mùa đông yêu thích của mình và quấn lấy một chiếc chăn ấm áo. Đó chắc chắn là mùa tốt nhất để cảm nhận cái lạnh từ không khí và hơi ấm từ tâm hồn. Nhưng mọi thứ đều đi kèm với ưu và nhược điểm. Một trong những hiệu ứng dễ thấy nhất là tác động của mùa đông tạo ra trên làn da của chúng ta.

Da có vảy và thiếu sức sống là điều mà ai cũng phải lo sợ trong mùa lạnh. Da khô và thô ráp xảy ra, trong khi vẻ tươi sáng tự nhiên biến mất. Thật không may, tất cả chúng ta có thể biết phải làm gì, nhưng không ai có thời gian nhiều để chú ý tới làn da đang bị đe dọa bởi cái lạnh! Với công việc, cuộc sống, gia đình và bạn bè, nghĩa vụ không bao giờ kết thúc và mọi người dường như ít thời gian để quan tâm đến làn da của mình. 

Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Manju Chaudhary- Make Up Artist, chuyên gia trang điểm này đã chia sẻ một vài mẹo đơn giản để bạn có thể áp dụng để đối phó với những “hiểm họa” mùa đông mang lại lên làn da của mình mà không cần tốn kém thời gian.

  • Bước đầu tiên và quan trọng nhất là tránh tắm vòi hoa sen nước nóng. Nước phải luôn ấm là điều tốt hơn. Nước nóng làm cho da chúng ta dễ bị trầy xước và gây ngứa.
Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Luôn bắt đầu ngày mới của bạn với một loại kem dưỡng ẩm tốt để cung cấp nước cho làn da. Ngoài ra, người ta cũng có thể sử dụng dầu dừa vì nó phục hồi làn da và có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn
Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức mặt nạ tốt cho làn da của bạn khỏe mạnh, thì có một giải pháp cực hữu ít cho bạn. Bột yến mạch và sữa có tác dụng kỳ diệu đối với làn da của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là tạo một hỗn hợp đặc sệt từ bột yến mạch và sữa. Bạn cũng có thể thêm vài giọt mật ong (nếu da bạn quá khô) vào hỗn hợp này và đắp lên mặt. Áp dụng nó trên khắp khuôn mặt của bạn và để cho nó khô. Sau khi khô hoàn toàn, rửa sạch lại bằng nước ấm.
Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Phương pháp khắc phục da tổn thương tại nhà tốt nhất cho những người ăn uống lành mạnh là nhẹ nhàng thoa Đu đủ chín lên mặt và cổ trong 5 đến 10 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh hoặc dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau đi. Vitamin C từ đu đủ sẽ giúp da bạn phục hồi khỏi tình trạng khô ráp và trở nên căng mịn. 
  • Một phương pháp khắc phục da bị tái nhợt, khô ráp tại nhà rất lâu đời để làm sáng da tức thì và giữ cho làn da mềm mại là làm một hỗn hợp sữa, mật ong và một vài giọt nước hoa hồng cùng bột Gram (bột bắp) hoặc bột Besan (bột đậu), thoa nhẹ nhàng lên da 2 lớp rồi rửa sạch bằng nước. Điều này nên lặp lại 2 đến 3 lần một tuần.
Mẹo giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp vào mùa đông - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Theo times of india

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