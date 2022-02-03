6 cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa mụn cóc

Chăm sóc da 03/02/2022 13:46

Mụn cóc rất phổ biến và mặc dù những nốt mụn nhỏ, sần sùi này thường vô hại nhưng chúng chắc chắn ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn.

Mụn cóc do vi rút Human papillomavirus gây ra, chúng có thể bắt gặp ở hầu hết mọi nơi và dễ lây lan từ người này sang người khác. Có nhiều cách để loại bỏ mụn cóc, nhưng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn chúng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh, sạch sẽ.

Dưới đây là những bạn có thể thực hiện để ngăn mụn cóc xuất hiện trên da của bạn.

1. Không sử dụng khăn của người khác.

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Đôi khi, dùng chung khăn tắm với các thành viên trong gia đình có vẻ vô hại, nhưng đó thực sự là một trong những lý do khiến các u nhú và mụn cóc khó chịu có thể xuất hiện trên da của bạn. Nếu ai đó trong gia đình bạn bị mụn cóc, thì việc sử dụng cùng một chiếc khăn sẽ có khả năng lây truyền bệnh từ người này sang người khác. 

Đảm bảo rằng mọi người đều có khăn tắm riêng và các vật dụng cá nhân khác, chẳng hạn như khăn mặt và đồ cắt móng tay.

2. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn.

6 cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa mụn cóc - Ảnh 2

 

Giữ cho làn da của bạn đủ nước là điều cần thiết để giúp da trẻ trung và không có nếp nhăn trong thời gian dài hơn. Nhưng sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp thường xuyên cũng có thể giúp ngăn ngừa mụn cóc. Khi da của bạn quá khô, vi rút Human papillomavirus dễ dàng xâm nhập vào các vết nứt trên da của bạn và gây ra những mụn cóc đáng lo ngại xuất hiện.

3. Bỏ thói quen cắn móng tay.

6 cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa mụn cóc - Ảnh 3

 

Cắn móng tay là thói quen nhiều người khó bỏ. Nhưng ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng làm bỏ việc cắn móng đó vì sức khỏe của răng miệng, hãy cân nhắc thực hiện vì vẻ đẹp làn da của bạn. Cắn móng tay tạo ra những vết rách nhỏ trên da và mặc dù bạn có thể không nhìn thấy chúng, nhưng chúng tạo điều kiện cho vi rút gây mụn cóc xâm nhập vào cơ thể bạn.

4. Đảm bảo mang dép xỏ ngón khi đến hồ bơi.

6 cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa mụn cóc - Ảnh 4

 

Mặc dù bạn có thể cảm thấy dễ chịu khi đi chân trần trên sàn ấm xung quanh bể bơi, nhưng thực tế có nhiều lý do để bạn đi dép xỏ ngón, và ngăn ngừa mụn cóc là một trong số đó. 

Môi trường ấm và ẩm tạo ra nơi sinh sôi nảy nở hoàn hảo cho vi khuẩn, và khi da ẩm và mềm sẽ khiến da dễ bị các bệnh nhiễm trùng khác nhau, bao gồm cả Human papillomavirus. Mang dép xỏ ngón tại các phòng tắm công cộng và bể bơi có thể làm giảm nguy cơ bị mụn cóc ở chân.

5. Che vết cắt và vết xước của bạn.

6 cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa mụn cóc - Ảnh 5

 

Làm sạch và che vết cắt có thể giúp chúng nhanh lành hơn và cũng có thể bảo vệ bạn khỏi bị mụn cóc. Nếu bạn  tình cờ chạm vào thứ gì đó bị nhiễm vi-rút gây mụn cóc, có khả năng nó sẽ xâm nhập vào cơ thể bạn qua vết xước.

6. Tránh cạo mụn cóc.

6 cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa mụn cóc - Ảnh 6

 

Cạo râu cho phép bạn loại bỏ lông không mong muốn ngay lập tức, nhưng nếu bạn có mụn cơm, mụn cóc tốt hơn là nên chọn các phương pháp tẩy lông khác. Khi cạo, bạn sẽ tạo ra những vết cắt nhỏ trên da và nó có thể làm lây lan vi-rút gây mụn cóc cho bất kỳ vùng da nào bạn cạo. Cạo mụn cóc và sau đó cạo các vùng khác trên cơ thể có thể dẫn đến một số mụn cóc mới trên da của bạn.

Theo Brightside

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