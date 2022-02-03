8 cách tự nhiên giúp phục hồi làn da bị tổn thương

Chăm sóc da 03/02/2022 13:44

Da của chúng ta phải tiếp xúc với nhiều yếu tố có hại hàng ngày. Không thể tránh khỏi ô nhiễm, tia nắng và khói bụi, tất cả đều khiến làn da trông “già” hơn so với thực tế. Thay vì tiêu xài hoang phí cho các sản phẩm mỹ phẩm đắt tiền, hãy thử cân nhắc sử dụng các biện pháp tự nhiên để chống lại mụn trứng cá, chứng tăng sắc tố da và các vấn đề về da khác.

Mặc dù các phương pháp chăm sóc da mặt đắt tiền và các dịch vụ chăm sóc da đều có giá trị, nhưng đôi khi những thủ thuật đơn giản nhất cũng có hiệu quả không kém. Dưới đây là các phương pháp chữa trị tự nhiên để có được làn da tươi trẻ như mong đợi.

1. Hãy thử phương pháp chườm đá để làm da thêm căng mọng.

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Thoa đá lạnh từ lâu đã trở thành thói quen làm đẹp của phụ nữ châu Á. Về cơ bản, đây là phương pháp để da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh trong vài phút, thường là sử dụng một viên đá lạnh. Bằng cách này, bạn có thể làm giảm bọng mắt trên khuôn mặt, làm căng da, giúp da trở nên sáng mịn và tươi tắn. Hơi lạnh cũng có thể làm giảm kích thước lỗ chân lông, giúp làn da của bạn nhìn chung mịn màng hơn.

Lời khuyên : hãy cẩn thận không để da tiếp xúc quá nhiều với đá vì nó có thể gây bỏng lạnh.

2. Điều trị da bằng hỗn hợp tẩy tế bào chết từ cà phê tự nhiên.

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Uống cà phê điều độ chắc chắn có thể tăng cường năng lượng và sự trao đổi chất, nhưng bạn có biết nó cũng có thể giúp ích rất nhiều cho làn da của bạn? 

Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong caffeine cũng có lợi khi thoa bên ngoài da. Bạn có thể kết hợp cà phê xay với các nguyên liệu khác từ nhà bếp của bạn như mật ong, dầu dừa hoặc sữa để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên. Hỗn hợp này sẽ tẩy tế bào chết trên da, giảm mụn và vết thâm, giúp da mặt bạn mịn màng và không tì vết.

3. Sử dụng quế như một chất tăng cường lưu lượng máu.

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Quế, một loại gia vị cần có trong nhiều bữa ăn cũng có thể trở thành một nguyên liệu có thể sử dụng trong quá trình chăm sóc da của bạn. 

Chất chống oxy hóa và chống viêm của nó có thể là “đồng minh” của bạn trong việc chống lại mụn trứng cá và các dấu hiệu lão hóa. Loại gia vị này cũng nổi tiếng với việc thúc đẩy lưu lượng máu: điều trị làn da của bạn bằng hỗn hợp làm từ mật ong, quế và sữa chua sẽ giúp da sáng và đều màu hơn. Vì máu lưu thông tốt đồng nghĩa việc da dẻ hồng hào hơn, nên đôi môi của bạn sẽ trông đầy đặn hơn.

Mẹo : Quế có thể có tác dụng phụ. Một số người quá nhạy cảm với nó, vì vậy bạn nên dùng một lượng nhỏ nó cho lần áp dụng lên da đầu tiên. Đắp bột quế lên một điểm nhỏ trên da và nếu bạn thấy mẩn đỏ hoặc ngứa, hãy rửa sạch ngay lập tức.

4. Đừng ngần ngại sử dụng trà xanh bên ngoài da thay vì chỉ uống nó.

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Mặc dù những lợi ích sức khỏe của trà xanh mang lại có thể được tận dụng bằng cách uống nó, nhưng việc thoa nó lên da cũng có những lợi ích nhất định. 

Được biết đến với đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa, loại nước giải khát này cũng là một phương pháp điều trị tuyệt vời cho làn da bị mụn trứng cá. Nhưng mụn trứng cá không phải là sản phẩm phụ duy nhất của lối sống hiện đại. Lịch trình ngủ kém và quá nhiều muối trong thức ăn thường dẫn đến bọng mắt to trên khuôn mặt, đặc biệt là xung quanh mắt. Đắp mắt bằng túi trà xanh sẽ giúp bạn giảm sưng.

Mẹo : Nếu bạn tìm thấy trà xanh xay tại cửa hàng hữu cơ địa phương, bạn không nên rời cửa hàng mà chưa mua nó nhé! Bột trà xanh có thể là một thành phần tuyệt vời để làm mặt nạ tự nhiên.

5. Chống quầng thâm mắt bằng baking soda.

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Nếu thường xuyên phải vật lộn với quầng thâm mắt, bạn nên cân nhắc thêm một loại mặt nạ tự làm từ những nguyên liệu trong nhà bếp. Baking soda nổi tiếng với đặc tính tẩy trắng, vì vậy kết hợp nó với sữa có thể làm giảm vết thâm nặng hiệu quả. Vì natri cũng chứa chất chống viêm và khử trùng, nó có thể là một thành phần hữu ích trong các loại kem trị kích ứng da và phát ban.

6. Sử dụng nước ép khoai tây như một chất làm trắng tự nhiên cho các vết thâm, nám trên da.

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Vì khoai tây không chỉ chứa nhiều khoáng chất và vitamin mà còn chứa nhiều calo nên nhiều người tránh sử dụng loại rau này hàng ngày trong chế độ ăn uống của họ. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua nó trong quy trình chăm sóc da của mình. Nghe có vẻ lạ, nhưng nước ép khoai tây là một chất làm trắng tự nhiên. Điều trị mụn bọc, vết cháy nắng và vết thâm trên da của bạn bằng nước ép này và hãy xem hiệu quả nó mang lại nhé.  

7. Làm dịu cơ thể và làn da với trà hoa cúc.

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Nhiều người thích uống một tách trà hoa cúc trước khi ngủ để làm dịu cơ thể và thần kinh. Nhưng bạn có biết nó cũng có tác dụng làm dịu làn da của bạn? 

Trà hoa cúc được công nhận là có chất chống viêm và do đó rửa mặt bằng trà là một cách tự nhiên tuyệt vời để giảm mẩn đỏ và viêm da. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm hàng ngày nếu bạn có làn da khô hoặc bị kích ứng.

8. Loại bỏ các vết sẹo trên da bằng vỏ chuối.

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Phụ nữ trên khắp thế giới thề rằng chà xát vỏ chuối lên da có thể giúp giải quyết một số khuyết điểm phổ biến nhất. Họ cho rằng nó có thể làm mờ sẹo mụn nhanh hơn đồng thời dưỡng ẩm cho da và giảm nếp nhăn. Hãy ghi nhớ điều này và suy nghĩ kỹ trước khi vứt vỏ chuối vào lần sau nhé.

Theo Brightside

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