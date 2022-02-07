7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da

Chăm sóc da 07/02/2022 05:43

Có một làn da tuyệt vời không chỉ là do di truyền tốt mà còn là việc bạn có một thói quen chăm sóc da tuyệt vời, thậm chí là những lựa chọn sản phẩm tốt cho da.

Chi phí sản phẩn dưỡng da không nhất thiết phải cao vì có những thứ bạn có trong tủ đựng thức ăn, chẳng hạn như cà rốt, mật ong và quế, có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da. Bạn chỉ cần tìm ra công thức tốt nhất với những nguyên liệu tự nhiên đó và cho chúng một cơ hội để chứng minh cho bạn thấy chúng có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn như thế nào.

Sau đây là 7 thành phần tự nhiên rất có lợi mà bạn có thể dùng để chăm sóc da hàng ngày của mình cùng với một số mẹo nhỏ về những thành phần mà bạn nên tránh.

1. Mật ong 

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 1

 

Mật ong nguyên chất được biết đến với đặc tính chống vi khuẩn trên da, đặc biệt là đối với những người đang phải vật lộn với mụn trứng cá hoặc bệnh vẩy nến. Mật ong Manuka được cho là tốt đến mức ngay cả các bác sĩ cũng đang sử dụng nó trong các cơ sở y tế. Điều quan trọng là mật ong bạn sử dụng trên mặt phải là sản phẩm không được khử trùng và càng tinh khiết càng tốt để tất cả các lợi khuẩn tự nhiên có thể thực hiện được khả năng tối ưu của chúng. Trước khi sử dụng mật ong, bạn cần làm xét nghiệm dị ứng để đảm bảo rằng mình không bị dị ứng với các thành phần có trong mật ong.

2. Cam thảo

 

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 2

Chiết xuất rễ cam thảo được sử dụng để điều trị bệnh chàm và mụn trứng cá, và đó là do đặc tính kháng khuẩn của nó. Nó có thể giúp giảm tăng sắc tố và làm chậm quá trình lão hóa vì chúng cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các tia UV có hại. Nó rất lý tưởng cho những ai bị ngứa và kích ứng da và có thể kết hợp với vitamin C trước khi thoa kem chống nắng thông thường. 

Bạn có thể tạo công thức của riêng mình bằng cách trộn một số chiết xuất cam thảo với gel lô hội, bạn sẽ không phải lo lắng về việc dị ứng nặng vì trường hợp bị vậy rất hiếm.

3. Quế 

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 3

 

Quế có hiệu quả tuyệt vời trong việc bảo vệ các tế bào da của bạn do đặc tính chống oxy hóa của nó. Đã có khá nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất quế có tác dụng thúc đẩy collagen rất có lợi . Nếu muốn dùng để đắp mặt nạ, bạn có thể kết hợp 3 phần mật ong nguyên chất và 1 phần quế xay rồi thoa lên mặt.

Tuy nhiên, bạn nên thận trọng trong trường hợp bạn bị dị ứng với quế. Cần lưu ý rằng có thể sẽ có lợi hơn cho làn da của bạn nếu bạn sử dụng chiết xuất quế thay vì quế xay.

4. Cà rốt

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 4

 

Cà rốt rất giàu kali và do đó có thể cung cấp độ ẩm cho làn da khô của bạn. Vitamin A được tìm thấy trong chúng có thể loại bỏ dầu thừa tích tụ trên da mặt của bạn đồng thời loại bỏ tất cả các độc tố. Ngoài ra, beta-carotene trong chúng bảo vệ da khỏi tia UV và giúp bạn chống lại các giai đoạn đầu của quá trình lão hóa. Bạn có thể trộn nó với một ít gel lô hội hoặc làm mặt nạ bằng cách thêm một thìa cà phê mật ong và một thìa cà phê sữa trộn với nước cốt cà rốt.

 

5. Kefir

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 5

 

Do chứa nhiều men và vi khuẩn, Kefir có thể làm dịu làn da khô, giúp giảm mẩn đỏ và tiếp thêm sinh lực cho làn da mệt mỏi. Nó cũng thúc đẩy sản xuất collagen và axit hyaluronic, do đó loại bỏ các dấu hiệu lão hóa và các dấu hiệu căng thẳng của làn da. Nó cũng lý tưởng để tẩy tế bào chết và có thể cân bằng độ pH của da, điều này rất quan trọng nếu bạn bị kích ứng và mẩn đỏ. Để dùng đắp mặt nạ, bạn có thể lấy nước ép của 1 quả dưa chuột trộn với 2 thìa Kefir rồi đắp lên mặt trong 20 phút.

 

6. Quả việt quất 

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 6

 

Qủa việt quất rất giàu vitamin C và K, rất tốt trong việc giúp vết thương và vết cắt mau lành hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên thoa trực tiếp trái cây sống lên da, mà thay vào đó, hãy ăn một bát việt quất. Nếu bạn muốn trộn chúng thành mặt nạ, bạn có thể thêm một ít sữa chua không đường vào cùng để đắp. Điều này sẽ làm trẻ hóa làn da của bạn, tăng cường sản xuất collagen và chống lại quá trình lão hóa sớm.

Ngoài ra, ăn nhiều quả việt quất sẽ cải thiện lưu thông máu của bạn và cải thiện tình trạng da của bạn. Dù bạn ăn hay đắp mặt, quả việt quất đều có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn.

7. Gỗ đàn hương 

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 7

 

Ngoài là một hương thơm có trong nhiều loại nước hoa, gỗ đàn hương còn rất tốt cho làn da. Nó giúp làm mờ sẹo, viêm, nếp nhăn và cả bệnh vẩy nến. Thậm chí đã có một số nghiên cứu cho thấy nó có thể điều trị mụn trứng cá như thế nào khi được các bà nội trợ Ấn Độ sử dụng trong các phương pháp điều trị tại nhà. Có 6 loại gỗ đàn hương khác nhau và bạn có thể sử dụng nó ở dạng bột, dầu, xà phòng hoặc nước hoa.

Một công thức tuyệt vời mà bạn có thể làm theo là trộn 2 thìa bột gỗ đàn hương với 1 thìa nước hoa hồng. Sau đó thoa lên mặt sạch và để khô trong 10-15 phút.

Mẹo hay : những gì bạn nên tránh bôi lên mặt

7 thành phần tự nhiên sẽ khiến bạn bất ngờ về công dụng làm rạng rỡ làn da - Ảnh 8

 

  • Lòng trắng trứng: Có nhiều lý do khiến lòng trắng trứng không phải là một thứ lý tưởng để đắp lên da. Bạn có thể bị dị ứng, nhiễm khuẩn salmonella hoặc kích ứng da nói chung. Ngoài ra, nếu bạn đã có một vết cắt hoặc vết thương nhỏ, lòng trắng trứng có thể tạo ra nhiễm trùng.
  • Nước chanh: Mặc dù chanh có nhiều lợi ích cho làn da, nhưng các tác dụng phụ cũng có thể đi kèm. Kích ứng da là tác dụng phụ số một và sau khi dùng chanh có thể bị cháy nắng. Bạn phải tránh việc thoa nước chanh sau đó để mặt tiếp xúc với ánh nắng.
  • Giấm táo: Nhiều người sử dụng thành phần này cho các phương pháp điều trị da, nhưng nó nên được sử dụng một cách thận trọng. Cảm giác châm chích là tác dụng phụ nhẹ hơn mà bạn có thể gặp phải và ăn mòn da là tác dụng tồi tệ nhất của giấm táo. Vết bỏng trên da mặt cũng có thể xảy ra nếu bạn sử dụng giấm táo quá thường xuyên.
  • Tinh thể đường: Những hạt đường bạn mua từ cửa hàng có thể không phù hợp thoa  trên da của bạn và nó sẽ gây kích ứng nghiêm trọng nếu không muốn nói là sẹo. Và chúng ta không phải đang nói về mặt nạ mua ở cửa hàng, mà là về sản phẩm tẩy tế bào chết chứa tinh thể đường. Đó là lý do tại sao bạn nên tránh sử dụng đường thông thường trong việc tẩy tế bào chết cho mặt tự làm của mình.

Theo Brightside

 

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