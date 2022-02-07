6 cách tự nhiên để thoát khỏi mụn và làm cho làn da của bạn trở nên ‘hạnh phúc’

Dưới đây là một số cách tự nhiên giúp bạn loại bỏ mụn.

Chúng ta có thế khắc phục được mụn và tạm biệt chúng khỏi làn da bằng những nguyên liệu tự nhiên. Có nhiều cách tiếp cận tự nhiên để làm dịu da và đưa làn da của bạn trở lại bình thường ngay cả khi bạn vừa nổi mụn.

Bạn càng chườm nhiều đá lên mụn bị viêm, mụn sẽ càng bắt đầu biến mất dần dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Đá sẽ giúp làm lành mụn bằng cách làm giảm mẩn đỏ và từ đó làm cho mụn bớt đi trông thấy. Chườm đá lên nốt mụn cũng có thể hữu ích nếu mụn sưng tấy, chẳng hạn như mụn nang.

Bạn có thể chọn thời điểm sử dụng đá viên để chườm này. Tùy thuộc vào thói quen da hàng ngày của bạn, bạn có thể áp dụng nó vào buổi sáng và buổi tối, hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày. Nếu bạn có nhiều mụn, hãy sử dụng một túi đá lớn hơn. Đối với 1 nốt mụn, hãy đặt một viên đá lạnh lên chườm nốt mụn đó.

Cách sử dụng:

Nhẹ nhàng làm sạch mụn bằng nước ấm

Bọc một viên đá lạnh và đặt lên nốt mụn trong 1 phút

Chờ một vài phút trước khi bạn thoa lại vì điều này sẽ ngăn chặn sự xáo trộn mô tế bào da

Đừng quên lấy nó ra trước khi ngủ

Nếu bạn không có đá, bạn có thể sử dụng một túi rau đông lạnh!

2. Dầu Jojoba

Dầu jojoba xuất phát từ một loại cây được trồng ở những nơi khô hạn như miền bắc Mexico. Nó được lấy từ hạt Simmondsia chinensis và người ta sử dụng nó cho mục đích y học. Dầu chứa nhiều vitamin và khoáng chất phong phú, nó hoạt động để cấp ẩm cho da và cũng có thể được sử dụng để chống lại nhiễm trùng. Điều tuyệt vời hơn nữa là nó có thể được áp dụng trên mắt của bạn mà không gây kích ứng.

Cách sử dụng:

Cho một lượng nhỏ dầu lên ngón tay.

Xoa nhẹ nhàng lên mặt.

3. Aspirin nghiền

Aspirin là một loại thuốc có nguồn gốc tự nhiên, chiết xuất từ ​​Spiraea - một loại cây có họ với hoa hồng bao gồm axit salicylic (rất tốt để giảm mụn) mà người Ai Cập cổ đại đã sử dụng như một phương pháp chống viêm. Loại thuốc chống viêm không steroid ( có tác dụng làm giảm viêm) này giúp làm giảm mẩn đỏ và sưng tấy mà mụn nhọt đôi khi có thể gây ra khi chúng trở thành mụn nang gây đau đớn. Chỉ nên áp dụng phương pháp dùng aspirin tự nhiên này nếu mụn nhọt nghiêm trọng hơn, tức là chúng đang trở nên rất đau.

Cách sử dụng:

Nghiền aspirin thành bột và trộn với nước ấm.

Khi thực hiện xong bước đầu tiên, bạn hãy đắp hỗn hợp trực tiếp lên nốt mụn để giảm sưng tấy.

Điều này sẽ giúp điều trị cơn đau sau khi phát mụn rộng hơn trên da.

Bạn cũng có thể thêm một ít mật ong vào hỗn hợp.

4. Dầu hạt lanh

Dầu hạt lanh chứa một axit béo omega-3 được gọi là alpha-linolenic rất tốt để giảm sưng, khô và kích ứng da. Điều này sẽ giữ nước cho làn da, làm mới các tế bào da và làm đều màu da tự nhiên.

Nếu bạn đã có sẹo mụn và quá muộn để chữa lành chúng, đừng lo lắng. Dầu hạt lanh giúp loại bỏ một chút sẹo mụn và vết thâm trên da của bạn.

Cách sử dụng:

Nhỏ 1 giọt dầu hạt lanh lên ngón tay của bạn.

Đặt nó lên của làn da của bạn.

Xoa nó vào vết sẹo hay mụn.

5. Dưa chuột

Chúng không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong mà còn tốt cho cả bên ngoài! Dưa chuột rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C và axit folic, chúng cũng dưỡng ẩm và làm dịu làn da của bạn, có nghĩa là chúng là nguyên liệu tuyệt vời để làm mặt nạ và giúp giảm viêm.

Cách sử dụng:

Xay một quả dưa chuột trộn với một chén bột yến mạch.

Khuấy một thìa cà phê hỗn hợp này với một thìa sữa chua.

Thoa trên mặt.

Để nó trong 30 phút.

Rửa sạch mặt.

6. Dầu hương thảo

Cây hương thảo, hay Rosmarinus officinalis, được sử dụng thường xuyên vào ngày xưa - người Ai Cập đôi khi sử dụng nó để thờ cúng, và các sinh viên Hy Lạp sử dụng nó để tăng cường trí nhớ của họ. Họ hàng của loại cây này bao gồm những thực vật mà đôi khi bạn thường thích thêm vào thức ăn của mình khi nấu, như rau oregano và húng quế! Hương thảo chứa những tinh chất lành mạnh như canxi, vitamin B-6 và sắt.

Bản thân dầu hương thảo rất tốt để làm cho da sáng, giảm đau và viêm do mụn nhọt. Nếu bạn đang bị mụn “nở hoa” trên mặt , thì đây là giải pháp tự nhiên vì nó có chất chống oxy hóa !

Cách sử dụng:

Trộn 2 thìa đất sét xanh và 1 thìa lô hội.

Thêm 2 giọt của mỗi thứ sau: dầu hương thảo, dầu cây trà và tinh dầu chanh. Trộn đều tất cả.

Thoa nó trên khuôn mặt của bạn và để nó trong 5-10 phút.

Rửa sạch bằng nước lạnh.

Lặp lại sau 1 tuần.



Một sự thật thú vị khác là nó còn giúp chống lại quá trình lão hóa.

An Nhiên (Theo Brightside)