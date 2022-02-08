Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân?

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Ngày lễ tình nhân là ngày mà những người yêu nhau bày tỏ tình cảm và tập trung vào những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng cho dù bạn còn độc thân hay không, không gì có thể ngăn cản bạn yêu chính mình. Vì vậy, trong ngày lễ tình nhân này cũng hãy tự chăm sóc và nuông chiều làn da của bạn. Pooja Malhotra, Chuyên gia trang điểm tại Kiko Milano gợi ý một số mẹo đơn giản để chuẩn bị cho làn da của bạn rạng rỡ trong ngày đặc biệt này.

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Bắt đầu chế độ chăm sóc da với dưỡng ẩm, làm sạch cơ bản. Bạn nên tẩy tế bào chết cho da bằng cách sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết để lấy đi bụi bẩn, ô nhiễm và tế bào chết trên da. Tẩy da chết thường xuyên giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc và ngăn ngừa mụn bùng phát. Tẩy tế bào chết tự chế từ các nguyên liệu tự nhiên cũng có thể được sử dụng để loại bỏ da thừa và bụi bẩn tích tụ trên da.