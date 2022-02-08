Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân?

Chăm sóc da 08/02/2022 11:24

Mùa valentine ngọt ngào sắp đến, chuẩn bị một làn da tươi trẻ, căng mọng và sáng mịn sẽ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả những người đã đang và sẽ bước vào tình yêu. Dù bạn là người độc thân hay đã có người cùng sẻ chia, chăm sóc thì nâng niu làn da của chính mình sẽ luôn là điểm cộng tuyệt vời trong mùa lễ tình nhân ấm áp.

Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày lễ tình nhân là ngày mà những người yêu nhau bày tỏ tình cảm và tập trung vào những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng cho dù bạn còn độc thân hay không, không gì có thể ngăn cản bạn yêu chính mình. Vì vậy, trong ngày lễ tình nhân này cũng hãy tự chăm sóc và nuông chiều làn da của bạn. Pooja Malhotra, Chuyên gia trang điểm tại Kiko Milano gợi ý một số mẹo đơn giản để chuẩn bị cho làn da của bạn rạng rỡ trong ngày đặc biệt này.

Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bắt đầu chế độ chăm sóc da với dưỡng ẩm, làm sạch cơ bản. Bạn nên tẩy tế bào chết cho da bằng cách sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết để lấy đi bụi bẩn, ô nhiễm và tế bào chết trên da. Tẩy da chết thường xuyên giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc và ngăn ngừa mụn bùng phát. Tẩy tế bào chết tự chế từ các nguyên liệu tự nhiên cũng có thể được sử dụng để loại bỏ da thừa và bụi bẩn tích tụ trên da.

Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 3
Ảnh minh họa
Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Một chế độ chăm sóc da tốt là điều quan trọng cần được tuân thủ cả ngày và đêm. Điều quan trọng nữa là tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Bổ sung nước càng nhiều càng tốt. Nên uống nhiều nước trong ngày để thải độc tố trong cơ thể. Mặt nạ dạng miếng là lý tưởng để có một làn da sáng tức thì. Nuôi dưỡng làn da của bạn với một loại serum giàu Vitamin C, E và Axit Hyaluronic là điều cần thiết. Serum có Retinol có công dụng chống lão hóa và tốt cho làn da sinh trưởng khỏe mạnh.

Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 5
Ảnh minh họa
Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Sử dụng các sản phẩm làm đẹp tự nhiên không chứa hóa chất độc hại, paraben và sulphates. Bạn cũng đừng bỏ qua việc thoa kem chống nắng.

Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 7
Ảnh minh họa

 

Chế độ chăm sóc môi cũng quan trọng như chế độ chăm sóc da. Tẩy tế bào chết cho môi bằng cách sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết chuyên dụng cho môi. Sử dụng Son dưỡng ẩm thường xuyên. Giữ lớp trang điểm mỏng và tập trung nhiều hơn vào bảo vệ làn da. Một thỏi son đỏ là màu hoàn hảo cho những dịp đặc biệt như lễ tình nhân nhưng hãy nhớ chăm sóc kỹ đôi môi để lên màu son chuẩn mà không gây thâm môi nhé.

Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 8
Ảnh minh họa
Làm thế nào để dưỡng da cấp tốc sẵn sàng cho mùa lễ tình nhân? - Ảnh 9
Ảnh minh họa

 

Theo times of india

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