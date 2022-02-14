"Bóc mẽ" 7 sai lầm huyền thoại khi làm đẹp mà nhiều chị em vẫn tin "sái cổ"

Thay vì làm giảm cái nhìn về hình ảnh cơ thể tròn trịa một cách kỳ diệu, màu đen thực sự làm ngược lại. Nó làm cho bạn trông lớn hơn kể từ khi diện vào những trang phục mang màu sắc này. Bạn cũng thu hút sự chú ý vào những gì bạn đang cố gắng che giấu vì màu đen thực sự là một màu sáng. Ảo ảnh quang học không hoạt động trong ánh sáng ban ngày vì vậy quần áo đơn sắc không giúp bạn trông mảnh mai hơn.

Thay vào đó, hãy thử chọn màu xanh lá cây đậm, xanh nước biển và xám.

Lầm tưởng 2: Kem có SPF cao bảo vệ bạn tốt hơn.

Chỉ vì nhãn ghi SPF 30 không có nghĩa là khả năng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời sẽ kéo dài 10 giờ. Bạn có thể rơi vào bẫy và chỉ thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao nhất một lần. Trên thực tế, không quan trọng mức độ SPF cao bao nhiêu, kem chống nắng nên được thoa lại sau mỗi 2 giờ. Nếu đổ mồ hôi hoặc bơi nhiều, bạn nên làm điều đó thường xuyên hơn .

Lầm tưởng 3: Đừng bao giờ làm da nổi mụn.

Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng mụn nhọt sẽ chỉ xuất hiện những nốt mụn mới. Tuy nhiên, nó có thể có lợi cho da mặt của bạn nếu bạn biết mụn nào sẽ nổi và nổi khi nào. Nên nặn những mụn có màu vàng và bị viêm vì nó thúc đẩy quá trình chữa bệnh và giải phóng vi khuẩn tạo ra áp lực dưới da của bạn.

Bạn cũng nên nặn mụn đã chín bằng ghim hoặc kim đã khử trùng. Hãy nhớ rằng tốt hơn hết bạn nên tin tưởng vào chuyên gia da liễu vì việc nặn mụn này rất dễ bị nhiễm trùng hoặc thậm chí là sẹo .

Lầm tưởng 4: Gội đầu hàng ngày có hại.

Gội đầu mỗi ngày là hoàn toàn tốt và khỏe mạnh. Mọi thứ phụ thuộc vào loại tóc và mức độ hoạt động của bạn. Điều bạn không nên bỏ qua là các thành phần được sử dụng trong dầu gội đầu của bạn. Đảm bảo rằng chúng không khắc nghiệt như chứa silicon, panthenol, v.v... Bạn thậm chí có thể sử dụng dầu xả hàng ngày sau khi gội đầu.

Lầm tưởng 5: Uống nước chữa khô da.

Uống nước không hiệu quả và uống quá nhiều nước có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe. Da bạn bị mất nước không phải do bạn uống không đủ nước mà do nước bốc hơi khỏi da nhanh chóng. Chăm sóc da tốt cần ngăn ngừa điều này xảy ra và giữ độ ẩm trong thời gian dài hơn. Các sản phẩm có axit hyaluronic được cho là có hiệu quả cao và phù hợp với mọi loại da.

Lầm tưởng 6: Bạn có thể thoát khỏi quầng thâm mắt do di truyền

Thật không may, bạn không thể làm gì nhiều về sắc tố di truyền dưới mắt. Bạn có thể ngủ nhiều và thực hiện một lối sống lành mạnh mà vẫn có những quầng thâm đó nếu đó là quầng thâm có tính di truyền. Quầng thâm cũng có thể xấu đi nếu bạn đi dưới ánh sáng mặt trời. Bạn không thể loại bỏ chúng hoàn toàn vì bạn có khuynh hướng di truyền khi có những quầng thâm đó nhưng ít nhất bạn có thể che quầng thâm bằng lớp trang điểm.

Lầm tưởng 7: Các sản phẩm chăm sóc tóc có thể chữa được tóc chẻ ngọn

Các sản phẩm dành cho tóc chỉ mang đến giải pháp tạm thời bằng cách kết nối các sợi tóc lại với nhau làm chúng suôn mượt hơn. Tuy nhiên, chúng không thực sự giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Các loại serum và dầu dưỡng tóc có thể làm cho tóc chẻ ngọn ít được chú ý hơn và cũng có thể làm chậm quá trình này. Tuy nhiên, nó không thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề. Thường xuyên đắp mặt nạ ủ tóc, cắt tỉa tóc và bảo vệ tóc khỏi ánh nắng trực tiếp sẽ có tác dụng tốt hơn.

Theo Brightside