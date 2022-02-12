7 hành động vô hại nhưng có thể làm tắc lỗ chân lông khiến da mặt sần sùi như vỏ cam, điều thứ 3 nhiều người mắc

Hãy xem xét kỹ hơn những điều nhỏ hàng ngày mà chúng ta làm có thể góp phần gây ra vấn đề về da này.

Bạn có thể đã từng nghe nói rằng miệng của chó sạch hơn miệng của người, nhưng điều đó thực sự không đúng. Trên thực tế, miệng của chó chứa đầy vi khuẩn và mặc dù việc thể hiện tình cảm từ thú cưng của bạn thoạt đầu có vẻ không có hại, nhưng nếu bạn đã bị mụn trứng cá, nước bọt của chó con có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này.

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Khi ai đó hôn bạn, mũi của người đó có thể chạm vào mặt bạn. Sự kết hợp của dầu và ma sát có thể khiến da bạn nổi mụn. Ngoài ra, nếu người yêu của bạn có lông mặt, thì nó có thể làm xước da, gây kích ứng và đôi khi nổi mụn nhiều hơn.

3. Điện thoại của bạn

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Mặc dù có thể đúng là trong thời đại ngày nay, thật khó để tưởng tượng việc không sở hữu điện thoại, nhưng người ta đã phát hiện ra rằng chúng thực sự chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Mỗi khi chúng ta chạm da bằng điện thoại, chúng ta đang tiếp xúc da của mình với tất cả vi khuẩn và vi trùng và điều đó có thể dẫn đến mụn và lỗ chân lông bị tắc trong tương lai.

4. Kem đánh răng

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Mặc dù lời khuyên phổ biến là thoa kem đánh răng để làm sạch mụn, nhưng điều này không được khuyến khích. Hầu hết các loại kem đánh răng đều chứa một số thành phần như natri lauryl sulfat có thể gây kích ứng da và khiến da dễ nổi mụn hơn. Hơn nữa, nếu bạn bị nổi mụn ở quanh miệng hoặc cằm, hãy chú ý đến loại kem đánh răng bạn đang sử dụng.

5. Dầu dưỡng tóc của bạn

Nếu bạn nhận thấy những nốt mụn hoặc vết sưng tấy mọc dọc theo chân tóc, trán hoặc lưng thì có thể nguyên nhân là do dầu dưỡng tóc của bạn. Bạn nên xem kỹ danh sách thành phần các sản phẩm của mình vì rất nhiều trong số chúng có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Một mẹo hữu ích là rửa mặt và cơ thể sau khi xả sạch dầu xả trên tóc.

6. Thiếu ngủ

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Ngủ là thời gian cơ thể chúng ta sử dụng để tự bổ sung và nạp năng lượng. Thiếu ngủ đã được chứng minh là có thể gây ra rất nhiều vấn đề, bao gồm cả căng thẳng. Do đó sẽ dẫn đến viêm da và tăng sản xuất dầu làm tắc lỗ chân lông và nổi mụn.

7. Bột giặt của bạn

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Một số thành phần trong một số loại bột giặt nhất định có thể quá “khắc nghiệt” đối với da và khiến da phản ứng do cặn bột giặt còn sót lại trên vải. Ví dụ, cặn bột giặt có thể ảnh hưởng da khi bạn mặc quần áo hoặc khi bạn dùng khăn lau khô da. Nếu gần đây bạn đã thay đổi thói quen giặt giũ và nhận thấy một vài vết sưng mới trên mặt hoặc cơ thể đó có thể là lý do tại sao bạn nên xem lại bột giặt của mình.

Theo Brightside