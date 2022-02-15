Biết được bí quyết rửa mặt này, làn da của bạn sẽ thực sự 'tỏa sáng' nhờ du trình chăm sóc đơn giản nhưng cực hiệu quả đến từ các chuyên da hàng đầu về da liễu

Làm đẹp 15/02/2022 07:00

Nếu bạn hỏi 5 người bạn của mình về tần suất rửa mặt của họ, rất có thể bạn sẽ nhận được 5 ý kiến ​​rất khác nhau dựa trên loại da và thói quen trang điểm của họ. Khi nói đến việc làm sạch da, không có một công thức nào phù hợp với tất cả và cách bạn nên chăm sóc da tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ hoạt động và thậm chí cả thời tiết. 

Mặc dù người ta tin rằng rửa mặt một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối là đủ, nhưng nó có thể hiệu quả với một số người và quá nhiều hoặc không đủ đối với những người khác.

Để đi sâu hơn vào chủ đề này, dưới đây sẽ là những bí quyết trả lời cho câu hỏi rửa mặt với tần suất bao nhiêu là hiệu quả.

1. Da của bạn là da khô hoặc da nhạy cảm

Biết được bí quyết rửa mặt này, làn da của bạn sẽ thực sự 'tỏa sáng' nhờ du trình chăm sóc đơn giản nhưng cực hiệu quả đến từ các chuyên da hàng đầu về da liễu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Mặc dù bạn có thể cảm thấy sảng khoái khi vẩy nước lên làn da khô của mình, nhưng nó thực sự có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Nếu da của bạn là da khô và quá nhạy cảm, việc rửa mặt hai lần một ngày có thể quá kích ứng, và tốt hơn hết bạn chỉ nên rửa sạch bằng nước ấm vào buổi sáng mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. 

Sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ và có gốc dầu vào ban đêm có thể giúp rửa sạch các tạp chất mà không gây kích ứng làn da mỏng manh.

 

2. Da của bạn là da dầu và dễ nổi mụn

Biết được bí quyết rửa mặt này, làn da của bạn sẽ thực sự 'tỏa sáng' nhờ du trình chăm sóc đơn giản nhưng cực hiệu quả đến từ các chuyên da hàng đầu về da liễu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Nếu làn da của bạn dễ dàng trở nên "sáng bóng" theo nghĩa đen, mọi thứ đều có thể khiến da nổi mụn, thì việc bạn muốn làm sạch da càng nhiều càng tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng rửa mặt nhiều hơn hai lần một ngày thực sự có thể phá hỏng mọi nỗ lực của bạn, vì nó sẽ làm tăng tiết bã nhờn, gây ra mụn nhiều hơn. 

 

Để giúp làn da dầu của bạn tiết chế ít bã nhờn hơn, hãy chọn các loại sữa rửa mặt có thành phần kiềm dầu và nhớ đừng làm sạch da mặt quá nhiều.

 

 

Biết được bí quyết rửa mặt này, làn da của bạn sẽ thực sự 'tỏa sáng' nhờ du trình chăm sóc đơn giản nhưng cực hiệu quả đến từ các chuyên da hàng đầu về da liễu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Không gì có thể cải thiện tâm trạng và làm mới vẻ ngoài của bạn nhanh hơn việc trang điểm kỹ lưỡng, nhưng sản phẩm trang điểm tích tụ trên da dễ dàng và có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông và thậm chí là hình thành nếp nhăn sớm. Làm sạch đúng cách là chìa khóa quan trọng khi tẩy trang, và rửa sạch da hàng ngày sẽ giúp làn da của bạn tươi tắn và trẻ trung lâu hơn.

 

4. Bạn tập luyện thể thao hàng ngày

 

Biết được bí quyết rửa mặt này, làn da của bạn sẽ thực sự 'tỏa sáng' nhờ du trình chăm sóc đơn giản nhưng cực hiệu quả đến từ các chuyên da hàng đầu về da liễu - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Duy trì hoạt động là hoàn toàn quan trọng để giữ cân nặng của bạn được kiểm soát và giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng rửa mặt trước và sau khi tập luyện là quy tắc chăm sóc da bạn không nên vi phạm. Tẩy trang trước khi tập thể dục sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông xuất hiện khi vi khuẩn kết hợp với mồ hôi và da chết trên da mặt. Rửa sạch da ngay sau khi tập luyện xong có thể rửa sạch vi khuẩn gây mụn.

5. Bạn nhận thấy rằng làn da của bạn thay đổi theo mùa 

Biết được bí quyết rửa mặt này, làn da của bạn sẽ thực sự 'tỏa sáng' nhờ du trình chăm sóc đơn giản nhưng cực hiệu quả đến từ các chuyên da hàng đầu về da liễu - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Khi bạn tìm thấy một sản phẩm tốt cho làn da của mình, bạn sẽ có xu hướng tích trữ lại sản phẩm và sử dụng nó hàng ngày. Nhưng điều chỉnh thói quen chăm sóc da của bạn theo các mùa khác nhau thực sự có thể ngăn ngừa nhiều tình trạng da khó chịu và giúp da bạn không có nếp nhăn lâu hơn. Vào mùa đông, khi không khí trở nên lạnh hơn và khô hơn, tốt hơn hết bạn chỉ nên rửa mặt một lần mỗi ngày và sử dụng các loại kem dưỡng, serum có cường độ mạnh để giúp khóa độ ẩm cần thiết cho da.

Theo Brightside

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