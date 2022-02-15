Xóa bỏ tự ti về da mặt với 4 bí quyết 'tạm biệt' lông mặt ngay tại nhà này: Đơn giản nhưng kết quả lại vô cùng mĩ mãn

Quyết định loại bỏ lông mặt có thể đòi hỏi phải sử dụng đến các quy trình như tẩy lông, cấy chỉ và điều trị bằng laser. Tuy nhiên, không có phương pháp nào trong số này không gây đau đớn, không tốn kém hoặc đảm bảo không gây hại cho da khi triệt lông mặt.

Một số người có thể có lông mặt quá thô và sẫm màu, khiến người ta không mong muốn nói về điều này. Hơn nữa, sự hiện diện của lông trên khuôn mặt có thể làm mờ đi vẻ rạng rỡ của bạn, có thể gây trở ngại trong việc sử dụng các sản phẩm trang điểm , hoặc thậm chí can thiệp vào hoạt động của các sản phẩm chăm sóc da .

Các giải pháp tại nhà cũng có thể hiệu quả trong việc ngăn ngừa lông mọc ngược. Hơn nữa, chăm sóc da mặt không gì tuyệt hơn là đắp mặt nạ hữu cơ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những nguyên liệu dễ kiếm tại nhà như mật ong, baking soda, nghệ, trứng, bột đậu xanh, v.v. thực sự có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu.

Chuyển sang các cách tẩy lông mặt tự nhiên tại nhà là điều nên làm nếu bạn muốn tránh đau đớn hoặc không muốn tốn một xu nào. Các biện pháp khắc phục tại nhà không loại bỏ lông mặt hoàn toàn nhưng được cho là làm giảm sự phát triển của chúng.

Mặt nạ bột đậu xanh

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Bột đậu xanh còn được gọi là Besan, là một nguyên liệu dễ kiếm nhất tại nhà. Nhưng bạn sẽ cần các thành phần khác để chuẩn bị hỗn hợp hoàn hảo và những thành phần này là bột nghệ, kem và sữa.

Lấy một cái bát và trộn vào đó bốn muỗng canh bột đậu xanh, một muỗng cà phê bột nghệ, một muỗng cà phê kem và 2/3 muỗng cà phê sữa. Trộn tất cả các thành phần đúng cách cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Đắp hỗn hợp lên mặt và để khô. Khi hỗn hợp này đã đủ cứng trên da, đó là lúc bạn nên kéo hỗn hợp này theo hướng ngược lại với chiều mọc của lông, trong hầu hết các trường hợp là hướng lên trên.

Lông mặt sẽ không bị tách ra ngay lập tức trong lần kéo đầu tiên. Tuy nhiên, chân lông sẽ trở nên mềm và yếu. Lặp lại quá trình hai lần hoặc ba lần có thể cho thấy một số kết quả.

Mặt nạ lòng trắng trứng

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Khi bạn đã tách lòng trắng trứng khỏi lòng đỏ, thêm một thìa cà phê bột ngô và một thìa cà phê đường. Trộn tất cả các thành phần này cho đến khi hỗn hợp chuyển thành một hỗn hợp đặc. Thoa trên khuôn mặt của bạn một cách nhẹ nhàng. Khi da bạn căng lên vì lớp keo khô, hãy lột mặt nạ. Ít nhất hãy đợi 30 phút trước khi lột để thấy được kết quả tốt. Kết quả của thói quen này không chỉ lông được loại bỏ mà ngay cả tế bào da chết cũng bị bong ra.

Chuối và bột yến mạch

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Nếu bạn có một làn da khô, bạn không thể tìm thêm một giải pháp tẩy lông tự nhiên tốt hơn hỗn hợp chuối và yến mạch. Nó sẽ không chỉ giúp loại bỏ lông mặt mà còn nuôi dưỡng da mặt của bạn với các vitamin và khoáng chất quan trọng.

Để làm mặt nạ này, hãy lấy nửa quả chuối và nghiền nhuyễn. Đối với chuối nghiền, thêm hai thìa bột yến mạch và trộn tất cả chúng thành hỗn hợp sền sệt. Nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp lên mặt và đảm bảo rằng bạn di chuyển lòng bàn tay theo hướng ngược lại với chiều lông mọc. Sau khi chà trong 3-4 phút, để hỗn hợp nghỉ trên mặt. Sau khi hỗn hợp se lại trên da, đã đến lúc rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ bột gạo và bột nghệ

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Trộn hai muỗng canh bột gạo, hai muỗng cà phê bột nghệ và 2-3 muỗng cà phê sữa. Hỗn hợp của các thành phần này sẽ trông giống như một hỗn hợp đặc sệt của bột gạo. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp và giữ nó trên khuôn mặt của bạn cho đến khi nó chuyển sang dạng cứng. Trước khi rửa, cố gắng tách càng nhiều hỗn hợp càng tốt. Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng những cách tự nhiên tuy mất thời gian nhưng hiệu quả và cho kết quả lâu dài. Do đó, đừng mất kiên nhẫn trong những lần đầu tiên sửu dụng một biện pháp cải thiện da tự nhiên nhé. Thực hiện thường xuyên và đảm bảo kéo hoặc lột theo hướng ngược lại với sự phát triển của lông là lưu ý quan trọng. Sau khi bạn rửa sạch mặt, đừng quên thoa kem dưỡng ẩm.

Theo Times of india