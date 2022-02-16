Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả!

Làm đẹp 16/02/2022 09:30

Rụng tóc là một vấn đề rất phổ biến và thường rất khó đối phó. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta bị rụng tóc, từ chế độ ăn uống không tốt đến căng thẳng. Tuy nhiên, tận gốc rễ của nó, tình trạng rụng tóc xảy ra do da đầu bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng và kích thích cần thiết. 

Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một phương pháp được chứng minh là có thể giúp tóc mọc lại là sử dụng tinh dầu. Tinh dầu có tác dụng mạnh và hỗ trợ làm tăng sự phát triển của tóc bằng cách kích thích da đầu và các nang tóc. Tinh dầu cũng có nhiều tác dụng làm dịu do mùi hương tinh khiết của chúng, giúp tâm trạng của bạn thư giãn hơn khi chăm sóc bản thân. Radhika Iyer, người sáng lập của trung tâm sắc đẹp Beauty by Anahata chia sẻ: Bốn loại tinh dầu rất có lợi cho sự phát triển của tóc.

Xin lưu ý rằng luôn phải sử dụng tinh dầu sau khi pha loãng chúng với dầu vận chuyển, chẳng hạn như dầu dừa kết hợp với dầu thầu dầu.

Dầu hương thảo

Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả! - Ảnh 2
Ảnh minh họa
 

Tinh dầu hương thảo giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc bằng cách làm giãn nở các mạch máu và thúc đẩy sự nhân lên của tế bào. Nó cung cấp oxy cho da đầu và giúp phân phối các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Nó được biết đến rộng rãi với công dụng làm dày tóc, do đó giúp tóc mọc trở lại. Trộn 5-6 giọt tinh dầu hương thảo với dầu dừa và thoa lên da đầu. Giữ nguyên trong 10-15 phút và sau đó gội sạch bằng dầu gội tự nhiên.

Dầu sả

Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tinh dầu sả chanh rất tốt để chống lại gàu. Gàu là một lý do phổ biến khiến tóc rụng. Hương thơm của sả không chỉ vô cùng dịu nhẹ mà còn có hiệu quả trong việc loại bỏ da đầu khô. Trộn 3-4 giọt tinh dầu sả chanh với dầu gội hoặc dầu xả thông thường của bạn (tốt nhất là các sản phẩm tự nhiên hoặc hữu cơ) và sử dụng thường xuyên.

Dầu cam Bergamot

Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tinh dầu cam Bergamot có khả năng chống vi khuẩn và thúc đẩy da đầu khỏe mạnh hơn. Nó có đặc tính chống viêm làm mát da đầu, giảm nguy cơ bị viêm đau như nhọt hoặc đổ mồ hôi quá nhiều. Viêm cũng góp phần vào việc rụng tóc và cam bergamot rất tốt để chống lại điều đó. Dùng 3-4 giọt cam Bergamot trộn với dầu dừa và thoa lên da đầu. Gội đầu lại ngay sau đó.

Dầu gỗ tuyết tùng

Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Gỗ tuyết tùng là loại dầu giúp bạn ngăn ngừa rụng tóc trong tương lai! Loại tinh dầu này cân bằng các tuyến sản xuất dầu trên da đầu, cung cấp một môi trường lành mạnh cho các vi khuẩn thân thiện với tóc thực hiện công việc của chúng. Nó cũng có đặc tính chống nấm giúp ngăn ngừa gàu và da đầu khô và bong tróc. Dầu này tối ưu hóa sức khỏe da đầu của bạn, đảm bảo tóc bạn mọc lại trong môi trường an toàn và nuôi dưỡng. Trộn 3 giọt tinh dầu tuyết tùng với dầu dừa hoặc dầu thầu dầu rồi thoa lên da đầu.

Muốn tóc mọc lại nhanh, đừng bỏ qua 4 loại tinh dầu 'cực đỉnh' này, càng sử dụng tóc càng suôn mượt óng ả! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Tinh dầu rất tốt để thúc đẩy sự phát triển của da đầu, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chúng một cách an toàn. Pha loãng tinh dầu với dầu vận chuyển đúng cách, và luôn luôn tiến hành áp dụng trên một phần trước trên da đầu để kiểm tra xem có bất kỳ loại phản ứng nào hay không. Chúc bạn có một mái tóc bóng mượt và tràn đầy năng lượng tích cực nhé.

Theo Times of india

 

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