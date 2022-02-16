Sở hữu những bí kíp 'đỉnh của chóp' này mùa đông sẽ không còn là 'nỗi ám ảnh' với làn da của bạn

Làm đẹp 16/02/2022 16:30

Cái lạnh thường kèm với những cơn khô rát, dị ứng, ngứa ngáy và mẩn đỏ trên cơ thể chúng ta. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề sắc đẹp này bằng một bước đi thông minh và bền bỉ?

Sở hữu những bí kíp 'đỉnh của chóp' này mùa đông sẽ không còn là 'nỗi ám ảnh' với làn da của bạn - Ảnh 1

Trong khi chúng ta thường chỉ phụ thuộc vào kem dưỡng ẩm và lotion, chúng ta hoàn toàn bỏ qua các yếu tố khác cũng có thể giúp đánh bại tình trạng khô da vào mùa đông và các vấn đề về da khác.

Dưới đây là một vài lời khuyên cho mọi lứa tuổi để khắc phục tình trạng khô da trong mùa đông này.

Sở hữu những bí kíp 'đỉnh của chóp' này mùa đông sẽ không còn là 'nỗi ám ảnh' với làn da của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

1. Sử dụng các chất dưỡng ẩm tự nhiên để chăm sóc da như bơ, dầu ô liu, dầu dừa và mật ong hơn là các chất dưỡng ẩm hóa học.

2. Loại bỏ mỹ phẩm dẫn đến khô da, son môi làm khô môi, phấn má hồng dạng bột, v.v.

3. Thêm son dưỡng môi có màu và kem nền dưỡng ẩm vào túi mỹ phẩm của bạn. Chọn má hồng dạng kem và xịt phun sương dưỡng ẩm để khóa độ mềm mại cho làn da của bạn.

4. Khám phá các loại toner và tẩy tế bào chết tự làm. Da khô sẽ tốt hơn với mặt nạ làm từ vài giọt chanh với sữa bột và glycerin. Các loại mặt nạ này có thể được sử dụng một hoặc hai lần một tuần để da thêm sáng và rạng rỡ.

5. Sử dụng gel lô hội cho da khô và loang lổ vì nó có đặc tính dưỡng ẩm sâu và giúp hút ẩm từ khí quyển vào da.

Sở hữu những bí kíp 'đỉnh của chóp' này mùa đông sẽ không còn là 'nỗi ám ảnh' với làn da của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

6. Bên cạnh các sản phẩm bôi ngoài da, một số loại thuốc uống bổ sung cũng giúp chống lại tình trạng khô da. Chúng bao gồm collagen, natri hyaluronate, các chất chống oxy hóa như coenzyme Q 10, beta carotene, astaxanthin, glutathione, kẽm và selen. Uống bổ sung các axit béo thiết yếu như viên nang dầu hạt lanh, viên nang dầu hoa anh thảo, viên nang dầu gan cá và các chất bổ sung omega 3,6,9 trong chế độ ăn uống giúp cải thiện thêm độ ẩm cho da.

Theo Times of india

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Từ khóa:   dưỡng da mùa đông chăm sóc da khô dưỡng ẩm cho da

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