Tại sao rửa mặt ít nhất 60 giây lại có thể trở thành người thay đổi 'cuộc chơi' chinh phục nhan sắc?

Sau đây là những bí mật sẽ hé lộ cho bạn các giải pháp chinh phục sắc đẹp thông qua việc rửa mặt đúng cách nhé.

Phương pháp làm sạch này được đề xuất bởi chuyên gia Nayamka Roberts-Smith từ trung tâm làm đẹp LABeautyologist trên một trong những bài đăng trên Twitter của cô ấy. Theo cô ấy, trung bình, chúng ta không làm sạch da đủ lâu. Thay vì 15 giây thông thường chúng ta dành thời gian để rửa mặt và vùng cổ, chúng ta nên làm trong ít nhất 60 giây.

Để sữa rửa mặt thẩm thấu vào da là điều cần thiết

Trong ngày sẽ có rất nhiều vi khuẩn có thể tích tụ trên da cùng với lớp trang điểm có thể chui sâu vào lỗ chân lông. Rửa mặt sạch, lâu dài cho phép các thành phần trong sữa rửa mặt bắt đầu hoạt động tích cực, phá vỡ và loại bỏ bụi bẩn hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến cải thiện vẻ ngoài, làn da mềm mại hơn và làm thông thoáng, tránh tắc bã nhờn.

Theo chuyên gia Nayamka, sữa rửa mặt dạng dầu phù hợp nhất với phương pháp này, nhưng những dạng sửa như bọt, kem và gel rửa mặt cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, cần tránh những loại sữa rửa mặt có tính ăn mòn như tẩy tế bào chết, vì chúng có thể gây hại cho da nếu sử dụng quá lâu.

Mọi khu vực trên khuôn mặt đều được chăm sóc cẩn thận hơn

Quy trình này có thể hữu ích, đặc biệt là đối với lỗ chân lông của bạn. Khi các tế bào da chết và vi khuẩn trên da mặt trộn lẫn với dầu tự nhiên của da mặt được sản xuất bởi các tuyến bã nhờn của chúng ta, các nút bã nhờn bít lỗ chân lông có thể xuất hiện. Sau đó, chúng có thể dẫn đến mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Trong trường hợp này, làm sạch da mặt cẩn thận hơn có thể giúp giảm bớt chúng.

Thao tác rửa mặt cũng đóng một vai trò quan trọng

Các chuyên gia thẩm mỹ nhấn mạnh rằng mọi thứ chỉ nên được thực hiện bằng cách sử dụng ngón tay của bạn. Không sử dụng bàn chải, bọt biển hoặc khăn rửa mặt mà thay vào đó hãy tự mát-xa cho bản thân. Bằng cách này, bạn cũng có thể cải thiện tuần hoàn, điều này cũng có tác động tích cực đến da mặt, như giảm nếp nhăn và cải thiện vẻ ngoài của da.

Cô cũng cho biết thêm, phương pháp này phù hợp với mọi loại da, từ da dầu đến da khô.

Massage có thể có những lợi ích khác cho da mặt

Bạn có thể coi quy tắc này như một cơ hội để sống chậm lại và cho bản thân thêm thời gian thư giãn. Hãy nghĩ về những vùng xung quanh mắt, mũi, trán và cổ của bạn và mát-xa chúng thật tốt. Để làm cho quy trình thú vị hơn và theo dõi thời gian, bạn có thể nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong khi nghe các bài hát yêu thích của bạn và hát theo.

Theo Brightside