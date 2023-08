5 bí kíp giúp bạn sở hữu làn da, mái tóc, móng tay khỏe đẹp xinh xắn

Nguồn: OksanaKiian / iStock

Ai đó đã nói rằng "Sức khỏe bên trong tiếng vang bên ngoài" nếu bạn thực sự khao khát có một mái tóc bóng mượt, làn da sáng mịn và móng tay chắc khỏe, tất cả những điều này không được kết hợp từ chế độ ăn uống tốt vì cách ăn uống của chúng ta. Bổ sung các vitamin thiết yếu và khoáng chất là chìa khóa để đạt được tất cả. Bao gồm một số loại thực phẩm và chất bổ sung trong chế độ ăn uống để lấp đầy khoảng trống như:



BIOTIN: Nó là một loại vitamin B phức hợp còn được gọi là vitamin B7, coenzyme R & vitamin H. Nó thúc đẩy làn da và móng tay khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy sự phát triển tế bào khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình trao đổi chất carbohydrate, axit amin cần thiết cho sự phát triển của da và móng tay. Nó chủ yếu được tìm thấy trong lòng đỏ trứng, đậu nành, đậu phộng, hạt hướng dương, hạnh nhân, cá hồi, khoai lang, nấm, bông cải xanh, chuối, men và bơ. Nhưng sẽ thực sự tuyệt vời nếu bạn có thể bổ sung nó dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc nutraceuticals.



SẮT: Sắt cần thiết để cung cấp oxy đầy đủ cho các tế bào của bạn, do đó, cần thiết cho móng tay khỏe mạnh và mang lại làn da trắng hồng. Nếu bạn bị thiếu sắt, hình dạng và vẻ ngoài của móng tay cũng có thể bị ảnh hưởng, đồng thời nó giúp chữa lành vết thương nhanh hơn, chống rụng tóc, cũng như đóng một vai trò quan trọng trong cả stress oxy hóa và tổn thương da gây ra. Các nguồn giàu chất sắt là ngũ cốc ăn sáng, hàu nấu chín, đậu trắng, sô cô la đen, thịt nội tạng, đậu tương, rau chân vịt, đậu phụ, cá mòi.



MAGNESIUM: Khi bạn thiếu khoáng chất này trong chế độ ăn uống của mình, hàm lượng axit béo trên bề mặt da và mức độ collagen là những chất giữ cho da luôn căng mọng và ẩm mượt sẽ bị giảm xuống. Da mặt của bạn sẽ khô hơn, da không đều màu cũng dễ bị nhăn vì vậy khoáng chất thiết yếu này rất quan trọng đối với da và móng vì nó giúp tổng hợp protein và hình thành móng mới. Magiê cũng có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các tác hại bên ngoài, vì nó điều chỉnh quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào, tăng khả năng phục hồi khi da bị xáo trộn và thêm sức mạnh khi da bị tấn công. Thực phẩm như hạt hướng dương, các loại hạt, các loại đậu, chuối, ngũ cốc nguyên hạt là một số nguồn dinh dưỡng tốt, nếu không bạn luôn có thể thử thực phẩm chức năng bổ sung để đối phó với sự thiếu hụt chất này.



OMEGA -3 FATTY ACIDS: Axit béo omega-3 là chất dinh dưỡng thiết yếu được tìm thấy trong một số loại thực phẩm cũng như được kết hợp trong chế độ ăn uống từ dinh dưỡng. Chúng có thể phục vụ để điều chỉnh việc sản xuất dầu của da, cải thiện độ ẩm cân bằng, ngăn ngừa mụn và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Omega-3 cũng có thể giúp làm mềm da khô, thô ráp và có tác dụng làm dịu kích ứng và viêm da. Đồng thời ngăn ngừa móng tay khô và giòn, giúp bôi trơn và duy trì vẻ ngoài sáng bóng của móng tay. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi giàu omega-3, nhưng chúng cũng có thể được tìm thấy trong quả óc chó, đậu nành, trứng, hạt chia, hạt lanh, cá và dầu hạt lanh.

VITAMIN C: Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp tái tạo các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể. Cần thiết cho việc sản xuất collagen, giúp cung cấp sức mạnh và tính toàn vẹn cho da và móng tay của bạn. Vitamin C cũng chống lại các dấu hiệu lão hóa vì vai trò quan trọng của nó trong việc sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể. Các nguồn giàu vitamin C là các loại trái cây họ cam quýt, chẳng hạn như cam, dâu tây và kiwi được cho là nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất, ớt chuông, rau xanh và cà chua cũng rất giàu chất dinh dưỡng này.

ZINC: Khoáng chất quan trọng này cần thiết trong cơ thể cho nhiều phản ứng bao gồm cả sự phát triển và phân chia tế bào. Kẽm thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của móng tay. Khi bạn thấy các đốm trắng trên móng tay là lúc bạn bị thiếu hụt kẽm trong cơ thể. Do tác dụng chống viêm của nó, kẽm là một khoáng chất kỳ diệu để chống lại mụn trứng cá và tác dụng trị sẹo của nó cũng giúp ngăn ngừa rụng tóc và tóc thiếu sức sống. Kẽm có từ thực phẩm giàu protein như thịt, cá và các loại hạt, sữa, trứng, v.v. nhưng ăn chay trường có thể tăng cường kẽm bằng cách bổ sung các loại đậu, nấm, ngũ cốc nguyên hạt hoặc có thể bổ sung kẽm dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc nutraceuticals.

TRÁNH CĂNG THẲNG: Khi chúng ta gặp nhiều căng thẳng vì bất kỳ lý do gì, nó sẽ tiêu hao hết năng lượng tích cực của chúng ta và dẫn đến mức độ lo lắng, bồn chồn và suy nghĩ tiêu cực cao hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của chúng ta nói chung. Da nổi mụn, nếp nhăn, quầng thâm, vấn đề mụn trứng cá, vấn đề nội tiết tố, tóc rụng nhiều, móng tay yếu giòn là những dấu hiệu của căng thẳng. Một số loại thực phẩm có thể giúp bạn chống lại căng thẳng như trà thảo mộc, sô cô la đen, ngũ cốc nguyên hạt, bơ, cá, các loại hạt, trái cây họ cam quýt, men vi sinh, thực phẩm giàu chất xơ.

LỢI ÍCH LÀM ĐẸP CỦA HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT

Đây là một cách tự nhiên có thể mang lại cho bạn làn da sáng khỏe hơn cùng với nhiều lợi ích khác. Tập thể dục có tác dụng trẻ hóa tổng thể. Tập thể dục thường xuyên cũng có nghĩa là cải thiện lưu thông máu trong cơ thể, các ngón tay, móng tay, ngón chân và móng chân.

Trên thực tế, tập thể dục có lợi cho toàn bộ cơ thể, vì nó cải thiện sức mạnh của hệ tuần hoàn và hô hấp, điều này cũng có nghĩa là cải thiện lượng oxy trong cơ thể. Đối với tóc, nó có những điều kỳ diệu như thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc, nó cũng giữ cho da đầu khỏe mạnh và ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, chống lại các gốc tự do. Tập thể dục thường xuyên mang lại cho bạn làn da sáng, khuôn mặt không có nếp nhăn và cũng giúp ngăn ngừa mụn trứng cá.

NHẬN ĐƯỢC BỔ SUNG ĐÚNG

Có những chất bổ sung được sản xuất để tăng cường sức khỏe của chúng ta tùy thuộc vào loại tóc, da và móng của bạn. Những chất bổ sung này sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn không thể đáp ứng được bằng hệ thống thực phẩm ăn kiêng và sẽ mang lại cho bạn vẻ đẹp tự nhiên từ bên trong.

Làn da, mái tóc và móng tay của chúng ta rất khác nhau về mặt di truyền, vì vậy điều rất quan trọng là chúng ta phải bắt tay vào một hành trình lành mạnh để hướng tới nó, đặc biệt là vào mùa hè.

Theo Times of india