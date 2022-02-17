Mê mệt trước công dụng thần kỳ này của nha đam và dầu dừa: Vừa giúp da khỏe mạnh lại trắng sáng mịn màng

Làn da sáng tự nhiên là chỉ số quan trọng của làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên, các yếu tố như lối sống bận rộn, lịch trình làm việc căng thẳng, ngủ không đủ giấc, chế độ ăn uống thiếu chất, ô nhiễm và tia nắng mặt trời có hại (UVA / UVB) có thể khiến làn da của bạn bị sạm và khô.

Ảnh minh họa Tất cả những yếu tố tác động đến da là một phần của cuộc sống và bạn không thể tránh khỏi chúng. Tuy nhiên, bạn có thể giữ cho làn da của mình tươi sáng trong mọi mùa và thời tiết bằng cách sử dụng các thành phần như gel lô hội và dầu dừa để dưỡng da.

Nha đam là một phương thuốc tự nhiên cho một loạt các vấn đề về da và dầu dừa là nguồn cung cấp chất béo bão hòa tự nhiên tốt nhất, cần thiết cho sức khỏe làn da. Khi được sử dụng cùng nhau, chúng là một "nhà máy cung cấp nước" cực đỉnh cho da.

Hãy xem hai yếu tố chăm sóc da này có thể hỗ trợ bạn sở hữu làn da sáng như thế nào nhé.

Gel lô hội Ảnh minh họa Nha đam thường được trồng như một loại cây trồng trong nhà nhưng là một loại mỹ phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc rất tốt. Ở dạng tinh khiết nhất, lô hội được biết đến với công dụng không chỉ chữa tất cả các vấn đề về da một cách tự nhiên, không làm khô chúng mà còn mang lại cho bạn làn da sạch sẽ và thông thoáng hơn. Gel lô hội, một chất lỏng giống như gel trong suốt được tìm thấy bên trong lá cây, bao gồm 75 thành phần hoạt tính tiềm năng, bao gồm vitamin, enzym, khoáng chất, carbohydrate, lignin, saponin, axit salicylic và axit amin. Hãy cùng điểm qua một số lợi ích đối với làn da của nha đam.

1. Kem dưỡng ẩm tự nhiên

Ảnh minh họa Lô hội là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, nhẹ và không nhờn. Kết cấu mỏng của nó thẩm thấu vào các tế bào da, dưỡng ẩm cho làn da khô từ trong ra ngoài. Nó làm mềm và giữ ẩm cho làn da của bạn đồng thời điều trị các mảng khô ráp và sần sùi. Nha đam không chỉ giúp khóa độ ẩm cho da mà nó còn hoạt động như một chất keo, khiến lớp tế bào da trên cùng kết dính với nhau, mang lại làn da mịn màng và mềm mại hơn.

2. Nó làm dịu vết cháy nắng

Nha đam còn được gọi là "cây trị bỏng" vì khả năng làm dịu vết cháy nắng. Nha đam nổi tiếng với đặc tính chống viêm và làm dịu da. Nha đam bao gồm polysaccharides, giúp tái tạo da và hình thành các tế bào da mới. Nó cũng bao gồm carboxypeptidase, một hóa chất giảm đau mang lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng khi thoa lên.

Nha đam còn hỗ trợ duy trì độ ẩm trong các tế bào da và phát triển một lớp bảo vệ trên vùng da bị bỏng, cho phép nó chữa lành nhanh hơn. Nó cũng chứa các khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp chữa lành vết cháy nắng và vết thương. Thoa lô hội lên mặt nếu bạn có dấu hiệu bị tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra như cháy nắng nhẹ, tàn nhang hoặc đốm đen.

3. Làm sáng sẹo và mờ vết thâm Ảnh minh họa Nha đam làm sáng và loại bỏ các vết thâm và khuyết điểm trên da và mặt của bạn, và nó là một thành phần phổ biến trong nhiều sản phẩm chăm sóc da. Nó cũng làm tăng sản xuất tế bào da, giúp chữa lành các vết rạn da và vết thương. Axit salicylic trong nha đam giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, có lợi khi đối phó với mụn nhọt và mụn đầu đen. Nha đam cũng hỗ trợ trong việc loại bỏ các vết sẹo khó coi và làm mờ vết thâm.

4. Giảm mụn

Ảnh minh họa Các chất kháng khuẩn trong lô hội giúp chữa lành mụn mà không làm tổn thương da. Chúng ta có thể ngăn ngừa mụn trứng cá nhờ đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn của. Nha đam giúp ngăn ngừa mụn trứng cá bằng cách tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Nó cũng hoạt động như một chất làm se và kháng khuẩn, loại bỏ các tạp chất và bã nhờn dư thừa trên da và do đó tránh bùng phát mụn.

Dầu dừa Ảnh minh họa Dừa nguyên chất, còn được gọi là thần dược trong, nó là một cách kỳ lạ và tuyệt vời để giúp bạn có được làn da hoàn mỹ. Nó làm dịu da khô và nám trong khi dưỡng ẩm cho da nhờ đặc tính chống viêm. Tất cả những ưu điểm trên khiến dầu dừa nguyên chất trở thành một khoản đầu tư xứng đáng cho làn da của bạn. Chúng ta hãy xem xét một số lợi thế da của dầu dừa nguyên chất.

1. Nó hoạt động như một loại kem chống nắng

Khi bạn thoa dầu dừa nguyên chất lên da trước khi ra nắng, nó sẽ hoạt động như một hàng rào bảo vệ giữa làn da của bạn khỏi bức xạ có hại của tia cực tím. Khi bạn ra ngoài trong thời gian ngắn, kem có chỉ số SPF có thể hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. Tuy nhiên, thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài luôn được khuyến khích. Dầu dừa nguyên chất có chất chống viêm do hàm lượng axit béo cao, cho phép nó điều trị cháy nắng, ngứa và viêm.

2. Giảm quầng thâm

Những bộ phim hay say sưa bạn xem vào cuối tuần hoặc bạn làm việc qua đêm cũng đủ khiến vị khách không mời mà đến-quầng thâm đen ngự trị trên mắt bạn. Mặt khác, dầu dừa nguyên chất có thể giúp bạn thoát khỏi sự ràng buộc này. Nó có thể giúp làm sáng các hõm dưới mắt và thậm chí làm giảm các vùng tăng sắc tố. Nó cũng có chất chống viêm, giúp giảm bọng mắt.

3. Chữa lành các vết thâm trên da

Khi thoa lên da, dầu dừa nguyên chất hỗ trợ chữa lành các vết thâm và trầy xước. Nó có thể giúp làm mờ sẹo và vết thâm do vết thương, mụn trứng cá và phẫu thuật. Bởi vì nó chứa nhiều monolaurin, một loại axit béo được công nhận là có tác dụng kháng khuẩn, nên nó cũng giúp giảm thiểu các mảng tối do tăng sắc tố. Sau khi làn da của bạn đã được tái tạo, nó thậm chí còn giúp ngăn ngừa các vết thâm và sẹo.

4. Chữa nhiễm trùng

Dầu dừa nguyên chất có khả năng kháng khuẩn do nồng độ axit lauric, rất tốt cho việc điều trị vết thương và nhiễm trùng. Nó có thể được sử dụng để điều trị ngứa da, bong tróc da, mẩn đỏ và nhiễm trùng nấm do vi khuẩn hoặc nấm gây ra. Nó cũng giúp trị mụn trứng cá và các đợt bùng phát. Ảnh minh họa Sự kết hợp giữa dầu dừa nguyên chất và lô hội có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da vì các đặc tính bổ sung của chúng. Dưới đây là cách sử dụng chúng vào thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn. Để làm kem dưỡng ẩm nha đam và dầu dừa, hãy rửa sạch cành nha đam và cẩn thận cắt các cạnh của thân cây trước khi gọt bỏ lớp phủ bên trên. Dùng thìa hoặc dao cạo hết gel dính rồi cho vào máy xay. Cho nha đam và dầu dừa vào tô trộn đều với dầu dừa cho đến khi hỗn hợp có độ sệt đồng nhất. Sử dụng kem dưỡng da khi cần thiết sau khi cất vào hộp.

Nha đam và dầu dừa đều giúp giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da. Do đó, kem dưỡng ẩm từ lô hội-dầu dừa có thể giúp ngăn ngừa khô và bong tróc da đồng thời mang lại làn da mịn màng, mềm mại và hoàn hảo. Theo Times of india

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