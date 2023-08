Mê mệt trước công dụng thần kỳ này của nha đam và dầu dừa: Vừa giúp da khỏe mạnh lại trắng sáng mịn màng

Ảnh minh họa

Các chất kháng khuẩn trong lô hội giúp chữa lành mụn mà không làm tổn thương da. Chúng ta có thể ngăn ngừa mụn trứng cá nhờ đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn của. Nha đam giúp ngăn ngừa mụn trứng cá bằng cách tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Nó cũng hoạt động như một chất làm se và kháng khuẩn, loại bỏ các tạp chất và bã nhờn dư thừa trên da và do đó tránh bùng phát mụn.

Dầu dừa

Dừa nguyên chất, còn được gọi là thần dược trong, nó là một cách kỳ lạ và tuyệt vời để giúp bạn có được làn da hoàn mỹ. Nó làm dịu da khô và nám trong khi dưỡng ẩm cho da nhờ đặc tính chống viêm. Tất cả những ưu điểm trên khiến dầu dừa nguyên chất trở thành một khoản đầu tư xứng đáng cho làn da của bạn. Chúng ta hãy xem xét một số lợi thế da của dầu dừa nguyên chất.

1. Nó hoạt động như một loại kem chống nắng

Khi bạn thoa dầu dừa nguyên chất lên da trước khi ra nắng, nó sẽ hoạt động như một hàng rào bảo vệ giữa làn da của bạn khỏi bức xạ có hại của tia cực tím. Khi bạn ra ngoài trong thời gian ngắn, kem có chỉ số SPF có thể hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. Tuy nhiên, thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài luôn được khuyến khích. Dầu dừa nguyên chất có chất chống viêm do hàm lượng axit béo cao, cho phép nó điều trị cháy nắng, ngứa và viêm.

2. Giảm quầng thâm

Những bộ phim hay say sưa bạn xem vào cuối tuần hoặc bạn làm việc qua đêm cũng đủ khiến vị khách không mời mà đến-quầng thâm đen ngự trị trên mắt bạn. Mặt khác, dầu dừa nguyên chất có thể giúp bạn thoát khỏi sự ràng buộc này. Nó có thể giúp làm sáng các hõm dưới mắt và thậm chí làm giảm các vùng tăng sắc tố. Nó cũng có chất chống viêm, giúp giảm bọng mắt.

3. Chữa lành các vết thâm trên da

Khi thoa lên da, dầu dừa nguyên chất hỗ trợ chữa lành các vết thâm và trầy xước. Nó có thể giúp làm mờ sẹo và vết thâm do vết thương, mụn trứng cá và phẫu thuật. Bởi vì nó chứa nhiều monolaurin, một loại axit béo được công nhận là có tác dụng kháng khuẩn, nên nó cũng giúp giảm thiểu các mảng tối do tăng sắc tố. Sau khi làn da của bạn đã được tái tạo, nó thậm chí còn giúp ngăn ngừa các vết thâm và sẹo.

4. Chữa nhiễm trùng

Dầu dừa nguyên chất có khả năng kháng khuẩn do nồng độ axit lauric, rất tốt cho việc điều trị vết thương và nhiễm trùng. Nó có thể được sử dụng để điều trị ngứa da, bong tróc da, mẩn đỏ và nhiễm trùng nấm do vi khuẩn hoặc nấm gây ra. Nó cũng giúp trị mụn trứng cá và các đợt bùng phát.

Sự kết hợp giữa dầu dừa nguyên chất và lô hội có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da vì các đặc tính bổ sung của chúng. Dưới đây là cách sử dụng chúng vào thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn.

Để làm kem dưỡng ẩm nha đam và dầu dừa, hãy rửa sạch cành nha đam và cẩn thận cắt các cạnh của thân cây trước khi gọt bỏ lớp phủ bên trên. Dùng thìa hoặc dao cạo hết gel dính rồi cho vào máy xay. Cho nha đam và dầu dừa vào tô trộn đều với dầu dừa cho đến khi hỗn hợp có độ sệt đồng nhất. Sử dụng kem dưỡng da khi cần thiết sau khi cất vào hộp.

Nha đam và dầu dừa đều giúp giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da. Do đó, kem dưỡng ẩm từ lô hội-dầu dừa có thể giúp ngăn ngừa khô và bong tróc da đồng thời mang lại làn da mịn màng, mềm mại và hoàn hảo.

Theo Times of india