4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút

Làm đẹp 19/02/2022 09:30

Mùi hương của nước hoa mà chúng ta chọn có thể nói lên điều đó. Nhưng để hương thơm mạnh mẽ đó kéo dài, bạn nên nhắm vào những điểm cụ thể và tránh những thứ có thể gây kích ứng da của bạn. 

Ngay cả khi bạn xịt nước hoa trên các điểm không phải là vùng phát huy được tối đa công dụng của nước hoa, bạn vẫn có thể đạt được kết quả tuyệt vời.

Sau đây là những vị trí bạn nên cân nhắc khi thoa loại nước hoa yêu thích của mình.

Xịt sau đầu gối

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 1

Lúc đầu có vẻ hơi phức tạp để áp dụng, nhưng xịt sau đầu gối của bạn chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả. Có một điểm xung ở đó sẽ làm nên điều kỳ diệu. Để có kết quả tốt hơn, hãy xịt nước hoa ngay sau khi tắm và sau khi thoa kem dưỡng da.

Xịt vào giữa đùi trong

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 2

Mặc dù hơi nguy hiểm khi xịt nước hoa xung quanh vùng kín, nhưng bạn vẫn có thể làm như vậy ở giữa đùi trong. Hơi nóng sẽ làm tăng hương thơm và nó sẽ kéo dài cả ngày. Thêm vào đó, khi ôm ai đó, bạn sẽ không để lại mùi hương trên người họ.

Xịt vào khe ngực

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 3

Nếu quần áo của bạn để lộ phần ngực của bạn, bạn nên  cân nhắc xịt một lớp mùi nhẹ ở đó. Nó có thể không mạnh bằng trên cổ tay, nhưng nó sẽ tạo ra một hương thơm nhẹ nhàng.

Xịt vào bụng của bạn

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 4

Tranh thủ khi diện đồ lộ eo, bạn hãy sử dụng nước hoa ở đó sẽ giúp bạn sảng khoái suốt cả đêm, khiến bạn có mùi thơm không thể cưỡng lại được.

Đừng xịt vào nách của bạn

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 5

Tuyến mồ hôi ở nách sẽ phản ứng với nước hoa, gây cảm giác nóng và ngứa. Bên cạnh đó, ngay cả khi bạn áp dụng nó ở đó, bạn sẽ không có kết quả tốt.

Không xịt xung quanh vùng bikini

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 6

Nếu bạn sử dụng nước hoa xung quanh vùng bikini của mình, nó có thể dẫn đến khô da. Ngoài ra, những khu vực này có thể dễ bị kích ứng, dẫn đến ngứa và viêm.

Đừng xịt gần mắt

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 7

Tránh xịt nước hoa vào những vùng xung quanh mắt. Nước hoa có cồn và ethyl có thể gây tổn hại nghiêm trọng nếu chúng tiếp xúc với những điểm nhạy cảm.

Đừng xịt vào lòng bàn tay của bạn

4 điểm hoàn hảo để phát huy 'uy lực' của nước hoa và 4 điểm bạn cần lưu ý để giúp mùi hương lan tỏa cuốn hút - Ảnh 8

Mặc dù một trong những vị trí phổ biến nhất để xịt nước hoa là trên cổ tay, nhưng bạn nên tránh thoa lên tay. Nếu tiếp xúc với tay, nước hoa chứa cồn có thể khiến da bạn bị khô, nứt nẻ, thậm chí chảy máu.

Theo Brightside

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