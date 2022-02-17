10+ mẹo để mang giày cao gót một cách 'sang - xịn - mịn' và giữ cho đôi chân của bạn trông thanh lịch hơn

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách đi giày cao gót đúng phong cách đẻ chăm sóc đôi chân của bạn.

Mặc dù vì lý do sức khỏe , bạn không nên đeo giày cao gót hàng ngày. Nhưng đôi khi mang đôi giày cao gót yêu thích sẽ luôn mang lại cho chúng ta sự hài lòng và "trộm vía" được nhận nhiều hơn một lời khen ngợi về vóc dáng.

Một trong những lời khuyên tốt nhất bạn có thể dành cho một cô gái đi giày cao gót là hãy đi những bước chắc chắn và an toàn. Không cần phải đi quá nhanh, chỉ nên đi những bước ngắn và chậm vì ngoài việc thể hiện rằng bạn đã kiểm soát được mọi thứ, bạn sẽ tránh được những tai nạn thường xảy ra khi đi giày cao gót.

2. Bước đi tự nhiên và thanh lịch

Bí quyết để đạt được một bước đi chính xác, thoải mái và thanh lịch bằng giày cao gót nằm ở việc đặt gót chân của bạn trên mặt đất trước rồi đến ngón chân của bạn. Điều này sẽ giúp bạn trông tự nhiên hơn khi di chuyển.

3. Tìm giày cao gót đeo thoải mái

Kích cỡ giày có thể thay đổi rất nhiều tùy theo nhãn hiệu, đó là lý do tại sao bạn nên thử chúng trong cửa hàng trước khi mua một đôi giày cao gót mới. Điều này có nghĩa là, ngoài việc bạn thích chúng và nghĩ rằng chúng trông hợp với quần áo của bạn, chúng cũng phải vừa vặn với đôi chân của bạn.



Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải đo bàn chân trái và phải của mình, sau đó đi lại để kiểm tra xem chúng có thoải mái không, các ngón chân của bạn không bị bó chặt, gót chân của bạn không trượt vào và ra khỏi giày, bàn chân của bạn có không trượt qua lại. Điều này sẽ ngăn ngừa chấn thương, vết thương và đau nhức quá mức cho bàn chân của bạn trong tương lai.

4. Chuẩn bị giày trước khi mang

Một trong những sự thật lớn nhất khi đi giày mới là bạn không nên mang chúng ngay trong ngày diễn ra sự kiện. Các chuyên gia khuyên bạn nên đi thử giày thường xuyên trước đó ít nhất 7 ngày và đi bộ một quãng ngắn quanh nhà khi mang giày. Mẹo nhỏ này có thể giúp đôi giày mới của bạn giãn ra và mềm đi một chút khi chân bạn đã quen với đôi giày mới.

5. Đảm bảo bạn có tư thế tốt

Ngoài bước đi vững chắc, tư thế cơ thể của bạn cũng rất quan trọng khi đi bằng gót chân. Nếu chúng cao hơn, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để tìm lại thăng bằng, nhưng có một số mẹo giúp bạn trông giống như người mẫu trên sàn diễn khi đi giày cao gót. Khi đi giày cao gót, tư thế của bạn sẽ nhường chỗ cho nhiều đường cong trên cơ thể hơn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải làm quen với trọng tâm mới này. Trong trường hợp đó, giày cao gót có tác dụng rất tốt trong việc giữ cho bụng săn chắc, vai ngửa và ngẩng cao đầu và cằm.

6. Miếng đệm giày có thể là đồng minh của bạn

Để có được sự thoải mái hơn, một mẹo hay là sử dụng miếng đệm lót ở đầu giày, ở phần đầu của các ngón chân. Chúng rất hữu ích để giảm bớt áp lực tạo ra ở khu vực này vì khi đi giày cao gót, nó sẽ hỗ trợ tất cả trọng lượng của cơ thể. Tất chống trượt là một giải pháp tuyệt vời khác khi bị đau ở bàn chân.

7. Di chuyển khi đeo giày cao gót

Bất chấp những gì bạn có thể nghĩ, đứng yên trong gót chân sẽ khiến chân bạn đau hơn so với việc bạn thường xuyên di chuyển. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng đi bộ ngắn, cũng như ngồi nghỉ bất cứ khi nào có thể, sẽ giúp bạn thư giãn bàn chân và hỗ trợ gót chân của bạn lâu hơn.

8. Lập kế hoạch cho những ngày đi giày cao gót

Các chuyên gia về giày khuyên rằng chúng ta không nên đi một đôi giày giống nhau mỗi ngày, dù chúng là gì đi chăng nữa, bởi vì đôi chân cần được nghỉ ngơi như nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho giày cao gót. Do đó, cách thay thế tốt nhất là chọn các loại giày khác nhau trong suốt cả tuần. Bạn thậm chí có thể thay đổi cặp của mình nhiều lần trong một ngày, điều này cũng rất tốt để giảm áp lực cho cơ bắp của bạn.

9. Ngăn ngừa mụn nước và nứt nẻ

Thông thường, vấn đề khi đi giày cao gót nằm ở vị trí của bàn chân tạo ra ma sát giữa giày và da, nhường chỗ cho sự xuất hiện của những vết phồng rộp hoặc nứt nẻ đáng sợ, khiến chúng ta phải hét lên để tháo gót giày da. Tuy nhiên, một mẹo tuyệt vời để đối phó với những sự cố như vậy là xịt hoặc bôi kem chống ma sát vì chúng tạo ra một loại lớp bảo vệ da. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lăn khử mùi dạng lăn và thoa lên những vùng da dễ bị ma sát nhất như ngón chân, gót chân và hai bên bàn chân.

10. Chọn giày có gót vuông

Ngoài kiểu dáng thời trang để nhọn phổ biến, giày cao gót đế vuông hoặc gót vuông thoải mái hơn nhiều so với giày cao gót để nhọn. Gót chân rộng của chúng có nhiều hỗ trợ hơn và thường đi kèm với bệ đỡ phía trước để giữ thăng bằng, giúp bàn chân có độ cong ít rõ rệt hơn và do đó, ít gây áp lực và đau ngón chân hơn. Loại gót này sẽ giúp bạn dễ dàng mang giày hơn trong nhiều giờ.

11. Tập thể dục gót chân

Đừng lo lắng, chúng tôi không nói về việc chạy hoặc nhảy trên giày cao gót, mà chỉ là để đôi chân của bạn quen với chúng bằng một số hoạt động thực tế. Trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của mình, bạn có thể xỏ những đôi giày cao gót yêu thích của mình và bắt đầu di chuyển từ nơi này sang nơi khác, luôn kiểm tra xem bề mặt có trơn trượt không để tránh té ngã. Tiếp theo, hãy thử lên xuống cầu thang, nắm tay vịn cho an toàn. Bạn cũng có thể kiểm tra khả năng cúi xuống nhặt đồ hoặc làm nhưng việc nhà nhẹ.

12. Tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia

Thường xuyên đến gặp bác sĩ là một ý kiến ​​rất hay nếu bạn muốn có một đôi chân đẹp và khỏe mạnh. Chuyên gia có thể đánh giá và xác định kiểu chân của bạn. Ví dụ, họ sẽ cho bạn biết bạn có bàn chân cong hay phẳng, cũng như quan sát xem bạn có vấn đề gì ở vùng này trên cơ thể có thể làm trầm trọng thêm hoặc gây đau khi bạn đi giày cao gót hay không. Đó là lý do tại sao việc tham khảo ý kiến ​​chuyên gia và ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào trong tương lai luôn là điều quan trọng.

13. Nuông chiều đôi chân của bạn

Sau một ngày dài mỏi chân, chắc chắn rằng, ngoài việc nghỉ ngơi xứng đáng, một vài lần mát xa sẽ giúp ích cho bất kỳ ai. Bạn có thể bắt đầu bằng cách thư giãn vùng chân bằng cách massage các ngón chân và lòng bàn chân. Tiếp tục với gót chân theo chuyển động tròn để giải phóng bất kỳ áp lực nào tích tụ trong khu vực này. Cuối cùng, đừng quên rằng đôi chân cũng cần được nâng niu với những động tác xoa bóp áp lực và xoay tròn từ cổ chân đến bắp chân.

Giày cao gót là một phần rất quan trọng trong trang phục của chúng ta, vì chúng có khả năng biến một vẻ ngoài bình thường trở nên tuyệt vời mà không cần quá nhiều nỗ lực. Các nhạc sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã cho chúng ta thấy rằng loại giày này có thể kết hợp với mọi thứ, từ váy hàng hiệu đến quần short và đồ thể thao. Nói cách khác, khả năng phối hợp của nó là vô tận. Những mẹo nào bạn thấy hứu ích và sẽ thêm vào danh sách lưu ý của mình để đi giày cao gót phong cách hơn?

Theo Brightside