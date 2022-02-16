Không còn 'đau đầu' vì chọn lựa sản phẩm chống nắng với những mẹo hay giúp bạn tìm được 'chân ái' cho làn da của mình

Vì Kem chống nắng là bước quan trọng của chế độ chăm sóc da , chăm sóc cá nhân của bạn, một điều khiến mọi người thường phân vân đó là nên thoa kem chống nắng dạng kem hay dạng xịt. Cả hai đều có những ưu điểm và khuyết điểm bổ sung cho nhau, nhưng tốt hơn là tùy thuộc vào da của từng người.

Ảnh minh họa

Kem chống nắng dạng xịt ngày nay được ưa chuộng hơn vì chúng thoải mái, tiện dụng và dễ thoa lên những vùng da khó tiếp cận như lưng và vai. Người ta có thể sửu dụng bình xịt khi đang đi du lịch hoặc ngồi bên trong xe hơi. Tuy nhiên, những loại thuốc xịt này có cảnh báo nguy cơ tức là có khả năng bạn hít phải chúng. Nguy cơ sức khỏe là không chắc chắn an toàn đối với những người bị hen suyễn và thậm chí cả những đứa trẻ nhỏ hơn.

Kem Sunscreem nếu được sử dụng sẽ dễ dàng hấp thụ trên mặt, không để lại vết đọng kem nào trên tay, mặt và hoạt động như một lá chắn bảo vệ bạn khỏi các tia nắng mặt trời có hại. Nhưng điều khiến chúng ta khó chịu nhất là những loại kem này để lại cho bạn cảm giác bóng, nhờn và mang lại cảm giác nặng nề.

Trong trường hợp này, kem chống nắng dạng xịt nhận được điểm cộng vì không để lại vết nặng trên tay cũng như lớp màng nhờn và dính trên da sau khi thoa.

Ảnh minh họa

Các loại kem bôi mang lại sự bảo vệ vững chắc hơn vì bạn có thể đo lường nó - việc không thể xác định được khi dùng dạng xịt. Xịt càng nhiều và lâu thì càng được bảo vệ nhưng ở dạng kem thì không phải bôi, bôi đi bôi lại một lần là xong.

Vì vậy, trong thời đại ngày nay, thật sự khó để quyết định xem loại kem dưỡng hay loại xịt chống nắng tốt hơn, thực tế là mọi người đang có xu hướng sử dụng bình xịt nhiều hơn, vì nó dễ mang theo và tiện lợi. Nhưng ởbạn không thể bỏ qua rủi ro mà những loại dạng xịt này mang lại còn dạng kem thì không. Vì vậy, bất kể bạn chọn cái gì, hãy chọn cái nào bạn sẽ sử dụng hàng ngày mà không gây kích ứng và mang lại sự thaoir mái cho bank.