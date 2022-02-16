Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân

Làm đẹp 16/02/2022 05:31

Mùa đông đã đến và đây là lúc để nâng niu làn da của bạn. Da sẽ dễ mất độ ẩm và dầu tự nhiên trong mùa đông khắc nghiệt. Ô nhiễm bụi bẩn tích tụ trên da, làm tắc lỗ chân lông và giảm lượng oxy cung cấp cho da. Điều này khiến da mất nước, xỉn màu, khô ráp và còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. 

Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi da mất đi lớp bảo vệ tự nhiên để chống lại các phần tử có hại, da trở nên phản ứng mạnh hơn, làm tăng tính dễ bị tổn thương. Vì vậy, chúng ta cần phải chăm sóc da của mình nhiều hơn để nó trở nên khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

Tôi có nên sử dụng kem chống nắng không? Nước ấm rửa mặt tốt hơn nước lạnh? Mẹo chăm sóc da nhờn? Da khô dùng kem nào?... Nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng khó xử tương tự thì những bí quyết chăm sóc da của các cô gái Hàn chính là câu trả lời hấp dẫn giành cho bạn. Được biết đến với cách dưỡng ẩm và sử dụng các thành phần dịu nhẹ để chăm sóc làn da, nghệ thuật dưỡng da kiểu Hàn đã được giới trẻ trong nước ưa chuộng trong vài năm trở lại đây.

Dưới đây là một số mẹo chăm sóc da của phụ nữ xứ Hàn sẽ giúp bạn trẻ hóa làn da của mình.

Chọn sản phẩm phù hợp với làn da của bạn

Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi làn da của bạn đang thích nghi với sự thay đổi của khí hậu, nó sẽ trở nên khó thích ứng với sự thay đổi theo mùa. Vào thời tiết chuyển mùa, điều quan trọng là bạn phải bảo vệ da bằng sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm tốt. 

Các mô trên da mặt mỏng manh hơn các bộ phận khác trên cơ thể, vì vậy chúng cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Có năm loại da và để giữ cho làn da khỏe mạnh và tươi sáng, chúng ta nên chăm sóc da tùy theo loại da của mình. Vì vậy, việc chăm sóc da cũng cần lưu ý đến loại da của bạn. Nếu bạn không chăm sóc da theo loại da của mình, bạn sẽ có nguy cơ bị nổi mụn, nổi mẩn đỏ và bất kỳ loại dị ứng nào trên da mặt.

Quy trình chăm sóc da chống ô nhiễm

Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Lão hóa sớm, da xỉn màu và thiếu sức sống và nhiều vấn đề về da khác xảy ra do ô nhiễm. Trong tình huống như vậy, nếu bạn muốn có làn da sáng thì nên phát triển một thói quen chăm sóc da chống ô nhiễm. 

Chúng ta tuân theo một thói quen để chăm sóc da, nếu nó được thay đổi một chút, thì bạn có thể cung cấp cho làn da của mình một lá chắn bảo vệ khỏi ô nhiễm tốt hơn. Bạn phải bao gồm sữa rửa mặt trong quy trình chăm sóc da của mình. Sữa rửa mặt hoạt động sâu vào lỗ chân lông của da để loại bỏ bất kỳ hóa chất hoặc mạt bụi nào trên da mặt. Sử dụng serum chống bụi bẩn để giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các tác nhân bên ngoài. Chúng dễ dàng được hấp thụ bởi làn da của bạn và giúp làm sạch nó từ bên trong.

Luôn sử dụng kem chống nắng, dù là trong nhà hay ngoài trời

Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi nói đến việc làm chậm quá trình lão hóa, kem chống nắng quan trọng hơn vì hầu hết chúng ta đều tiếp xúc với bức xạ UV làm tăng tốc độ phân hủy collagen. Mặc dù hầu hết chúng ta đều thoa kem chống nắng hàng ngày, nhưng rất ít người nhận ra rằng chỉ thoa một lần là không đủ. 

Bạn cần thoa lại kem chống nắng sau mỗi 4-5 giờ để da luôn được bảo vệ. Ngay cả khi bạn đang ở trong nhà, bạn nên giữ một lớp áo bảo vệ da vì bức xạ UV có thể truyền vào trong nhà qua cửa sổ kính. Một số vấn đề về da là kết quả của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bỏng nắng, sạm da, mẩn ngứa, mẩn ngứa, thậm chí là ung thư da do tiếp xúc với bức xạ có hại của ánh nắng mặt trời.

Không trang điểm khi đi ngủ

Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Ban đêm là thời gian tốt nhất để phục hồi da vì da được thư giãn. Nếu bạn trang điểm khi ngủ, bụi bẩn và tế bào da chết sẽ bít lỗ chân lông, dẫn đến nổi mụn, mẫn và làm da xỉn màu. Hãy chắc chắn rằng bạn đã loại bỏ tất cả lớp trang điểm bằng cách rửa mặt và tẩy trang, trước tiên bằng dầu hoặc nước tẩy trang, sau đó là sữa rửa mặt để da được thông thoáng sạch sẽ. 

Làm ẩm da mặt, nhỏ serum ra tay và chấm serum lên mặt. Việc thoa serum dưỡng da ban đêm là rất quan trọng vì làn da của bạn phải tiếp xúc với rất nhiều hóa chất và ô nhiễm suốt cả ngày. Serum sẽ giúp làn da của bạn trẻ hóa và lấy lại vẻ trắng sáng tự nhiên vào buổi sáng.

Xây dựng một thói quen chăm da ngày và đêm riêng biệt tùy thuộc vào loại da và mối quan tâm của bạn

Nguyên tắc chung trong cách chăm sóc da của người Hàn Quốc: Đơn giản, hiệu quả hỏi sao ra đường gặp toàn mỹ nhân - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Nhu cầu và mối quan tâm của làn da của chúng ta là khác nhau tùy thuộc vào thời điểm trong ngày. Việc chăm sóc da là cần thiết để tăng cường các tế bào da của bạn và collagen của da. 

Bắt đầu buổi sáng với việc làm sạch da đúng cách, sau đó thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ da khỏi các tác nhân có hại từ môi trường. Vì làn da của chúng ta chuyển sang chế độ sửa chữa làm làn khuyết điểm vào ban đêm vì vậy bạn nên rửa mặt sạch bằng chất rửa mặt không chứa sulfat.

Theo Times of india

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