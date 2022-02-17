Những kiểu tóc layer học sinh nam cực chất cho các chàng trai

Tóc layer nam là kiểu tóc được cắt thành nhiều tầng, nhiều lớp và có thể phù hợp với cả tóc dài hoặc tóc ngắn. Ngoài ra, phần tóc nằm ở 2 bên mai, sau gáy thường không cắt quá sát.

Xu hướng tóc trong giới trẻ ngày càng trở nên đa dạng và biến đổi không ngừng. Đã qua rồi những kiểu tóc “thanh niên nghiêm túc”, giờ đây rất nhiều kiểu tóc layer học sinh nam đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cậu học trò. Trước thềm học kỳ mới, mời mọi người cùng tham khảo các mẫu tóc layer đẹp ưng ý nhất thích hợp với các bạn học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, kiểu tóc layer có thể phù hợp với mọi phong cách, mọi dáng mặt. Chính vì thế, nó nhanh chóng trở thành xu hướng và là lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn nam khi tới các salon tóc hiện nay.

Kiểu tóc này có thể dễ dàng kết hợp với các kỹ thuật làm tóc đẹp khác mang lại vẻ ngoài cá tính và thu hút cho các chàng trai.

Tóc layer nam là kiểu tóc được cắt thành nhiều tầng, nhiều lớp và có thể phù hợp với cả tóc dài hoặc tóc ngắn

Ưu điểm của tóc layer:

Kiểu tóc layer giúp các chàng trai trở nên cuốn hút, giúp họ toát lên nét trẻ trung, cá tính và rất dễ thương. Đa phần mọi người tìm đến tóc layer nhằm để tăng độ bồng bềnh và mềm mại cho mái tóc.

Mặc dù vậy, kiểu tóc này đòi hỏi bạn phải nuôi tóc dài. Qua bàn tay tài tình của các nhà tạo mẫu tóc, có nhiều kiểu tóc nam đẹp nhờ kết hợp cắt tỉa layer cùng các kỹ thuật tạo kiểu tóc nam đẹp khác như kiểu tóc Pompadour, kiểu layer, kiểu mới hoặc tỉa layer quiff …

Mặc dù vậy, những kiểu tóc này đòi hỏi cần nuôi tóc dài. Với bàn tay tài tình của những người thợ cắt tóc chuyên nghiệp, mái tóc layer nam đẹp nhưng không làm mất đi vẻ nam tính mạnh mẽ.

2. Kiểu tóc layer nam cho học sinh có gì đặc biệt?

Những kiểu tóc layer học sinh nam không phải ngẫu nhiên lại trở thành xu hướng tóc được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn. Tuy kiểu tóc này không quá nổi loạn nhưng vẫn làm nổi bật vẻ điển trai, hiện đại và giữ được dấu ấn riêng cho người sở hữu.

Ưu điểm tiếp theo là bạn sẽ không cần mất nhiều thời gian chăm sóc như tóc uốn, cũng không khó để kết hợp với các phong cách tóc khác như mullet. Kiểu tóc layer học sinh nam được xem là “đúng người, đúng thời điểm”, có thể giúp các cậu bạn sống đúng độ tuổi của mình, đồng thời thoải mái khoe lên cá tính. Bằng những tầng tóc được tỉa một cách kỹ thuật, đây là kiểu tóc vừa mang nét mới lạ nhưng cũng không quá nổi loạn.

Kiểu tóc layer nam không quá nổi loạn nhưng vẫn làm nổi bật vẻ điển trai, hiện đại và giữ được dấu ấn riêng cho người sở hữu

Đặc biệt, kiểu tóc layer học sinh nam rất dễ tính, phù hợp với đại đa số các khuôn mặt từ mặt tròn, mặt dài đến mặt vuông. Chính vì thế, bất kì bạn trẻ nào cũng có thể tham khảo và trải nghiệm một lần.

3. Đặc điểm chung của các kiểu tóc layer học sinh nam

Xu hướng chung của những kiểu tóc layer nam cho học sinh chính là sự kết hợp với các kiểu tóc khác để tạo nên hơi phong cách và cá tính mới. Cách này làm cho cùng một kiểu cắt layer nhưng lại có rất nhiều biến thể và ở bất kỳ kiểu nào thì các nam sinh vẫn tạo được vẻ ngoài mới lạ, rất đáng chú ý.

Xu hướng chung của những kiểu tóc layer nam cho học sinh chính là sự kết hợp với các kiểu tóc khác để tạo nên hơi phong cách và cá tính mới

Thêm vào đó, phần lớn các trường học hiện nay có xu hướng cởi mở hơn với học sinh trường mình. Vì thế, các nam sinh cũng dần tìm đến các màu nhuộm. Để đúng với độ tuổi và tính chất môi trường học tập, bạn có thể chọn những màu không quá nổi bật nhưng vẫn đủ khoe lên gu thời trang tinh tế của mình.

4. Một số kiểu tóc layer học sinh nam hot nhất hiện nay

Mặc dù hiện nay có đến hàng trăm kiểu tóc cho nam sinh, nhưng nếu muốn trở thành một anh chàng cá tính, có gu thẩm mỹ riêng mà vẫn nằm trong khuôn khổ của các quy định của nhà trường thì các bạn đừng bỏ qua những kiểu tóc ngay dưới đây:

4.1 Tóc tỉa Layer cho học sinh truyền thống

Đây được xem là kiểu tóc sinh ra để dành cho môi trường học đường. Phong cách tóc này mang đậm dấu ấn của giới trẻ châu Á với từng tầng tóc được tỉa và xếp chồng lên nhau đầy nghệ thuật. Nếu để ý bạn sẽ thấy lớp tóc cuối cùng là lớp tóc dài nhất và có thể để thẳng tự nhiên hoặc uốn gợn sóng đều rất phù hợp.

Phong cách tóc này mang đậm dấu ấn của giới trẻ châu Á với từng tầng tóc được tỉa và xếp chồng lên nhau đầy nghệ thuật

Nếu có gương mặt thư sinh và lãng tử thì kiểu tóc này chắc chắn dành cho bạn. Một chút tạo kiểu với các gam màu an toàn như nâu đen hay nâu trầm chắc chắn sẽ khiến các nam sinh yêu thích mái tóc layer nam cho học sinh này hơn.

4.2 Tóc Layer ngắn cho nam tỉa mái bằng

Kiểu tóc mái bằng tỉa undercut đã làm mưa làm gió suốt thời gian gần đây. Đây là kiểu tóc rất phổ biến tại châu Âu nhưng khi du nhập vào Việt Nam, chúng lại có nhiều biến tấu mới lạ để phù hợp hơn với phong cách của các chàng trai có nét mặt châu Á.

Đặc điểm của kiểu tóc này là phần tóc hai bên được cắt rất ngắn, tóc mái để dài

Đặc điểm của kiểu tóc này là phần tóc hai bên được cắt rất ngắn, tóc mái để dài. Sau đó, người thợ sẽ sử dụng kỹ thuật tỉa của layer để chúng phủ xuống ngang trán thành từng lớp đầy ngẫu hứng.

Kiểu tóc layer cho nam này được các stylist gọi là biến thể của các kiểu tóc đầu nấm thời hiện đại. Vì thế, chúng vừa mang nét mới lạ nhưng vẫn giữ được sự đáng yêu, dễ thương rất trẻ trung và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nếu yêu thích nhuộm tóc, các bạn có thể tìm đến các gam màu sáng như vàng, khói để tạo kiểu độc đáo, nổi loạn.

4.3 Tóc tỉa lớp mái thưa để nhọn cho học sinh nam

Việc chọn phong cách tóc layer với mái thưa được xem là gợi ý rất táo bạo nhưng vẫn đầy thông minh. Kiểu tóc này không chỉ tạo ra nét độc đáo mà nó còn là mái tóc tôn lên gu thẩm mỹ đầy tinh tế của nam sinh. Với phần tóc mái vuốt lởm chởm spiky, đây là kiểu tóc mang hơi thở của thời trang tóc những năm 90. Các bạn nam sinh hoàn toàn có thể lựa chọn nó để đi học mỗi ngày bởi nó không quá nổi loạn.

Việc chọn phong cách tóc layer với mái thưa được xem là gợi ý rất táo bạo nhưng vẫn đầy thông minh

Đặc biệt, kiểu tóc layer học sinh nam mái thưa rất dễ để tạo kiểu, chỉ cần dùng ngón tay vuốt tóc mái là các bạn đã tạo ra hiệu ứng mái thưa chỉnh chu. Một kiểu tóc rất bắt trend nhưng lại không cần sử dụng gel hay gôm xịt tóc để giữ nếp chắc chắn sẽ là gợi ý tuyệt vời đúng không nào?

4.4 Kiểu tóc Textured Crop kết hợp tỉa layer cho nam sinh

Textured Crop là kiểu tóc rất cá tính và có chút nổi loạn nhưng khi kết hợp với cách cắt layer lại mang đến những hơi thở rất mới mẻ. Chính sự gai góc và nét cá tính của kiểu tóc này giúp làm dịu đi với những lớp tóc được tỉa tầng của layer.

Bên cạnh đó, phần tóc trên đỉnh đầu được tỉa layer với hiệu ứng xếp lớp lên nhau trông rất đẹp mắt. Nếu các bạn trẻ muốn hướng đến những hình ảnh nam tính và năng động thì hãy lựa chọn phần tóc 2 bên và sau gáy được fade gọn gàng và cao lên một chút.

Kiểu tóc Textured Crop kết hợp tỉa layer cho nam sinh

4.5 Tóc Layer cho nam sinh tóc thẳng

Mái tóc layer nam thẳng tự nhiên chính xác là lựa chọn tối ưu cho những cậu học sinh đang mong muốn thay đổi phong cách nhưng vẫn đảm bảo vượt quá quy định của nhà trường. Nếu đang sở hữu mái tóc thẳng tự nhiên, các bạn có thể thử ngay kiểu tóc này.

Tóc Layer cho nam sinh tóc thẳng

Và cũng chẳng cần cầu kì bởi bạn có thể chọn bất kì gam màu nào từ màu tóc đen truyền thống đến các tông màu sáng. Để tạo thêm hiệu ứng, nam sinh có thể đánh rối và vuốt lởm chởm để tạo nét cá tính, cool ngầu khi đi chơi cùng bạn bè.

4.6 Tóc tỉa layer vuốt dựng Undercut cho học sinh nam

Kiểu tóc undercut vốn được rất nhiều người yêu thích bởi nó tạo nên vẻ ngoài hiện đại và khá sành điệu. Tuy nhiên, kiểu tóc này lại được xem là quá nghịch ngợm và không phù hợp với những ai còn ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, gợi ý về kiểu tóc undercut cho học sinh nam kết hợp với layer sẽ giúp dịu đi nét nổi loạn đồng thời vẫn giữ được tình thần chung của undercut.

Tóc tỉa layer vuốt dựng Undercut cho học sinh nam

Để phù hợp với môi trường học đường thì các bạn không nên sử dụng lối cắt quá cao hoặc cắt quá sát. Tốt nhất nên tỉa layer ở tầm trung để giữ đường độ bồng bềnh mà không làm cho undercut mờ nhạt.

4.7 Kiểu tóc nam sinh Two Block kết hợp layer tỉa mái

Với kiểu tóc này, người thợ sẽ tạo kiểu phần tóc hai bên, cắt cao một cách gọn gàng, phần tóc trên đỉnh đầu được tỉa layer mỏng, riêng phần tóc mái được cắt tỉa chéo đầy cân đối. Đây là kiểu tóc có thể giúp gương mặt của mọi người trở nên thanh thoát và trẻ trung hơn.

Kiểu tóc nam sinh Two Block kết hợp layer tỉa mái

Two Block cũng là phong cách tóc rất tuyệt để có thể nhuộm các gam màu đẹp. Nếu không quá khuôn phép, nam sinh có thể chọn lựa những gam màu nhuộm sáng để tạo nên điểm nhấn nổi bật hơn cho bản thân.

4.8 Tóc Angular Fringe cho nam sinh kết hợp Layer tỉa mái ngang

Với những bạn trẻ yêu thích phong cách tóc Hàn Quốc thì Angular Fringe được xem là kiểu tóc rất đáng để thử một lần. Để làm mới hơn kiểu tóc này, sự kết hợp của Angular Fringe với tỉa layer chính là một gợi ý rất thú vị. Kiểu tóc layer nam cho học sinh với phần tóc 2 bên được cạo ngắn chỉ để lại 3mm giúp mang đến vẻ ngoài điển trai và cực lôi cuốn.

4.9 Tóc tỉa Layer kết hợp kiểu Choppy Crop cho nam sinh

Sự kết hợp mới lạ giữa phần tóc mái được cắt bằng và những lọn tóc được tỉa nhọn đã tạo nên hiệu ứng tóc Choppy Crop mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Đây là kiểu tóc được rất nhiều nam sinh cá tính lựa chọn bởi chúng đem lại sự chững chạc nhưng không phá già dặn. Tuy nhiên, khi lựa chọn kiểu tóc Choppy Crop, bạn cũng cần lưu ý rằng mái tóc này khá kén gương mặt nên những anh chàng có khuôn mặt tròn thì nên cân nhắc.

5. Kiểu tóc layer nam như thế nào phù hợp với khuôn mặt?

Nhìn chung các kiểu tóc layer phù hợp với nhiều khuôn mặt và phong cách khác nhau. Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt hay không phụ thuộc vào việc cắt tỉa layer và tô màu theo sở thích của chủ nhân.

Mặc dù vậy, tóc layer là lựa chọn phù hợp đối với những chàng trai có khuôn mặt gầy, dài, cằm nhọn, trán cao. Tóc dài nhiều tầng sẽ tôn lên những đường nét đẹp và giúp khuôn mặt cân đối, hài hòa hơn.

Đối với những bạn có khuôn mặt ngắn, tròn hay vuông. Kiểu tóc này đòi hỏi công phu hơn với phần mái dài được cắt tỉa vuốt lên tạo độ phồng trên đỉnh đầu. Tăng lượng tóc trên đỉnh đầu sẽ giúp gương mặt bớt to, tròn và cân đối hiệu quả.

6. Cách chăm sóc tóc layer nam hiệu quả tại nhà

Đừng quên dành thời gian chăm sóc khi đã sở hữu cho mình kiểu tóc layer nam đẹp và phù hợp. Vì tóc layer nam khá dài nên bạn sẽ dễ thấy nóng, khó chịu khi không giữ được form tóc. Dùng keo xịt tóc và máy sấy tóc là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn khi chăm sóc tóc tỉa layer.

Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý:

Thường xuyên làm sạch tóc do phải dùng gel giữ nếp.

Dùng kem ủ tóc để giữ được mái tóc bóng mượt, mềm mại.

Chỉ cần dùng một lượng gel đủ phù hợp với độ dày của tóc. Tránh dùng quá nhiều bởi sẽ khiến tóc bị xoăn cứng và khô.

Dùng máy sấy để tạo kiểu nhưng cần tránh sấy quá nóng, quá lâu, đảo ngược liên tục để tránh làm hư tóc.

Hiện nay, nhiều sao nam trẻ tuổi Hàn Quốc và Việt Nam rất yêu thích kiểu tóc layer nam. Hy vọng với những kiểu tóc layer học sinh nam mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp các bạn có thêm cho mình những lựa chọn tuyệt vời nhất. Hãy thử ngay một trong số các kiểu tóc trên để cảm nhận sự thay đổi về phong cách và tự tin tỏa sáng hơn. Nếu bạn cũng muốn làm mới bản thân, hãy mạnh dạn thử một lần, chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng.