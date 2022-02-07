Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày

Chăm sóc tóc 07/02/2022 10:38

Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi bước ra khỏi phòng tắm và ngửi mùi hương thơm ngát từ mái tóc mới gội. Bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng, và đó là cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới của bạn. Tuy nhiên, gội đầu quá thường xuyên có thể không phải là việc tốt nhất.

Dưới đây là liệt kê các dấu hiệu cho thấy bạn nên tạm dừng gội đầu thường xuyên. Hãy lưu ý và chăm sóc tóc một cách khoa học hơn để có một mái tóc khỏe mạnh mà không tốn quá nhiều chi phí nhé.

Đối với những người thích những màu tóc nổi bật, màu tóc đậm, bạn có thể cầm xem lại tần suất gội đầu. Hóa chất trong thuốc nhuộm dễ bị ảnh hưởng bởi nước và việc gội đầu quá thường xuyên có thể làm mất đi màu nhuộm của tóc.

1. Màu nhuộm có thể phai nhanh.

Đối với những người thích những màu tóc nổi bật, màu tóc đậm, bạn có thể cầm xem lại tần suất gội đầu. Hóa chất trong thuốc nhuộm dễ bị ảnh hưởng bởi nước và việc gội đầu quá thường xuyên có thể làm mất đi màu nhuộm của tóc.

Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

  • Giải pháp: Hãy thử gội 3 ngày một lần và sử dụng dầu gội đầu phù hợp với tóc đã lên màu sau khi nhuộm của bạn giữa các lần gội. Điều này có thể giúp màu nhuộm của bạn giữa được lâu hơn.

2. Tóc có thể bị khô hơn.

Tóc khô hoặc xoăn là một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang bị tác động quá nhiều. Hầu hết các loại dầu gội đầu đều có chứa các chất hóa học gọi là sulfat, nó giúp loại bỏ dầu và gàu trên tóc của bạn. Do đó, tóc của bạn sẽ ngay lập tức trông bóng bẩy hơn, nhưng về lâu dài sẽ gây hại cho tóc. Nếu bạn làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc, da đầu của bạn sẽ bị khô và kết cấu của tóc cũng vậy. 

Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

  • Giải pháp: Ngoài việc tiết giảm tần suất gội đầu, hãy thử sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để phục hồi biểu bì tóc và chọn dầu gội không chứa sulfat .

3. Có thể bị nhiều gàu hơn. 

Gàu là tình trạng da đầu bắt đầu ngứa và bong tróc, để lại một số đốm trắng trên tóc dưới dạng cặn. Khi bạn quá lạm dụng việc gội đầu, bạn đang vô tình loại bỏ chất nhờn tự nhiên trên da đầu, nó lại là điều cần thiết để giữ cho da đầu được nuôi dưỡng và khỏe mạnh. Do đó, điều này có thể khiến da đầu của bạn khô hơn và sinh ra nhiều gàu hơn. 

Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

  • Giải pháp: Đôi khi chỉ cần xả nước đơn giản là đủ để loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn chứ không nhất thiết phải gội đầu. Nếu bị gàu, bạn có thể thử  tẩy da chết kết hợp với dầu gội đầu có chiết xuất từ cây tràm trà cho đến khi gầu biến mất.

4. Có nhiều tóc chẻ ngọn hơn.

Tóc chẻ ngọn là kết quả của những sợi tóc bị xơ, thường là ở phần chân của sợi tóc. Nếu bạn bị chẻ ngọn, thường bạn sẽ muốn cắt giảm thói quen gội đầu của mình. Khi tóc ướt , tóc càng dễ bị hư tổn hơn. Đó là lý do tại sao bạn càng gội đầu thường xuyên, các sợi tóc càng dễ bị gãy.

Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

  • Giải pháp: Nếu bạn đã có tóc chẻ ngọn, giải pháp tối ưu nhất có lẽ cắt tỉa chúng đi. Sau đó, hãy thử sử dụng dầu gội khô vào những ngày bạn không cần làm tóc ướt để giảm độ nhờn của tóc.

5. Tóc có thể trông xỉn màu và nhiều dầu hơn.

Khi bạn gội đầu hàng ngày, các tuyến dầu của bạn bắt đầu sản xuất nhiều dầu hơn để  bù lại lượng dầu bị mất đi mà dầu gội đã loại bỏ. Hơn nữa, ngay cả khi tóc của bạn có nhiều nhờn, việc gội đầu thường xuyên cũng đang làm khô sợi tóc. Bằng cách thay đổi tần suất gội bạn sẽ tạo được thói quen cho các tuyến nhờn đó không còn sản xuất quá nhiều dầu.

Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

  • Giải pháp: Lên lịch vào những ngày thích hợp để gội đầu. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc tắm vòi sen thư giãn vào những ngày khi bạn tập thể dục xong hoặc vào cuối tuần sau khi bạn đi ra ngoài về.

Biện pháp chống hư tổn tóc tại nhà

Điều gì sẽ xảy ra với mái tóc nếu bạn gội đầu mỗi ngày - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

  1. Giấm rượu táo: Nó có thể giúp thay đổi nồng độ pH của tóc và da đầu, dẫn đến lượng dầu tích tụ ít hơn và cân bằng hơn. Trộn 3 thìa giấm táo với một cốc nước ấm. Sau khi gội đầu, thoa đều dung dịch lên tóc và xoa lên da đầu. Chờ từ 5 đến 10 phút trước khi rửa sạch lại.
  2. Nha đam và nước cốt chanh: Hai yếu tố này hoạt động để kiểm soát việc sản xuất bã nhờn, và nó có thể làm cho tóc của bạn bóng hơn và ít dầu hơn. Kết hợp chúng bằng cách thêm 2 thìa cà phê gel lô hội và một thìa nước cốt chanh vào bát. Tiếp theo, đổ một cốc nước vào bát và trộn đều. Dùng hỗn hợp này để xả tóc.
  3. Tinh dầu: Bạc hà và dầu cây tràm trà có thể giúp giữ cho các lỗ chân lông trên da đầu của bạn thông thoáng, do đó làm cho tóc của bạn ít dầu hơn. Xịt một hoặc 2 giọt lên tóc giữa các lần gội đầu. Hãy nhớ rằng bạn không nên thoa tinh dầu chưa pha loãng trực tiếp lên da đầu. Sau đó, ủ tóc trong một chiếc khăn và để yên trong 10 phút trước khi gội sạch.
  4. Baking soda: Nó được coi là một giải pháp thay thế dầu gội khô vừa rẻ tiền và vừa không chứa hóa chất . Nó giúp loại bỏ những chất cặn và gàu tích tụ trên da đầu. Trộn 2 hoặc 3 thìa cà phê baking soda với nước vào bát cho đến khi bạn có được độ sệt như mong muốn. Thoa hỗn hợp từ gốc đến ngọn lên tóc ướt. Chờ một phút trước khi rửa sạch.

An Nhiên (Theo Brightside)

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