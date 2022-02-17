Những kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc trẻ trung hợp với nhiều gương mặt

Cắt tóc layer nữ ngắn vốn thịnh hành ở Châu Âu nhiều năm trước. Đây là kiểu tóc có đặc trưng xếp nhiều lớp tóc với các lọn được tỉa so le một cách có chủ đích.

Một kiểu tóc đẹp, cân đối là yếu tố quan trọng giúp tăng sự thu hút, tôn lên những góc cạnh gương mặt của một cô gái. Đây cũng là lý do mà khá nhiều chị em phụ nữ đặc biệt cẩn trọng trong các việc lựa chọn những kiểu tóc phù hợp cho mình, trong đó có cả tóc ngắn layer Hàn Quốc.

Tóc layer nữ ngắn là kiểu tóc có đặc trưng xếp nhiều lớp tóc với các lọn được tỉa so le một cách có chủ đích

Với cách tỉa tóc này sẽ giúp tạo độ phồng tự nhiên cho mái tóc. Đồng thời, việc tỉa layer ngắn sẽ giúp xử lý và loại bỏ những phần tóc hư tổn và tăng độ bồng bềnh. Đây là kiểu tóc phù hợp với các cô nàng tóc mỏng bên cạnh những sự lựa chọn để tạo kiểu như tóc xoăn ngắn, tóc bob uốn cụp đuôi…

II. Ưu điểm khi lựa chọn cắt tóc layer nữ phù hợp

Hiện nay, layer được đánh giá là 1 trong các kiểu cắt tóc nữ đẹp, dẫn đầu xu hướng làm đẹp. Layer với sự đa dạng trong phong cách, kiểu dáng sẽ giúp bạn thu hút hơn, thời thượng riêng, trở nên năng động, tạo sự tự tin hơn đáng kể.

Với những biến tấu đặc trưng trong kiểu tóc layer nữ sẽ giúp các chị em dễ dàng hơn trong việc chọn kiểu dáng tối ưu nhất cho khuôn mặt của mình.

Kiểu layer dễ dàng có thể ứng dụng và tạo hình 1 cách phù hợp dù với phong cách nào, dù yêu thích mái tóc dài bồng bềnh, tóc ngang vai trẻ trung hay tóc ngắn cá tính.

Qua kiểu tóc này, bản thân mỗi người vẫn có thể tạo nên dấu ấn riêng biệt. Mang lại diện mạo mới, rạng ngời, thời thượng và nổi bật hơn đáng kể.

Layer với sự đa dạng trong phong cách, kiểu dáng sẽ giúp bạn thu hút hơn, thời thượng riêng, trở nên năng động, tạo sự tự tin hơn đáng kể

Trên thực tế, không ít các sao Hàn đã và đang tạo dựng trào lưu mới với các kiểu layer khác nhau. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong tạo hình mái tóc này sẽ có thể thu lại những khác biệt nhất định trong mái tóc.

Kiểu tóc layer sẽ giúp cân đối được tỉ lệ khuôn mặt lý tưởng hơn. Thực tế, không phải ai cũng sở hữu khuôn mặt với tỉ lệ lý tưởng. Lựa chọn được kiểu tạo hình tóc layer phù hợp là cách giúp cân đối, giúp tỉ lệ khuôn mặt trông ấn tượng và thanh thoát hơn đáng kể đấy.

Tóc layer nữ giúp các bạn nữ “hack tuổi” 1 cách cực hiệu quả. Với những lớp tóc layer được tạo hình chồng lên nhau sẽ mang đến sự giúp mái tóc trở nên tự nhiên, bồng bềnh. Chính vì vậy, mái tóc này còn là công cụ “hack tuổi” đáng kể cho phái đẹp.

Để các đường nét thanh tú trên khuôn mặt được nổi bật hơn, bạn có thể chọn kiểu tóc layer có mái – kiểu tóc layer nữ ngắn có mái với chiều dài tương ứng.

Vừa tạo nên độ phồng tự nhiên và thoải mái, vừa đem đến sự năng động cùng cá tính khác biệt, tóc kiểu layer hình như phù hợp với rất nhiều kiểu dáng gương mặt và độ tuổi. Vì thế, hãy thử một lần để biết bạn sẽ trông như thế nào với kiểu tóc này nhé!

III. Tóc layer hợp với mặt nào?

Tóc layer là lựa chọn phù hợp với khá nhiều kiểu gương mặt khác nhau. Trong đó, điển hình hơn cả là với những khuôn mặt kiểu gầy, có trán cao.

Bên cạnh đó, những người có khuôn mặt dài cũng cực kỳ phù hợp với tóc layer nữ mặt dài – tóc ngắn layer cho mặt dài.

Đây là kiểu tóc phù hợp sẽ giúp che đi khuyết điểm trên khuôn mặt và tôn lên những góc cạnh nổi bật hiệu quả hơn.

Tóc layer là lựa chọn phù hợp với khá nhiều kiểu gương mặt khác nhau, trong đó, điển hình hơn cả là với những khuôn mặt kiểu gầy, có trán cao

Các lớp tóc layer mái bay bồng bềnh sẽ giúp khắc phục khuyết điểm ở những người trán cao. Từ đó, giúp tổng thể gương mặt được cân đối, nhu hòa hơn đáng kể. Đặc biệt, với những chị em gương mặt hơi có nét góc cạnh, kiểu tóc nữ layer sẽ giúp tạo nên sự mềm mại nhất định.

Với phần tóc mái bay layer, các chị em sẽ khắc phục sự tự ti về mái tóc có phần mỏng manh của mình. Các nhà tạo mẫu tóc với cách xử lý chuyên nghiệp sẽ giúp các lớp tóc cân đối, chồng lên nhau hợp lý, cho cảm giác mái tóc dày hơn.

Cùng đó, các chị em có thể xử lý được các phần tóc hư tổn nhưng vẫn tạo được sức hút tự nhiên riêng biệt.

IV. Các mẫu tóc ngắn layer Hàn Quốc đẹp nhất

1. Tóc ngắn layer Hàn Quốc

Đây là kiểu tóc rất được thịnh hành tại không chỉ Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á nhờ tính chất không hề gò bò theo bất cứ nguyên tắc nào. Người thợ có thể tự do biến tấu tóc theo các đặc điểm khác nhau trên gương mặt mình cho phù hợp.

Kiểu tóc này cũng có thể kết hợp với mái thưa, mái dài, mái chéo,... hoặc các màu tóc như nâu sữa, nâu khói,... Kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài vô cùng tự tin và cá tính.

Tóc ngắn layer Hàn Quốc là kiểu tóc rất được thịnh hành tại không chỉ Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á nhờ tính chất không hề gò bò theo bất cứ nguyên tắc nào

2. Tóc ngắn layer cho mặt dài

Tóc ngắn layer Hàn Quốc cũng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau cho bạn lựa chọn để khắc phục các khuyết điểm của gương mặt, giúp người sở hữu nó toát lên thần thái cuốn hút, tự tin. Gương mặt hơi dài khi kết hợp với những tầng tóc layer tóc cắt ngắn khéo léo sẽ tạo nên sự cân bằng đầy mới lạ.

Gương mặt hơi dài khi kết hợp với những tầng tóc layer tóc cắt ngắn khéo léo sẽ tạo nên sự cân bằng đầy mới lạ

3. Tóc ngắn layer cho mặt tròn

Những cô nàng sở hữu gương mặt tròn sẽ không còn tự ti khi thử cho mình kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc vừa giúp che đi khuyết điểm, vừa rất đáng yêu. Có rất nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn như uốn xoăn hay làm phồng. Đây là kiểu tóc cũng rất dễ kết hợp với nhiều loại trang phục để tôn lên vẻ đài các, kiêu sa cho các cô gái trẻ.

Những cô nàng sở hữu gương mặt tròn sẽ không còn tự ti khi thử cho mình kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc vừa giúp che đi khuyết điểm, vừa rất đáng yêu

4. Tóc ngắn layer cho mặt vuông

Kiểu tóc này nếu sử dụng cho những mặt gương mặt hơi vuông và góc cạnh một chút có thể khéo léo che đi khuyết điểm, để mặt bạn nhìn thanh thoát và cân đối hơn. Tóc layer ngắn cho mặt vuông phù hợp với mọi phong cách từ dễ thương đến cá tính hay sang trọng.

5. Tóc ngắn layer cho mặt trái xoan

Những quý cô may mắn sở hữu gương mặt trái xoan dễ thương có thể dễ dàng chọn cho mình kiểu tóc ngắn layer mà không cần quá lăn tăn. Bạn có thể tỉa layer đơn giản kết hợp cùng những màu nhuộm trendy sẽ đem lại một vẻ ngoài cuốn hút và xinh đẹp hơn.

Tỉa layer đơn giản kết hợp cùng những màu nhuộm trendy sẽ đem lại một vẻ ngoài cuốn hút và xinh đẹp hơn

6. Tóc ngắn layer uốn

Kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc được uốn tạo kiểu đơn giản, những lọn tóc được xoăn nhẹ nhàng tạo thêm phần nữ tính và xinh đẹp cho các bạn nữ. Đây thực sự là kiểu tóc hack tuổi, sẽ giúp gương mặt người sở hữu nó luôn tràn đầy sức sống. Kiểu tóc này cũng tương đối phù hợp với nhiều dạng gương mặt và sự biến tấu để tạo sự mới mẻ, thanh lịch, hài hòa.

Kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc được uốn tạo kiểu đơn giản, những lọn tóc được xoăn nhẹ nhàng tạo thêm phần nữ tính và xinh đẹp cho các bạn nữ

7. Tóc ngắn layer uốn sóng

Kiểu tóc được uốn sóng nhẹ nhàng với những lọn tóc bồng bềnh, ôm lấy gương mặt giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên cùng những đường nét khuôn mặt thanh tú. Đây là kiểu tóc rất phù hợp với nhiều dạng gương mặt khác nhau. Khi kết hợp cùng màu nhuộm thời trang (xanh baby, nâu sữa, hồng baby, xanh xám,...) sẽ khiến bạn vô cùng nổi bật.

8. Tóc ngắn layer thẳng

Kiểu tóc layer này tuy đơn giản, không quá điệu đà nhưng lại vô cùng thu hút các bạn gái thích sự tự nhiên. Đây là kiểu tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, cẩn thận cùng những lọn tóc nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt. Tóc thẳng cũng làm cho bạn nhìn trẻ trung và cuốn hút, nhưng nhớ đừng quên chọn thêm một màu nhuộm tươi sáng nữa nhé.

Tóc ngắn layer Suzy

Đây là kiểu tóc biến tấu mang dấu ấn Suzy - sao Hàn đang hot hiện nay nên đặc biệt được nhiều cô gái trẻ yêu thích. Dù là gương mặt tròn hay vuông góc cạnh thì tóc ngắn layer Suzy cũng có thể giúp bạn tôn lên những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn và cuốn hút.

9. Tóc ngắn layer Wendy

Kiểu tóc ngắn layer Wendy tạo nên sức hấp dẫn riêng vì sự cá tính nhưng vẫn rất pha lẫn nét dịu dàng mà nó mang lại. Kiểu tóc này giúp các chị em tôn lên những điểm nổi bật trên gương mặt, giúp khuôn mặt trở nên hài hòa, cân đối hơn. Bạn có thể biến tấu nhiều kiểu đa dạng với tóc Wendy phù hợp mọi phong cách trong cuộc sống.

Dù là gương mặt tròn hay vuông góc cạnh thì tóc ngắn layer Suzy cũng có thể giúp bạn tôn lên những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn và cuốn hút

10. Tóc ngắn layer duỗi cúp

Đây là kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc khá độc đáo vì là tóc duỗi nhưng phần đuôi lại hơi cụp vào khéo léo ôm lấy gương mặt. Bạn có thể kết hợp nhuộm những gam màu thời trang để thêm phần xinh xắn và cá tính hơn.

Tóc ngắn layer duỗi cúp là kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc khá độc đáo vì là tóc duỗi nhưng phần đuôi lại hơi cụp vào khéo léo ôm lấy gương mặt

11. Tóc ngắn layer mái bay

Kiểu tóc này được nhiều diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc lăng xê khắp các thị trường châu Á. Kiểu tóc layer mái bay sẽ giúp người sở hữu trông trẻ trung hơn, phù hợp với hình tượng trong sáng, dễ thương đốn tim rất nhiều bạn gái.

12. Tóc ngắn layer không mái

Với những chị em không thích tóc mái thì đây là lựa chọn phù hợp dành cho bạn khi vừa tạo nên nét quyến rũ riêng, vừa giúp cho gương mặt trở nên cân đối hơn. Kiểu tóc này sẽ hợp hơn với những bạn không có khuyết điểm vùng trán.

13. Tóc ngắn layer mái thưa

Đây là kiểu tóc đem đến cho người sở hữu diện mạo trẻ trung, tươi sáng. Cách tạo kiểu cắt tỉa bồng bềnh cùng phần mái thưa nhẹ nhàng rất dễ thương. Bạn có thể dựa theo dáng khuôn mặt mà nhờ thợ tư vấn chọn mái lệch máy bằng hay mái dài.

14. Tóc ngắn layer uốn cụp

Tóc ngắn layer uốn cụp Hàn Quốc có đặc trưng là độ ngắn vừa phải. Phần uốn cụp nhẹ nhàng ở đuôi giúp gương mặt trở nên gọn gàng và cân đối hơn. Đây cũng là kiểu tóc mang lại cho chị em cảm giác thu hút với đối phương, đặc biệt là những ai có cá tính hiện đại, thẳng thắn.

15. Tóc ngắn layer uốn xoăn

Kiểu tóc ngắn layer với phần uốn xoăn gợn sóng hiện rất được nhiều quý cơ yêu thích. Đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều cá tính và phong cách thời trang khác nhau, vô cùng sành điệu. Mặc dù vậy, kiểu tóc này lại đòi hỏi bạn phải cắt tỉa thường xuyên để giữ phom dáng chuẩn.

16. Tóc ngắn layer tomboy

Đây là kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc nghe tên đã thấy được sự cá tính. Tuy nhiên, kiểu tóc này cũng mang lại cảm giác đáng yêu, thân thiện, làm cho gương mặt bạn trông thoáng hơn và cực kỳ thu hút.

17. Tóc ngắn layer dài

Phương pháp tạo kiểu này mang đến cá tính vô cùng nổi bật nhưng vẫn vô cùng quyến rũ đấy các chị em. Độ dài mái tóc vừa phải khi kết hợp với cách tỉa layer kỹ lưỡng sẽ làm gương mặt trông sáng sủa và thanh lịch hơn.

Độ dài mái tóc vừa phải khi kết hợp với cách tỉa layer kỹ lưỡng sẽ làm gương mặt trông sáng sủa và thanh lịch hơn

18. Tóc ngắn layer xoăn nhẹ

Tóc xoăn có lẽ là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt nhưng giờ đây khi được kết hợp với cách cắt ngắn layer sẽ càng hot hơn. Mái tóc xoăn bồng bềnh giúp bạn ăn gian tuổi tác đáng kể, tạo sự trẻ trung, vui tươi nhưng cũng không kém phần cuốn hút và sang trọng.

19. Tóc ngắn layer uốn gợn sóng cho mặt trái xoan

Với kiểu tóc ngắn layer uốn gợn sóng sẽ mang đến khuôn mặt trái xoăn sự gợi cảm vượt bậc. Đặc biệt khi kết hợp thêm phần tóc layer uốn gợn sóng sẽ giúp tăng thêm sự thu hút.

Đây sẽ là gợi ý cực hay với những ai muốn làm mới mình, thay đổi phong cách. Tin chắc rằng khi kết hợp thêm với 1 màu tóc nhuộm bắt mắt sẽ giúp thu hút ánh nhìn của khá nhiều người.

20. Tóc bob layer ôm gáy

Mẫu tóc này phù hợp với những ai muốn sở hữu gương mặt thon gọn hơn. Với kiểu tóc bob layer này, những kiểu mái phù hợp đó là nhiều kiểu mái, từ mái dài, mái thưa đến mái ngang xinh xắn,… Cùng với sự kết hợp cân đối, nhan sắc bạn sẽ thăng hạng đáng kể.

21. Kiểu tóc mullet layer nữ ngắn

Tóc mullet layer nữ cho nữ này thích hợp uốn cúp đuôi hoặc tạo hình đuôi xoăn nhẹ. Với kiểu tóc này, tổng thể gương mặt trông gọn gàng, nhu hòa và khá bắt mắt.

Hy vọng những kiểu tóc ngắn layer Hàn Quốc rất hot mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp bạn có thêm gợi ý chọn cho mình kiểu tóc phù hợp để bản thân luôn tự tin và tỏa sáng.