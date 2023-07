Áp dụng ngay 5 cách đơn giản này nếu chị em muốn tóc nhanh mọc và dày hơn

Dạo qua một vòng trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những lời than thở của các chị em về tình trạng tóc rụng nhiều và mỏng dần. Một số ý kiến thì cho rằng đó là do ảnh hưởng của việc tiêm vacxin ngừa COVID - 19, một số chị em khác thì lại nghi ngờ do thay đổi thời tiết. Chưa biết thực hư ra sao, nhưng để tóc mọc nhanh, dài và dày hơn, chị em có thể áp dụng ngay 5 cách đơn giản sau nhé.

Thường xuyên chải tóc trước khi đi ngủ Theo Gia đình online, tưởng chừng như là một việc làm đơn giản nhưng thói quen này thực sự rất có hiệu quả nếu bạn muốn có một mái tóc nhanh dài. Lý do là vì hành động chải tóc giúp phân phối lượng dầu từ da đầu lên tóc, giữ cho tóc ngậm nước và được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Do đó, hãy kiên trì duy trì thói quen này, chắc chắn bạn sẽ có được một mái tóc dài mượt như ý. Hình: Internet Để tóc tự khô sau khi gội Sử dụng máy sấy tóc sẽ giúp bạn có một mái tóc phồng đẹp như ở tiệm, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên có thể làm cho các sợi tóc của bạn yếu đi và dễ bị gãy rụng. Bởi vì máy sấy thổi một luồng nhiệt tập trung và cường độ thẳng lên tóc của bạn, làm cho các sợi tóc mất nhiều độ ẩm. Do đó, tóc rất mất nước, dễ gãy rụng và khó dài ra được. Thay vỏ gối Chỉ bằng hành động đơn giản là thử đổi vỏ gối bằng vải cotton sang vỏ gối bằng lụa, bạn cũng có thể cải thiện tổng thể chất lượng tóc và từ đó giúp tóc dài nhanh hơn. Lý do là vì khi sử dụng vỏ gối bằng vải cotton, sợi bông tạo ra ma sát, từ đó làm tóc bạn yếu đi và lấy đi độ ẩm tự nhiên của tóc. Còn với vỏ gối bằng lụa tơ tằm có bề mặt mịn hơn nhiều, giúp giảm ma sát gây ra tình trạng gãy rụng và chẻ ngọn. Thêm muối vào dầu gội Giữ cho da đầu khỏe mạnh là một trong những bước cơ bản và quan trọng nhất để bạn có thể sở hữu mái tóc khỏe đẹp. Trộn một ít muối với dầu gội là một cách dễ dàng và hợp túi tiền để tăng để tóc dài nhanh hơn và giúp tóc thoát khỏi tình trạng thường xuyên bị bết dính. Muối Epsom đã được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc tóc bởi loại muối này rất giàu magiê nên có thể làm khỏe da đầu và tóc. Những vùng da có nhiều nang tóc như da đầu có thể hấp thụ magiê tốt hơn và được hưởng lợi nhiều nhất từ nó. Hình: Internet Đội mũ Mặc dù vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhưng việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể gây hại không chỉ cho làn da mà còn cả mái tóc. Bởi việc phơi nắng quá nhiều có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tóc và làm suy yếu các sắc tố và protein. Do vậy, hãy cố gắng hạn chế ra nắng và nếu phải di chuyển khi trời nắng, bạn nên đội mũ để bảo vệ làn da và mái tóc của bạn khỏi tia UV có hại.