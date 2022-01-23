Rèn luyện trí não nhạy bén với 7 thói quen “nhỏ mà có võ” dưới đây

Theo Lao động, ai trong số chúng ta cũng có một tay thuận và làm mọi việc với tay đó. Nhưng hãy thử thay đổi và áp dụng thói quen sử dụng tay còn lại giúp củng cố các kết nối thần kinh trong não bộ. Ban đầu có thể rất khó áp dụng, nhưng dần dần sẽ quen và chính điều này sẽ giúp não bộ được tập luyện tốt.

Các nhà tâm lý học Hoa Kỳ cho rằng nắm chặt tay phải trong 90 giây sẽ giúp hình thành trí nhớ. Chuyển động tương tự ở bên trái có thể cải thiện khả năng nhớ lại. Vì thế hãy thử duy trì thói quen này hàng ngày.

Dùng đũa khi ăn

Tác động vào các khu vực tập trung của tế bào thần kinh trong đầu ngón tay có thể kích thích não bộ hoạt động tốt hơn. Các hoạt động của đầu ngón tay, ví dụ như dùng đũa, giúp cho não thúc đẩy tuần hoàn. Đặc biệt, thói quen này cũng giúp ích cho quá trình tiêu hóa và kiểm soát lượng calo.

Ngửi mùi hương yêu thích

Hãy thử tận hưởng một mùi hương yêu thích vào buổi sáng sau khi thức giấc. Ví dụ, thói quen thức dậy và ngửi mùi vani sẽ giúp kích hoạt các đường dẫn thần kinh mới, giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn trong một ngày dài.

Đọc sách hàng ngày

Thói quen đọc sách thành tiếng có thể giúp tăng cường trí nhớ. Nói và nghe chính mình nói sẽ giúp não bộ lưu trữ thông tin tốt hơn. Nếu không thể làm điều này, hãy chuyển sang sách nói. Việc này thu hút trí tưởng tượng và kích thích các vùng não khác bắt đầu hoạt động.

Hình: Internet

Đi bộ thường xuyên

Hãy cố gắng nâng cao nhịp tim 3 lần một tuần trong 20 phút bằng cách duy trì thói quen đi bộ và kiểm tra nhịp tim bằng đồng hồ thông minh hoặc các loại máy đo. Bộ não khi đó sẽ được đắm mình trong oxy và giúp não phát triển các tế bào mới.

Mở cửa sổ khi lái xe

Lái xe trong im lặng có thể rất thư giãn, nhưng hiệu quả hơn nếu duy trì thói quen mở cửa sổ xe. Nếu không khí bên ngoài đủ tốt, việc mở cửa sổ khi lái xe sẽ giúp bộ não ngay lập tức bắt đầu tạo ra các liên kết giữa các hình ảnh, âm thanh và mùi mà bạn nhận thấy.